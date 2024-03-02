Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без неё и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать «Крымский мост» с помощью ракет Taurus.

Путин хочет сделать налоги более справедливыми Владимир Путин объявил о важнейших изменениях в налоговой сфере как для бизнеса, так и для граждан. В частности, бизнесменов, которые прибегали к дроблению своего бизнеса, ждет налоговая амнистия. А распределение налогового бремени в будущем могут привязать к уровню доходов бизнеса и граждан для большей справедливости. Подробности Перейти в раздел

Шольцу придется ответить за Крымский мост В России обнародовали расшифровку аудиозаписи, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Российский МИД уже потребовал объяснений от руководства ФРГ. Вопросы к Шольцу наверняка появятся и у немецкой прессы и общественности. Что на практике может означать опубликованная в России запись разговора немецких военных и к каким последствиям она может привести в самой Германии? Подробности Перейти в раздел

Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности Перейти в раздел

Шольц отомстил Парижу и Лондону своей откровенностью Заявление канцлера Германии Олафа Шольца об участии британских и французских военных в конфликте на Украине стало не оплошностью и не глупостью, а защитной реакцией. Союзники Германии по НАТО хотят, чтобы она платила больше всех, но при этом чувствовала себя виноватой. Шольцу это надоело, но теперь жизнь ставит перед ним еще более неприятный вопрос. Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел

Еще один антироссийский шаг Армении Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

Шольц выдал грязную тайну НАТО Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

Макрон опозорился на весь мир Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России. Перейти в раздел