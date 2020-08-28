Лукашенко боится потерять Гродно Украина порвала с Лукашенко Глава МИД Украины заявил о заморозке всех контактов с Минском. Однако Лукашенко по-прежнему избегает критиковать Украину, так как боится ссоры с ней.

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