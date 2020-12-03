Запад «продал и предал» Грузию Чубайс как «смутное время» России Бессменный глава Роснано Анатолий Чубайс уходит в отставку, на его место претендует Сергей Куликов – первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии. Какое место займет Чубайс в российской истории и почему его называют «самым ненавидимым политиком России»?

