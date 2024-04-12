Мир ждет пять новых войн

Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.

Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.

Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.

Почему Европа усиливает зависимость от российского СПГ Европа только усилила свою зависимость от российского СПГ за год. Причем сильнее всех поставки нарастила Франция, президент которой громче других выступает против России в поддержку Украины. Активней берут наш СПГ также Бельгия и Испания. Какая нужда заставляет европейцев скупать все больше российского СПГ? Подробности Перейти в раздел

Россия отключает Украине энергосистемы больших городов ВС России продолжают масштабную кампанию ракетных ударов по энергетической системе Украины. В частности, обстрелу подверглась Трипольская ТЭС, которая обеспечивала электричеством не только Киев, но и близлежащие регионы. Удастся ли украинской энергосистеме оправиться после такого удара и какие цели в данном случае преследуют ВС России? Подробности Перейти в раздел

Как Франция будет ковать оружие против России Франции нужна «экономика войны», заявляет Эммануэль Макрон. В подтверждение своих слов он подстегивает производство систем вооружений, открывает новые военные заводы и требует увеличить выпуск оружия. Как будет вооружаться Франция, насколько это затронет события на Украине и на какое оружие Макрон делает ставку прежде всего? Подробности Перейти в раздел

Дамбу в Орске подвела эксплуатация Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности Перейти в раздел

Мир ждет пять новых войн Конфликт между Россией и Западом вокруг Украины остается в центре мировой повестки, но в мире могут начаться сразу несколько новых войн. Территория риска – это не только Ближний Восток и Балканы, но и амазонская сельва с Северной Кореей.

Мобилизация на Украине: главное Верховная рада Украины приняла многострадальный законопроект, который называют законом об ужесточении мобилизации. Что он изменит для Украины и что изменит для России к контексте СВО?

НАТО готовит новую войну на Балканах В Североатлантическом альянсе подтвердили намерение расшириться на Боснию, где вступления в НАТО желают мусульмане. Сербы, контролирующие половину страны, категорически против этого. Желая выдавить остатки влияния России с Балкан, Запад провоцирует новую бойню в пороховом погребе Европы. Перейти в раздел