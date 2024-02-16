Договор между Зеленским и Шольцем

Александр Чаусов
Вселенский патриархат ведет к расколу православия
Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?
Владимир Добрынин
Зачем Европарламент ищет агентов Москвы в Барселоне
К чему эта вся демонстративная озабоченность якобы рукой Москвы, рулящей сепаратистами Европы? Да все к тому же – к оправданию руководством ЕС неприятных процессов на своей территории.
Виталий Трофимов-Трофимов
Зачем планете БРИКС
Если верить в утверждение, что геополитика – это судьба, то у БРИКС просто не было шансов остаться «клубом друзей по несчастью». Если бы в будущем как-то и проявился контур нового миропорядка, то именно в таком виде.