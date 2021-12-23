Большая пресс-конференция Владимира Путина

Взгляд
23 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:12  |  vz.ru
Разделы

Европа напрасно понадеялась на американский СПГ

Продавцы американского газа решили заработать в Европе Issei Kato/Reuters
Американский сжиженный природный газ выглядит спасителем Европы от обострения газового кризиса. Именно так расценили в ЕС новости о том, что танкеры с СПГ из США неожиданно развернулись по пути в Азию и направились в Европу. Газпром же, напротив, пытаются обвинить в рекордном росте цен на газ в ЕС из-за сокращения поставок по газопроводу «Ямал – Европа». Но в реальности дело обстоит с точностью до наоборот. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия и США подошли к созданию нового порядка в Евразии

Москва заявила о формировании трех треков переговоров по гарантиям безопасности Владимир Трефилов/РИА «Новости»
Москва и Вашингтон заявили о готовности начать переговоры по гарантиям безопасности в начале 2022 года. Однако в США сразу оговорились, что в российских предложениях есть «некоторые непроходные элементы». Какие вопросы Вашингтон может посчитать неприемлемыми и как Москве на это реагировать? Подробности...
Перейти в раздел…

Сестра «Авроры» едва не поменялась судьбой с «крейсером революции»

Знаменитый силуэт – но это не «Аврора», это «Диана» Public domain
Сто двадцать лет назад, 23 декабря 1901 года, в состав ВМФ Российской империи был зачислен крейсер «Диана». В истории этот корабль остался в тени своей знаменитой «сестры» – «Авроры», «крейсера революции». Однако его судьба в чем-то даже более интересна, тем более «Диана» в какой-то момент могла занять место «Авроры». Подробности...
Перейти в раздел…

Как Эрдоган отреагирует на ультиматум Кадырова

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь!» – призвал Кадыров Zuma/ТАСС, Саид Царнаев/РИА Новости
В Кремле назвали вполне объяснимой жесткую реакцию Рамзана Кадырова на появление в Турции парка имени лидера сепаратистов Джохара Дудаева. Таким образом Москва довела до сведения Эрдогана свою позицию. Но проблема в том, что этот парк Дудаева далеко не первый из появившихся в Турции. Что почитание человека, виновного в гибели десятков тысяч мирных граждан России, говорит об истинных намерениях Анкары? Подробности...
Перейти в раздел…

Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
Перейти в раздел…

Как Турция будет выживать после кризиса

Камран Гасанов
Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Ослабленная Анкара будет иметь меньше ресурсов на активную внешнюю политику в Сирии, Ливии, Закавказье и Средней Азии. С другой стороны, если экономические реформы Эрдогана не дадут результата, ближе к выборам он может предпринять новые наступательные действия. Подробности...

Какие «синие линии» НАТО может обозначить России

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Запад может выставить восемь трудновыполнимых или совсем неприемлемых требований вроде отказа от поддержки Донбасса, приема в НАТО Грузии и Молдавии, размещения военных баз в Прибалтике. Разговаривать придется, но для более предметного обсуждения на западных «партнеров» лучше надавить. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Западные СМИ бушуют, комментируя российский «ультиматум, поставленный Вашингтону». Ряд сигналов показывает, что Вашингтон всерьез воспринял составленный Москвой документ. Но можно ли в принципе с ним договориться? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Большая пресс-конференция Владимира Путина

Что Россия требует от США и НАТО

«Бомба» от Ленина в основании СССР

Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

В Ленобласти открыли мемориальный комплекс в честь Александра Невского

В Тосненском районе Ленинградской области был торжественно открыт мемориальный комплекс «Молитва перед боем». Он посвящен 800-летию князя Александра Невского. Монумент построен на месте, где, по преданию, князь молился перед Невской битвой
Подробности...

Самой красивой американкой признали девушку из Аляски

Юбилейный конкурс «Мисс Америка – 2022» выиграла 20-летняя Эмма Бройлес из Аляски. Она поразила судейскую коллегию своей откровенностью и интеллектом во время решающей части конкурса, когда тройку финалисток спросили, что они будут делать в реальной жизни. За корону боролись 50 самых красивых девушек страны
Подробности...

В Новосибирске прошла выкатка ударного беспилотника «Охотник»

На Новосибирском авиазаводе имени Чкалова прошла выкатка первого летного образца новейшего ударного беспилотника С-70 «Охотник». Уникальное плоское сопло существенно снизит заметность аппарата и его уязвимость для ракет противника
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?
  • Да

  • Нет
Нужно ли вводить для малообеспеченных людей специальные вклады с повышенными процентными ставками?
  • Да, безусловно

  • Да, но сумма вклада должна быть ограничена

  • Нет

  • Затрудняюсь ответить
До какой степени противостояния с Западом должна идти Россия, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО?
  • До разрыва дипломатических отношений со странами НАТО

  • До разрыва экономических связей с Западом

  • До военных действий против Украины

  • До военных действий против стран НАТО
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Началась большая пресс-конференция Путина
    Газпром не возобновил транзит газа через Польшу Украинец пробрался к дому Поклонской в Крыму Глава Нафтогаза допустил остановку запуска «Северного потока – 2» Найденная в овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть
    В Крыму и Краснодарском крае объявлены масштабные учения ВДВ Санду заявила о попытках решить «хотя бы часть проблем» с Россией Бербок заявила об общей с Шольцем позиции по «Северному потоку – 2» Назван самый популярный в 2021 году интернет-ресурс в мире
    Москва отвергла предварительные условия США по гарантиям безопасности Словакия раскритиковала требования России к США и НАТО о гарантиях безопасности Эксперт объяснил договоренность Украины об импорте газа из Венгрии После избиения топ-менеджера «Ростелекома» в московском баре возбудили дело

    крупный контракт


    Индонезия отказалась от закупки у России Су-35

    сдерживание США


    Эксперт назвал последствия укрепления военной кооперации России и Китая

    опустошенные недра


    Украина заявила об истощении собственных месторождений газа

    Видео

    Самоуничтожение державы


    «Бомбу» Ленина в основании СССР хотел взорвать Берия

    гиперзвуковое оружие


    Полк МиГ-31 с «Кинжалами» способен усмирить Украину

    Морозы в Европе


    Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

    серьезные провокации


    Американцы готовят Донбассу химатаки по сирийскому образцу

    борьба за власть


    Зеленскому придется повторить «преступления Порошенко»

    искусственные острова


    Владимир Прохватилов: Чем ответить на агрессию НАТО в Черном море

    красные линии


    Сергей Миркин: Как связаны Минские соглашения и российские предложения по безопасности

    фундаментальные предложения


    Геворг Мирзаян: Какой смысл вообще о чем-то договариваться с США

    на ваш взгляд


    Вас пугает возможный запрет США на поставки смартфонов в Россию?

    Большая пресс-конференция Владимира Путина
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •