Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.

Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.

Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.

Страны и партнеры БРИКС поднимут авторитет Московской биржи Президент предложил не давать льготные кредиты тем крупным компаниям, которые не хотят выходить на биржу и остаются непубличными. Это должно поддержать фондовый рынок, сделать его более масштабным и тем самым привлечь инвесторов из стран БРИКС, а также ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара. Получится ли у России удвоить капитализацию российского фондового рынка к 2030 году? Подробности Перейти в раздел

Джо Байден вернулся к традиционным ценностям То, что уходящий президент США Джо Байден помиловал своего сына Хантера по всем предъявленным обвинениям, вызвало в Америке шок и моральную панику. Многие делают вид, будто удивлены поступком главы государства, но Байден вряд ли мог поступить иначе. Он для такого недостаточно сошел с ума. Подробности Перейти в раздел

Армия России выдавливает в Донбассе ВСУ в степь Российские войска вбили очередной клин в оборону ВСУ. На этот раз подразделения группировки «Восток» освободили Новодаровку на стыке Запорожской области и ДНР, тем самым создавая предпосылки для выхода на границы Приднепровья. По мнению экспертов, такой шаг может свидетельствовать об изменении тактики ВС России в Донбассе, которая упростит освобождение региона. Подробности Перейти в раздел

Просчет Макрона привел Францию к политическому потрясению Во Франции случилось политическое землетрясение. Впервые за шестьдесят с лишним лет Национальное собрание Франции объявило действующему правительству вотум недоверия, что автоматически означает отставку премьер-министра Мишеля Барнье и его подчиненных. Но это еще не все: судя по всему, депутаты вознамерились всерьез взяться за главу республики, президента Эммануэля Макрона. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

«Зеленский и ЕС откажутся от мира» Западные СМИ и эксперты предсказывают отказ Владимира Зеленского от плана Дональда Трампа, с помощью которого в США хотят завершить конфликт на Украине. Также прогнозируется, что против соглашения в Россией выступит Евросоюз, который намерен помогать Украине вплоть до ее включения в НАТО.

Что случилось в Южной Корее Южная Корея удивила весь мир, попытавшись вернуться на 30 лет назад, когда в стране правили, сменяя одна другую, военные диктатуры. Новая, однако, продержалась всего шесть часов. Кому это было нужно? И причем здесь Ким Чен Ын?

Шольц привез в Киев чемодан разочарований Канцлер Германии Олаф Шольц совершил неожиданный визит в Киев и привез Владимиру Зеленскому обещание о поставках оружия на 650 млн евро и некий блестящий чемоданчик. В то же самое время глава МИД Германии Анналена Бербок прилетела в Китай, где речь тоже зашла об Украине. В чем план немцев? Перейти в раздел