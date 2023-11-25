  • Новость часаЗахарова заявила, что Россия не оставит в Газе без помощи ни одного россиянина
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Толстой против Микки-Мауса

    Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    33 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    74 комментария
    25 ноября 2023, 18:00 • Видео

    Один штат США снял санкции с России

    Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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    В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада

    На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности

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    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях

    «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности

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    Создание «военного Шенгена» столкнулось с политической проблемой

    В НАТО предложили создать «военный Шенген», который позволил бы военным альянса свободно перемещаться между странами блока. Подобные предложения звучат в Европе не первый год, однако они так и не были реализованы. В чем заключаются особенности этого проекта, почему его воплощение в жизнь все время откладывается и как России стоит готовиться к реализации подобных идей? Подробности

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

    • Голландцы ударили по Евросоюзу

      Победа «Партии свободы» Герта Вилдерса на выборах в Нидерландах стала тяжелым ударом для Брюсселя: теперь будут проблемы. Они не только в том, что Вилдерс противник Украины и ислама, но и в том, что евроскептики победили в стране, с которой началась идея единой Европы в ее идеалистическом виде.

    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

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