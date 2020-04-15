Альтруизм в период коронавируса

Ленты мировых СМИ в марте не балуют читателей хорошими новостями – пандемия наложила негативный отпечаток практически на каждую сферу жизни – социальную, экономическую, культурную. Тем интереснее наблюдать за тем, как даже в эпоху изоляции люди находят способы, чтобы сплотиться.