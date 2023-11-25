Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.

Зачем власти запрещают экспорт главного сельхозтовара В России на полгода запрещают экспорт твердой пшеницы, которая используется для производства хлеба и макарон. Цены на эти важные продукты питания пока растут в рамках инфляции. Однако правительство не стало дожидаться, когда хлеб резко подорожает, и решило действовать упреждающе. Почему возник риск удорожания хлеба? Подробности Перейти в раздел

В Киеве подтвердили запрет на мир со стороны Запада На Украине вновь заговорили о мирных переговорах с Россией. Правда, на этот раз в Киеве указывают на невыгодные позиции для диалога. Как уверяет лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, конфликт мог быть остановлен еще весной прошлого года, если бы не позиция Лондона. Какие цели преследуют заявления Арахамии, о чем он умолчал и почему его слова лишь подтверждают позицию Россию по спецоперации? Подробности Перейти в раздел

Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях «Сложная, но контролируемая ситуация». Так главком ВСУ Валерий Залужный описал происходящее прямо сейчас на линии соприкосновения российских и украинских войск. Что именно имел в виду украинский военачальник и на каких направлениях Россия оказывает наибольшее давление на ВСУ? Подробности Перейти в раздел

Создание «военного Шенгена» столкнулось с политической проблемой В НАТО предложили создать «военный Шенген», который позволил бы военным альянса свободно перемещаться между странами блока. Подобные предложения звучат в Европе не первый год, однако они так и не были реализованы. В чем заключаются особенности этого проекта, почему его воплощение в жизнь все время откладывается и как России стоит готовиться к реализации подобных идей? Подробности Перейти в раздел

НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности Перейти в раздел