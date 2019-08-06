Знаменитые дачи советских генсеков

Дачи вообще представляют собой уникальное явление советской жизни, а госдачи – это и вовсе апогей идеи частной собственности на отечественный мотив. Многие генсеки предпочитали работать и отдыхать именно там, а не в Москве. Сейчас многие из резиденций советских вождей ветшают, некоторые же превратились в отели, доступные каждому.