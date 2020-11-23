Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

Страны ЕС договорились о введении против Белоруссии принципиально нового вида санкций. Под ударом окажутся целые компании и конкретные предприниматели, которых называют «кошельками Лукашенко». Учитывая экономическую ситуацию в стране, это может оказаться критичным.