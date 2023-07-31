Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?

Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

13:30 Шойгу заявил о концентрации Киева на терактах в России на фоне неудачного «контрнаступления» На фоне неудачного контрнаступления ВСУ Киев сосредоточился на проведении террористических атак на гражданскую инфраструктуру на территории России, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководством ВС.

13:28 ВС России сорвали попытку ВСУ прорвать оборону на Ореховском направлении На Ореховском направлении сорвана масштабная попытка украинских войск прорвать российскую оборону, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании.

13:25 Песков сказал, когда состоится разговор Путина с Эрдоганом Точной даты визита российского лидера Владимира Путина в Анкару пока нет, однако лидеры двух стран переговорят по телефону 2 августа, сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:23 Шойгу анонсировал принятие в состав флота трех кораблей проекта «Каракурт» Три корабля проекта 22800 «Каракурт» войдут в текущем году в состав Военно-морского флота (ВМФ) России, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

13:18 В Кремле пообещали бороться с террористическими ударами Киева по территории России Москва продолжит бороться с террористическими ударами киевского режима по гражданским объектам на территории России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:15 Шойгу раскрыл потери ВСУ за июль Украинская сторона за июль потеряла 20 тыс. 824 военнослужащих и 2 тыс. 227 единиц вооружения, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

13:14 Песков заявил о планах Кремля следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но еще предстоит понять ее цели, и о чем будет идти речь, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

13:12 В марафоне «Сила России» приняли участие более 72 тыс. человек Участники марафона «Сила России» сдавали нормы ГТО, участвовали в семейных спортивных праздниках в военных городках и тренировках по национальным видам спорта, сообщили в «Единой России».

13:08 Песков заявил о неэффективном использовании Киевом многомиллиардных ресурсов от НАТО Контрнаступление ВСУ не удалось, а Киев продолжает неэффективно и бесцельно использовать многомиллиардные ресурсы НАТО, чем вызывает дискомфорт у западных столиц и налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

13:05 Житель челябинской деревни рассказал подробности об удерживавших 14 лет девушку В поселке Смолино в Челябинской области мужчина 14 лет удерживал девушку в плену и насиловал ее, она смогла сбежать в июле 2023 года, местный житель рассказал, что бывал в гостях у его матери и ни разу не видел ее сына и пленницу.

12:59 Песков: Россия передала делегации ЮАР проект по ситуации на Украине Москва по итогам обсуждения конфликта на Украине в рамках саммита Россия – Африка подготовила свой проект и передала его делегации ЮАР, поскольку организатором инициативы был президент этой страны Сирил Рамафоса, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12:55 Минобороны Греции случайно опубликовало фото секретных военных карт Министерство нацобороны Греции нечаянно опубликовало фотографии секретных военных карт, сообщает новостной портал antitheto.gr.

12:53 Песков оценил слова Стоуна об искажении образа Путина на Западе Американский режиссер Оливер Стоун хорошо знает президента Владимира Путина и последовательно отстаивает свою точку зрения, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

12:51 Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об итогах недавнего визита в КНДР и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.