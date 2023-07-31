Геронтократия в США

  • Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду
    Военный эксперт рассказал об ожесточенных боях на Купянском направлении
    Украинские средства ПВО не смогли сбить ни одну российскую ракету «Оникс»
    Полиция Таллина задержала бросавшегося яйцами бывшего журналиста Бабченко
    CNN: ВСУ усилили натиск во время нового этапа контрнаступления
    Медведев: Отказ Киева от диалога позволит довести спецоперацию до конца
    Кремль заявил о провале украинского контрнаступления
    Москва назвала условие вывода ядерного оружия из Белоруссии
    Стало известно об отказе солдат ВСУ от наступления в Запорожской области
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    10 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    6 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье

    Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

    20 комментариев
    Новости
    13:30Шойгу заявил о концентрации Киева на терактах в России на фоне неудачного «контрнаступления»

    На фоне неудачного контрнаступления ВСУ Киев сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру на территории России, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством ВС.

    13:28ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении

    На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

    13:25Песков сказал, когда состоится разговор Путина с Эрдоганом

    Точной даты визита российского лидера Владимира Путина в Анкару пока нет, однако лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:23Шойгу анонсировал принятие в состав флота трех кораблей проекта «Каракурт»

    Три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в текущем году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    13:18В Кремле пообещали бороться с террористическими ударами Киева по территории России

    Москва продолжит бороться с террористическими ударами киевского режима по гражданским объектам на территории России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:15Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль

    Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

    13:14Песков заявил о планах Кремля следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине

    Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели, и о чем будет идти речь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    13:12В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек

    Участники марафона «Сила России» сдавали нормы ГТО, участвовали в семейных спортивных праздниках в военных городках и тренировках по национальным видам спорта, сообщили в «Единой России».

    13:08Песков заявил о неэффективном использовании Киевом многомиллиардных ресурсов от НАТО

    Контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    13:05Житель челябинской деревни рассказал подробности об удерживавших 14 лет девушку

    В поселке Смолино в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал девушку в плену и насиловал ее, она смогла сбежать в июле 2023 года, местный житель рассказал, что бывал в гостях у его матери и ни разу не видел ее сына и пленницу.

    12:59Песков: Россия передала делегации ЮАР проект по ситуации на Украине

    Москва по итогам обсуждения конфликта на Украине в рамках саммита Россия – Африка подготовила свой проект и передала его делегации ЮАР, поскольку организатором инициативы был президент этой страны Сирил Рамафоса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    12:55Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт

    Министерство нацобороны Греции нечаянно опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr.

    12:53Песков оценил слова Стоуна об искажении образа Путина на Западе

    Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    12:51Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об итогах недавнего визита в КНДР и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    12:49Кремль заявил о провале украинского контрнаступления

    Контрнаступление Вооруженных сил Украины не получается так, как оно задумывалось Киевом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Геронтократия в США

    С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    Главное
    ФСБ задержала троих россиян за передачу данных «Правому сектору»
    ОАК передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31
    Косачев допустил эскалацию США конфликта на Украине в 2024 году
    В Польше подтвердили размещение снайперов на границе с Белоруссией
    В Киеве предложили сохранить снятый с «Родины-матери» герб СССР
    Житель Челябинска 14 лет насильно удерживал женщину
    Москвичей предупредили о приходе эпохи холодных февралей

    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки

    Россия начинает пожинать первые плоды важнейшего политического решения последнего времени – отказа продолжать участие в так называемой зерновой сделке. О том, как это происходит, рассказал, в частности, Владимир Путин в рамках российско-африканского саммита. А в число проигравших вошла не только Украина, но и крупнейшие западные сельскохозяйственные игроки. Подробности

    Перейти в раздел

    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

    Есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. Ранее стало известно, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Подробности

    Перейти в раздел

    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

    30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота, чествует и наших моряков, и их боевые корабли. Однако за кадром порой остается род сил, ставший одним из главных ударных инструментов морских сражений – авиация. Свой потенциал морская авиация ВМФ СССР стала раскрывать во времена Великой Отечественной – и ярким воплощением этого стали подвиги торпедоносцев Северного флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............