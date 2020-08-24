Белорусская оппозиция проигрывает Лукашенко не случайно вооружился автоматом Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в президентский дворец с бронежилете, с автоматом в руках и под охраной 15-летнего сына в полной военной экипировке. Зачем ему этот маскарад?

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