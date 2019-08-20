Конфузы с участием первых леди

Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара, известная своей несдержанностью, попала в очередной скандал. Во время визита мужа в Киев она бросила на землю кусок хлеба с солью, предложенный украинской стороной. Какими конфузами запомнились другие первые леди?