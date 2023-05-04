Удары беспилотников по Кремлю: главное У Зеленского придумали идеологию для России Парламент Украины принял постановление, которым «назначил» России государственную идеологию (которая Конституцией России, кстати, запрещена). А именно – «рашизм». Такого понятия нет, но под него уже написаны статьи в «Википедии» на трех десятках языков. К сожалению, это не только глупость. Это подготовка к преступлению.