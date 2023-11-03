Израиль окружил Газу

Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

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Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности Перейти в раздел

Как обучить детей мигрантов русскому языку В России предложили ввести тестирование детей мигрантов на владение русским языком перед поступлением в детские сады и школы. По мнению уполномоченного по правам ребенка, незнание языка негативно сказывается на обучающихся. Эксперты же добавляют, что это отражается и на работе педагогов. Насколько эффективным может быть тестирование, как его правильно организовать и поможет ли это решить проблему? Подробности Перейти в раздел

Авторитет Царева на Украине опасен для Киева В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности Перейти в раздел