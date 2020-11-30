Латвия попросила Россию о помощи Россию выгоняют из Приднестровья Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила, что с территории Приднестровья должна быть выведена опергруппа российских военных, охраняющих склады с оружием, а также вывезено само оружие. Что это означает в контексте приднестровского конфликта и как его нужно завершить с учетом интересов России?

