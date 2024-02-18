К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле непраздным кажется вопрос: чьи интересы представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

У нас 600 тыс. человек на фронте. Их ближайшие родственники – это еще три-четыре миллиона человек. И еще миллионы помогают фронту своим трудом и своими деньгами. И у всех этих людей присутствие в публичном пространстве таких персонажей, как Людмила Улицкая, Борис Акунин или солисты «Би-2», вызывает не какую-то вялую антипатию, а чувство куда более сильное.

Россия сделала ставку на скоростную инфраструктуру Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали от Москвы до Рязани, Казани, Екатеринбурга, Адлера и Минска вполне реально, заявил президент Владимир Путин. Но первым проектом станет ВСМ из Москвы до Петербурга, который обрастает все новыми подробностями. Как изменится жизнь пассажиров, выживет ли авиасообщение и какого экономического эффекта можно ожидать? Подробности Перейти в раздел

Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности Перейти в раздел

Авдеевский «Коксохим» не станет для ВСУ второй «Азовсталью» Российские войска освободили Авдеевку в ДНР, но в подвалах авдеевского завода «Коксохим» еще остаются боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Сейчас штурмовые группы занимаются зачисткой территории. Почему ВСУ пытаются зацепиться за «Коксохим» и можно ли здесь ждать повторения ситуации с «Азовсталью»? Подробности Перейти в раздел

Как легализация гей-браков в Греции затрагивает Россию Западная пресса ликует – впервые православная страна легализовала гей-браки. Почему Греция решилась на этот шаг, а влиятельная местная православная церковь в итоге не смогла воспрепятствовать происходящему? Как ни странно, продавленное Западом решение имеет и положительную для России сторону. Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел

«Главный по Украине» в США Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отправил парламент на каникулы до конца февраля. Это значит, что решение вопроса о выделении денег Киеву опять затянется, хотя ситуация для Украины критическая. Джонсона теперь называют человеком, который принимает главные решения по конфликту. Но эти решения выгодны не ему, а другому политику.

Япония выпала из тройки главных Япония потеряла звание третьей экономики мира, которое удерживала десятилетиями. Теперь ее номинальный национальный ВВП ниже, чем в Германии, но не потому, что Германия стала богаче. И в Германии, и в Японии падение производства, но в Японии оно падает быстрее. Как так вышло?

Договор между Зеленским и Шольцем Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина. Перейти в раздел