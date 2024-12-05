«Зеленский и ЕС откажутся от мира»

Марина Хакимова-Гатцемайер
Германия окончательно не объединилась до сих пор
Следующие друг за другом юбилеи (в этом году – 35-летие падения Берлинской стены, в следующем – 35-летие объединения Германии) заставили всех вспомнить эту не самую стандартную в истории мира процедуру – объединение двух когда-то разделенных стран. И выяснилось, что у многих восточных немцев недавняя история до сих пор отзывается болью.
Сергей Худиев
Мир скучающих эгоистов спасут праведники
Эгоисты могут договариваться о деловом партнерстве или взаимном обмене услугами – но уж точно никакой жертвенной любви, как в семье. Никто не станет за вас умирать – или даже бодрствовать у вашей кровати, если вы заболеете. Вы не настолько драгоценны для кого бы то ни было.
Тимофей Бордачёв
Франция становится для России бесполезной
Показатель упадка Франции – стремительно убывающее влияние в Африке. Все больше правительств континента, ранее лояльных Парижу, заявляют о нежелании видеть французские войска на своей территории.