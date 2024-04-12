Мир ждет пять новых войн

Геворг Мирзаян
России выгодна формула «территории в обмен на украинское членство в НАТО»
Нужно просто признать, что рано или поздно украинский ошметок (если он останется) все равно войдет в НАТО. И лучшее, что тут может сделать Москва – это сделать данный ошметок минимальным в размерах, а также продать свое согласие на вступление подороже.
Тимофей Бордачёв
Куда ведут отношения в треугольнике Россия – Китай – США
Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.
Ирина Алкснис
Число мечтающих меньше работать россиян – это тревожный звонок
Попытки людей игнорировать реальность, на этот раз погрузившись не в революционный угар, как в ХХ веке, а в уютный обывательский мирок, грозят России проблемами – если таких людей станет достаточно много. А опасный потенциал тут имеется.