Большинство паломников, участвующих в самом массовом шествии в мире – Арбаин, с которыми мне удалось обсудить политику, в российско-украинском конфликте безоговорочно поддерживают Россию. Хотя бы просто из-за расклада сил.

Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.

В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

Интерес России к газовому хабу в Турции ослаб Турция хочет создать газовый хаб как в Лондоне и Гамбурге, заявил президент Реджеп Эрдоган. Эту идею в прошлом году Анкаре подкинула Россия – и Турция за нее зацепилась в надежде поднять свой статус в Европе и усилить свое влияние. Однако для России этот проект потерял былую привлекательность. Почему? Подробности Перейти в раздел

Десант ВСУ отправляют в набеги на Крым по нескольким причинам Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков. Какую цель преследуют ВСУ и почему России следует усилить контроль над акваторией в районе западной части Крыма? Подробности Перейти в раздел

ВСУ перешли к новой штурмовой тактике на Южно-Донецком направлении После продолжительных артобстрелов украинские силы попытались прорваться в село Новодонецкое. В результате интенсивных ударов был разминирован коридор на этом участке фронта. Одновременно противник начал движение в сторону Новомайорского. Какие планы задумало реализовать украинское руководство на Южно-Донецком направлении и станет ли массированная артподготовка новым способом ВСУ разминирования полей? Подробности Перейти в раздел

Болгар лишают главной связи с Россией В Болгарии создают общественный комитет из узнаваемых людей, чтобы спасти главный национальный праздник – день освобождения от Османской империи. Он грозит стать жертвой интриг со стороны еврочиновников, русофобов и турок. А что же болгары? Мнение болгар никого не интересует. Подробности Перейти в раздел