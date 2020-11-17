Пашинян должен остаться у власти Трампу наврали про армию США Под конец своего президентства Дональд Трамп готовит новую серию сокращений в американском воинском контингенте за рубежом, в том числе в Афганистане, Ираке и Сомали. Тем временем разгорается беспрецедентный скандал: оказывается, дипломаты намеренно врали Трампу, чтобы не допустить вывода войск.

