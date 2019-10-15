Насильственный протест в Москве

Правоохранительные органы провели обыски и задержания еще нескольких человек, подозревающихся в организации и участии в массовых беспорядках в Москве летом этого года. Государство неотвратимо реагирует на нарушение закона, особенно нарушение демонстративное, стайное, управляемое.