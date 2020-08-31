Украина порвала с Лукашенко Балканский враг России потерпел поражение Партия президента Черногории Мило Джукановича потерпела поражение на выборах в парламент. Это означает, что главный противник России на Балканах потеряет власть впервые за 30 лет.

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