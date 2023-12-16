Прямая линия Путина стала сверкой часов как с российским обществом, так и с внешним миром. Президент где-то максимально прямолинейно, а где-то прозрачным намеком сформулировал ключевые установки политики России.

Особенность нашего (как, впрочем, и мирового) движения pro-choice («за выбор») в том, что выбор мыслится исключительно в одну сторону – выбор аборта. Но в реальности часто бывает ровно наоборот: аборт – это не желание женщины, а результат давления ее окружения.

Знаменитое «Бостонское чаепитие» – это история несколько сложнее, чем выброшенные «патриотами» с борта корабля пара сотен коробок с чаем. И пусть это сугубо американский миф, важный для становления слишком юной по историческим меркам нации, он полезен и нам – для понимания того, с людьми какого менталитета приходится иметь дело.

Россия начинает десятилетие грандиозных железнодорожных проектов Владимир Путин заявил о планах по созданию сети высокоскоростных железных магистралей (ВСМ). Она свяжет столицу с Санкт-Петербургом, Минском, Воронежем, Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, курортами Черноморского побережья, а в перспективе – с Донбассом. Что требуется для реализации проекта и почему он важен для страны? Подробности Перейти в раздел

Когда США научатся уважать Россию На большой пресс-конференции Владимир Путин затронул один из ключевых вопросов внешней политики – взаимоотношения России с Соединенными Штатами. А точнее, их будущее. При каких условиях они могли бы восстановиться и когда США научатся уважать своих международных партнеров? Подробности Перейти в раздел

Россия заставляет Украину менять военную стратегию По мнению немецких экспертов, в следующем году ВСУ хотят повторить контрнаступление. На это, в частности, указывает список вооружений, которые Киев запрашивает у США. Источники в ВСУ говорят о якобы смене стратегии на «контролируемое отступление» с последующим «перехватом инициативы». Российские наблюдатели ожидают в следующем году большие перемены на фронте, так как противник еще не сломлен, но попытка повторного «контрнаступа» ВСУ обречена на провал. Подробности Перейти в раздел

Новый президент Аргентины ведет страну в российские девяностые «Ситуация в супермаркетах паническая». Так аргентинские СМИ описывают лишь малую часть общей картины того, к чему начинают приводить реформы нового президента страны Хавьера Милея. Его политика поразительно напоминает те постулаты, которые проповедовались российскими реформаторами 1990-х годов. Подробности Перейти в раздел

Украина убила Илью Киву по двум причинам В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности Перейти в раздел