Генерал Сорняк против ВСУ

С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

20:21 Трамп заявил о готовности к аресту в Вашингтоне Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту в Вашингтоне по обвинениям в штурме Капитолия.

20:12 США пообещали России помощь после ее возврата в зерновую сделку Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

20:04 Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщили в МИД России.

19:56 Румыния опровергла падение беспилотника из России на своей территории Сообщения об упавшем российском беспилотнике на румынской территории не соответствуют действительности, заявили в правительстве страны.

19:48 Для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области доставили две тонны арбузов Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили 2 тонны арбузов для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области. Акцию партийцы приурочили к Международному дню арбуза.

19:40 В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным В Италии в качестве эксперимента запустят программу, согласно ей, перебравшие спиртного посетители дискотек смогут воспользоваться такси бесплатно.

19:32 Боксера Осипова арестовали по делу о развратных действиях в отношении детей Чемпион России и СНГ по боксу Артур Осипов якобы арестован по делу о развратных действиях в отношении детей, заявил источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

19:23 Эксперты оценили темпы развития Амурской области Амурская область демонстрирует высокую положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, а также участвует в реализации крупнейших проектов страны, отметили аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

19:15 Бросившего маленькую дочку на улице жителя Екатеринбурга нашли мертвым В Екатеринбурге отец бросил пятилетнюю дочку на улице и пропал. Его тело нашли в кустах рядом с площадкой, предварительно, он погиб от передозировки наркотиков, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

19:07 Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

18:59 Премьер Индии подтвердил личное участие в саммите БРИКС Саммит БРИКС в ЮАР посетит индийский премьер Нарендра Моди, он принял приглашение от президента африканской страны Сирила Рамафосы, сообщили в канцелярии индийского политика.

18:50 США ввели санкции против трех институтов РАН Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

18:41 Для детей из новых регионов России собрали более 165 тыс. книг и журналов Благодаря активной деятельности волонтеров проекта «Добро не уходит на каникулы» и партнеров акции «Дети-детям», в этом году детям и подросткам из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет направлено свыше 165 тыс. экземпляров книг и популярных периодических изданий.

18:32 В США запросили для россиянина Клюшина 14 лет заключения Для российского гражданина Владислава Клюшина гособвинение в США запросило 14 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, соответствующее ходатайство опубликовано в базе суда Бостона (Массачусетс).