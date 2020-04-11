Как Ухань праздновал окончание карантина

В начале апреля китайские власти сняли режим карантина в 11-миллионном Ухане, городе, где возникла первая вспышка заболеваемости новым коронавирусом, переросшая затем в пандемию. Горожане впервые за несколько месяцев получили возможность передвигаться по стране.