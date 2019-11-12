Знаменитые дома, которые можно арендовать

В английской деревушке Лавенхэм в графстве Суффолк теперь можно арендовать на ночь дом, ставший известным после серии фильмов о Гарри Поттере. Именно в нем по сюжету жила родная семья волшебника, и там родителей Гарри убил Волан-де-Морт. И это не единственный подобный дом, который можно арендовать.