Куда уходят министры

В России произошла смена правительства. Кабмин покинули сразу 13 человек. Уже известно, что часть из них могут стать помощниками президента, кому-то предложили ту или иную роль в госкорпорациях, кто-то, как Вероника Скворцова, возглавит различные ведомства.