Большая пресс-конференция Владимира Путина
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23 декабря, четверг | Последнее обновление — 12:12 | vz.ru
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Европа напрасно понадеялась на американский СПГ
Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии
Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»
Как Эрдоган отреагирует на ультиматум Кадырова
Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство
Как Турция будет выживать после кризиса
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Ослабленная Анкара будет иметь меньше ресурсов на активную внешнюю политику в Сирии, Ливии, Закавказье и Средней Азии. С другой стороны, если экономические реформы Эрдогана не дадут результата, ближе к выборам он может предпринять новые наступательные действия. Подробности...
Какие «синие линии» НАТО может обозначить России
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудновыполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приема в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных «партнеров» лучше надавить. Подробности...
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Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные СМИ бушуют, комментируя российский «ультиматум, поставленный Вашингтону». Ряд сигналов показывает, что Вашингтон всерьез воспринял составленный Москвой документ. Но можно ли в принципе с ним договориться? Подробности...
Ранее по теме: Лавров назвал дальнейшее продвижение НАТО к границам России пересечением «красной линии»
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«Бомба» от Ленина в основании СССР
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В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского
В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвойПодробности...
Самой красивой американкой признали девушку из Аляски
Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страныПодробности...
В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»
На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противникаПодробности...
19:59
собственная новость
Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».Подробности...
20:27
В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.Подробности...
21:12
В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.Подробности...
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