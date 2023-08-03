Генерал Сорняк против ВСУ

  • Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    США ввязываются в выгодные для России интриги против Китая
    Посла Украины Польша заставила ответить за возникшее напряжение между странами
    АвтоВАЗ назвал модель представительского класса, на которую могут пересадить чиновников (ФОТО)
    Берлин обосновал отказ поставлять дальнобойные ракеты Киеву
    Польша пригрозила применить оружие на границе с Белоруссией
    Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС
    Вице-спикер Госдумы начал тестировать электромобиль «Москвич»
    Минобороны сообщило о наступлении на Купянском направлении
    ЕС запретил экспорт «военных» товаров в Белоруссию
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Требовать репрессий – значит, наступать на старые грабли

    «Кругом все изменники и коррупционеры, один я честный патриот, возмущенный всем этим безобразием, идите за мной» – это может быть работающей стратегией личного возвышения. Но только до того момента, как репрессируют тебя.

    23 комментария
    Дмитрий Проскурин Дмитрий Проскурин Студенты из новых регионов легко адаптировались в российских вузах

    В этом году поступление в российские вузы выпускников донецких, луганских, херсонских и запорожских школ возможно как по результатам ЕГЭ, так и по внутривузовским вступительным испытаниям. Можно даже без оригинала документа об образовании.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Заигрываясь в символы, Украина неминуемо попадает в анекдоты

    С памятником Родине-матери в Киеве у марионеток из «Квартала 95» сразу вышла заминка. Они бы рады были снести творение Вучетича, открытое Брежневым, да кишка тонка. Родина ведь, как ее снесешь?

    8 комментариев
    Новости
    20:21Трамп заявил о готовности к аресту в Вашингтоне

    Экс-глава США Дональд Трамп заявил, что готов к аресту в Вашингтоне по обвинениям в штурме Капитолия.

    20:12США пообещали России помощь после ее возврата в зерновую сделку

    Соединенные Штаты сделают все необходимое для обеспечения экспорта российского продовольствия в том случае, если Россия вернется к зерновой сделке, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    20:04Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в ходе телефонного разговора обсудил с замглавы МИД Турции Бураком Акчапаром ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщили в МИД России.

    19:56Румыния опровергла падение беспилотника из России на своей территории

    Сообщения об упавшем российском беспилотнике на румынской территории не соответствуют действительности, заявили в правительстве страны.

    19:48Для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области доставили две тонны арбузов

    Участники гуманитарной миссии «Единой России» доставили 2 тонны арбузов для пострадавших от наводнения семей в Херсонской области. Акцию партийцы приурочили к Международному дню арбуза.

    19:40В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным

    В Италии в качестве эксперимента запустят программу, согласно ей, перебравшие спиртного посетители дискотек смогут воспользоваться такси бесплатно.

    19:32Боксера Осипова арестовали по делу о развратных действиях в отношении детей

    Чемпион России и СНГ по боксу Артур Осипов якобы арестован по делу о развратных действиях в отношении детей, заявил источник в правоохранительных органах Тамбовской области.

    19:23Эксперты оценили темпы развития Амурской области

    Амурская область демонстрирует высокую положительную динамику развития малого и среднего предпринимательства, а также участвует в реализации крупнейших проектов страны, отметили аналитики Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    19:15Бросившего маленькую дочку на улице жителя Екатеринбурга нашли мертвым

    В Екатеринбурге отец бросил пятилетнюю дочку на улице и пропал. Его тело нашли в кустах рядом с площадкой, предварительно, он погиб от передозировки наркотиков, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

    19:07Украина намерена призвать МОК дисквалифицировать российскую саблистку Смирнову

    Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к МОК и FIE с требованием пожизненно дисквалифицировать российскую саблистку Анну Смирнову.

    18:59Премьер Индии подтвердил личное участие в саммите БРИКС

    Саммит БРИКС в ЮАР посетит индийский премьер Нарендра Моди, он принял приглашение от президента африканской страны Сирила Рамафосы, сообщили в канцелярии индийского политика.

    18:50США ввели санкции против трех институтов РАН

    Соединенные Штаты внесли изменения и сокращения в санкционный список по России, добавив туда Институт общей физики РАН, Казанский научный центр РАН и Институт твердого тела РАН, сообщило американское министерство финансов.

    18:41Для детей из новых регионов России собрали более 165 тыс. книг и журналов

    Благодаря активной деятельности волонтеров проекта «Добро не уходит на каникулы» и партнеров акции «Дети-детям», в этом году детям и подросткам из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будет направлено свыше 165 тыс. экземпляров книг и популярных периодических изданий.

    18:32В США запросили для россиянина Клюшина 14 лет заключения

    Для российского гражданина Владислава Клюшина гособвинение в США запросило 14 лет тюрьмы по обвинению в кибермошенничестве, соответствующее ходатайство опубликовано в базе суда Бостона (Массачусетс).

    18:24Африка потребовала разблокировать российские удобрения в портах ЕС

    Государства Африки добиваются быстрейшего разблокирования в портах Европы более 200 тыс. тонн российских удобрений, чтобы они поступили на мировой рынок, заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

    Генерал Сорняк против ВСУ

    Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    Главное
    США ввели санкции против трех институтов РАН
    ЦБ установил нулевую комиссию для граждан за перевод цифровых рублей
    Россия ввела для Румынии квоты на численность дипломатов
    На Украине раскрыли масштабную схему продажи новорожденных иностранцам
    В Щецине начали сносить памятник советскому и польскому солдатам
    Определено место похорон Ирины Мирошниченко
    В Италии решили предоставлять бесплатное такси пьяным

    США получили наказание за постоянный шантаж дефолтом

    В США возмутились тем, что уже второе международное рейтинговое агентство посмело снизить их суверенный рейтинг. В прошлый раз осмелело S&P, теперь – Fitch. В реальности финансовые показатели американской экономики уже давно не соответствуют высшему рейтингу, но Fitch только сейчас решилось исправить несправедливость. Что же заставило рейтинговое агентство наконец посмотреть правде в глаза и признать очевидное? Подробности

    Перейти в раздел

    Потеря Нигера заставила нервничать власти США

    США вознамерились вернуть власть свергнутому президенту Нигера Мохамеду Базуму. При этом изначально Вашингтон был более мягок в своей риторике относительно положения дел в стране. С чем связано ужесточение позиции Штатов по ситуации в африканском государстве и удастся ли им сохранить свое влияние на континенте в целом? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем Россия может привлечь британских агентов

    В британской разведке призвали россиян к шпионажу против своей страны. В МИД РФ пообещали симметричную работу по привлечению британских подданных к агентурной работе. Каким может быть ответ Москвы в реальности и какие козыри есть у России для привлечения иностранных агентов? Подробности

    Перейти в раздел

    Литовские политики нашли страшное в советской канализации

    В Литве началась очередная кампания по «декоммунизации». В рамках нынешней основное внимание привлекли канализационные люки. Почему это внезапно стало проблемой и какие еще экзотические способы борьбы с советским наследием стали практиковать литовские власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генерал Сорняк против ВСУ

      Деревья и кустарники стали одной из причин провала так называемого контрнаступления ВСУ. По крайней мере, таково мнение британской разведки. За последние дни она также отличилась призывами к потенциальным предателям в России. Что происходит с некогда уважаемым ведомством, если оно позволяет себе подобную чушь?

    • Кто в Африке не любит Россию

      Хотя саммит Россия – Африка стал значительным событием мировой политики, некоторые страны Черного континента его бойкотировали. Среди них – Нигер, где с тех пор уже сменилась власть, и теперь митингуют под российскими флагами. Но отдельные важные страны Африки по-прежнему ориентируются на Запад и уязвимы перед его антироссийскими кознями.

    • В США намекнули на смерть Зеленского

      Влиятельное американское издание Politico решило пофантазировать, как будет развиваться конфликт на Украине в случае смерти президента Владимира Зеленского. Там пришли к выводу, что конфликт продолжится, а руководить государством будет некий «союз четырех». Кто эти четверо? И с чего вдруг такие материалы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............