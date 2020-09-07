Символы СССР опять приравняли к свастике Почему президента Украины критикуют за «непротокольный» вид Внешний вид и одежда президента Украины Владимира Зеленского, которую он надевает на официальные международные встречи, не соответствуют дипломатическому этикету. Его поведение на официальных мероприятиях тоже нередко вызывает критику оппонентов.

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