Женщина преградила Байдену путь к власти Пашинян должен остаться у власти Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал военных вернуться из Нагорного Карабаха в Ереван и решить вопрос «со скулящими под стенами» протестующими. С политической точки зрения, это человек – банкрот, которого ненавидит собственный народ. Тем не менее, он должен остаться у власти.

