Подозрительная смерть Тесака Туркмения добила русский язык Туркмения оказалась первой на постсоветском пространстве, где почти полностью победили русский язык. Русскоязычное образование добили под предлогом борьбы с эпидемией, но это именно предлог.

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