  • Средства ПВО перехватили украинскую противокорабельную ракету «Нептун»
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Папа римский разрушил украинские мифы о России
    В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева
    Рар: Сара Вагенкнехт может стать настоящим конкурентом властям Германии
    Состоялся первый полет созданного по программе импортозамещения SJ-100
    Обвиняемым в покушении на Захарченко вменили убийство Моторолы
    Политолог объяснила инцидент с избиением россиян в кафе Бишкека
    Кремль исключил присутствие Путина на похоронах Пригожина
    Наемников из Польши взяли в плен в районе Соледара
    Украинские СМИ сообщили о подрыве моста на границе с Белоруссией
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Трудные времена возвращают надежду

    Количественное господство одиноких, научившихся рассчитывать только на себя, меняет саму общественную атмосферу, которой начинают довлеть оставленность стариков и потребительство молодых.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как русская бомба сорвала планы атомной диктатуры США

    Три с половиной года работы конструкторского бюро КБ-11 дали положительный результат: теперь у СССР была бомба. Хотя официально об испытаниях не сообщили, американцы о них узнали. Уже через месяц Трумэн публично заявил о том, что русские испытали бомбу.

    9 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Семья уже никогда не будет прежней

    Давайте скажем честно: к прежним семейным отношениям нам не вернуться. Перефразируя известное выражение, можно утверждать: тот, кто не сожалеет о прежней модели семьи – не имеет сердца; тот, кто пытается восстановить ее – не имеет ума.

    36 комментариев

    Америка за отставку Байдена

    Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    Главное
    В крушении вертолета ФСБ под Челябинском погибли четыре человека
    В США предупредили о рисках вывоза зерна с Украины через Дунай
    Полтавский суд оправдал уклониста от мобилизации на Украине
    Во Франции обвинили фон дер Ляйен в разграблении армии
    Стало известно о скором подорожании шаурмы на 10-15%
    В поездах решили запретить пользоваться колонками и музыкальными инструментами
    В Волоколамске выявили факт беременности 14-летней девочки от уроженца Таджикистана

    Россия реализует энергетический поворот на юг

    Отказ Евросоюза от закупок российского электричества стал одним из важнейших пунктов санкционной программы Запада против экономики нашей страны. Однако эффект этой меры оказался обратным: санкции стимулировали возобновление целой серии проектов, направленных на экспорт российской электроэнергии. Правда, совсем в другом направлении. Это принесет России не только экономические, но и политические дивиденды. Подробности

    Перейти в раздел

    США гонят Зеленского на выборы с опасным умыслом

    В США настаивают, что выборы президента Украины должны состояться по графику – в 2024 году, несмотря на боевые действия и категорическое нежелание президента Владимира Зеленского эти выборы проводить. Чтобы переубедить его, в Киев прибыл один из самых злобных русофобов Вашингтона Линдси Грэм. И намерения у него весьма опасные. Подробности

    Перейти в раздел

    Папа римский разрушил украинские мифы о России

    Слова папы римского о великой России вызвали бурю негодования на Украине. Понтифика обвинили в поддержке «российского империализма» из-за добрых слов в адрес Петра I и Екатерины II. В чем заключался мотив подобного выступления папы Франциска и какие выводы из этого следует сделать самой России? Подробности

    Перейти в раздел

    Кто и как спасает киевский режим от финансовой катастрофы

    Половина всех расходов украинского государства сегодня финансируется прямым образом из-за рубежа. Это официально признал украинский Минфин. Кто прежде всего дает киевскому режиму деньги, на каких условиях и под какие проценты, на какие расходы – и когда это многомиллиардное финансирование наконец закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Америка за отставку Байдена

      Опросы общественного мнения в США показывают, что абсолютное большинство американцев выступают за уход Джо Байдена из политики. Причем самый популярный ответ о желаемой ему судьбе – импичмент за коррупцию. Но пока вместо Байдена в США пытаются осудить Дональда Трампа, делая его тем самым еще сильнее и богаче.

    • Германия стала жертвой своих санкций

      В Германии задумались о ремонте «Северного потока», поскольку результаты антироссийских санкций их ошеломили: на Россию они подействовали слабо, а вот на саму Германию сильно. По итогам года ФРГ станет единственной крупной экономикой мира, вошедшей в рецессию. Глава германского МИД Анналена Бербок ошибается, заявляя, что санкции «не работают». Еще как работают!

    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............