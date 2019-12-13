Все несчастья крейсера «Адмирал Кузнецов»

Пожар произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», флагмане ВМФ России. Во время ремонта на заводе в Северодвинске искра при сварке привела к возгоранию. Но этот пожар – далеко не первое серьезное происшествие на борту корабля.