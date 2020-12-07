Как Корея завоевывает мир США подбивают жителей Курил предать Россию Госдепартамент США потребовал от жителей российских Курильских островов считать себя японцами, в противном случае их не пустят на американскую землю. В МИД РФ назвали эти визовые правила поддержкой реваншизма.

