Генерал Сорняк против ВСУ

Сергей Худиев
Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли
«Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.
Дмитрий Проскурин
Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах
В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.
Андрей Полонский
Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты
С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?
19:23Эксперты оценили темпы развития Амурской области
Амурская область демонстрирует высокую положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, а также участвует в реализации крупнейших проектов страны, отметили аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
18:50США ввели санкции против трех институтов РАН
Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.