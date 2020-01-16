Как происходили отставки правительства России

15 января 2020 года российское правительство внезапно подало в отставку. Об этом после послания президента Федеральному собранию объявил премьер Дмитрий Медведев. По его словам, на фоне предложенных Владимиром Путиным поправок к Конституции такой шаг «был бы правильным».