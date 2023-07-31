Геронтократия в США

Владимир Можегов
Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США
Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.
Марина Хакимова-Гатцемайер
Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать
Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.
Андрей Медведев
Выбитое окно в «Москва-Сити» никак не поможет украинцам в Запорожье
Удар по небоскребам – это, конечно, такое себе. Салам Усама, салам «Аль-Каида». С другой стороны, это что первый теракт что ли, совершенный Украиной?
12:51Шойгу доложил Путину об итогах визита в КНДР
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об итогах недавнего визита в КНДР и встречи с лидером страны Ким Чен Ыном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.