Один штат США снял санкции с России

Ольга Андреева
Толстой против Микки-Мауса
Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.
Геворг Мирзаян
России незачем относиться к мигрантам по-арабски
Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.
Игорь Мальцев
Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть
Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».