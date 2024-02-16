Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.

К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.

Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?

Японская экономика зашла в социальный тупик Япония впервые за долгое время перестала быть третьей по величине экономикой в мире. Ее место заняла Германия. На японскую экономику сильно влияет специфическое устройство местного общества с его стареющим населением, а также серьезная зависимость от импорта США и Китая. Власти так и не смогли нащупать новую модель, которая помогла бы перезапустить экономику. Что мешает Японии стать страной с восходящей экономикой? Подробности Перейти в раздел

Западные посольства лишают канала вербовки агентуры в России В МИД поддержали идею законодательно лишить иностранные загранучреждения статуса работодателя в России. Об этом заявил Сергей Лавров, выступая с докладом в Госдуме. В чем заключается суть этой инициативы, как ее реализация скажется на работе иностранных дипломатов в России и главное – почему этот вопрос оказался критически важным для национальной безопасности страны? Подробности Перейти в раздел

Сырский отправил в Авдеевку отборных нацистов В Сети появились данные о переброске в Авдеевку лучших штурмовиков ВСУ. Речь идет о 3-й штурмовой бригаде, основу которой составляют неонацисты из «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Почему именно их отправляют на этот участок фронта и какие военно-политические цели в данном случае преследует противник? Подробности Перейти в раздел

Как сын пожарного стал в США главным по Украине Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон назван человеком, который принимает главные решения по Украине. Он стал таким благодаря выдающемуся упрямству и блестящей репутации. Однако обвал фронтов ВСУ и банкротство Киева, к чему грозят привести действия Джонсона, нужны не ему, а другому американскому политику. Подробности Перейти в раздел

Киев мстит Белгороду за провалы на фронте ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности Перейти в раздел

Договор между Зеленским и Шольцем Владимир Зеленский прилетел в Германию, где подписал с канцлером Олафом Шольцем соглашение о сотрудничестве в области безопасности и принял участие в Мюнхенской конференции, на площадке которой в 2007 году президент РФ Владимир Путин произнес свою знаменитую речь. Вывод напрашивается: зря тогда немцы не послушали Путина.

Абхазию толкают на антироссийский путь МВД Абхазии отказалось подписывать с Росгвардией договор о сотрудничестве, что сопровождалось русофобскими комментариями со стороны местных политиков. Ранее в республике был принят закон, по сути дискриминирующий русских. Что происходит в союзной Абхазии?

Генпрокурор требует отставки Байдена Генеральный прокурор Западной Вирджинии направил в Белый дом обращение к вице-президенту Камале Харрис с требованием отстранить недееспособного президента Джо Байдена и взять власть в свои руки. При этом генпрокурор ссылается на Конституцию. Что это все значит? Перейти в раздел