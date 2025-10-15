Одежда помогает побеждать российским спортсменам

Tекст: Матвей Мальгин

В Советском Союзе, как известно, спорт был не просто частью общественной жизни, но и элементом государственной идеологии, своего рода витриной страны и для внешнего, и для внутреннего зрителя. Поэтому к экипировке спортсмена в СССР подходили с такой же тщательностью, как и к военной форме. На швейных фабриках во всех союзных республиках существовали специальные цеха, где создавались купальники для гимнасток, костюмы для фигуристов и, конечно, наряды для массовых физкультурных выступлений.

Советское спортивное руководство было убеждено, что костюм должен был одновременно подчеркивать технику спортсмена, демонстрировать «лицо страны» и соответствовать текущим идеологическим установкам. Отсюда и пошли отличительные черты советской спортивной моды – строгие линии, минимализм, но при этом безупречная работа с силуэтом и тканью.

В СССР гимнастические и фигурные костюмы были частью образа, формирующего успех спортсмена. Победа спортсмена или команды на Олимпиаде воспринималась в массовом сознании как победа всего государства, а костюм становился ее визуальным символом.

Например, красные «олимпийки» с белыми лампасами Олимпиады-80, прошедшей в Москве, стали не просто спортивной формой, а элементом массовой культуры. Их не только выпускали массовыми партиями и показывали в кино, но и копировали даже в западной моде – спустя десятилетия Adidas и Puma выпускали коллекции, вдохновленные «советским спортивным стилем» образца 1980 года.

«В советское время у нас не было такого изобилия тканей, как сейчас, но зато была невероятная выразительность линии и силуэта. Мы добивались впечатления не богатством материалов, а ритмом, графикой, точностью», – рассказывает дизайнер одежды для гимнасток, глава нижегородской компании ArtSport NN Марина Гогуа.

Распад Советского Союза стал потрясением не только с политической, но и со спортивной точки зрения. Однако именно тогда российская школа спортивной моды получила шанс для выхода на мировую арену. В 1990-е годы в гимнастических и фигурных костюмах появились сетка «в тон коже», прозрачные вставки, ручная вышивка. Отечественные дизайнеры отталкивались не только от советских традиций, но и от увиденного на подиумах Парижа и Милана.

Однако это влияние оказалось взаимным. Западные бренды вдохновлялись разработками российских дизайнеров, а российские мастерские начали получать заказы из разных уголков Земли – из Италии, Японии, Испании и Кореи. Более того, на рубеже веков Россия фактически стала законодателем мировой спортивной моды – по крайней мере, в некоторых спортивных дисциплинах. Например, в гимнастике.

«Если мне нравится костюм иностранной гимнастки – девяносто процентов, что его создал российский дизайнер. Нашу школу уважают во всем мире – за вкус, за эмоциональность, за способность соединять эстетику и функциональность.

В этом смысле Россия действительно уникальна: у нас костюм всегда был не просто одеждой, а частью культуры. Мы выросли в стране, где театр, балет, музыка, спорт – все переплетено. И потому чувствуем ткань как музыку», – так характеризует современную российскую спортивную моду Марина Гогуа, создавшая костюмы для пяти Олимпиад и более чем двух десятков чемпионатов мира.

Конечно, современный спортивный костюм в России уже не просто выставочные образцы или малые партии – это рынок, который объединяет спорт, искусство и экономику. Динамично развивающаяся отрасль, которая имеет свое оригинальное лицо и репутацию, складывавшуюся десятилетиями.

По оценкам отраслевых экспертов, только в сегменте художественной гимнастики годовой оборот костюмов и аксессуаров превышает 600 млн рублей. А если к этому добавить фигурное катание, синхронное плавание и бальные танцы, речь идет о рынке объемом до 3 млрд рублей в год.

Для демонстрации достижений российской индустрии спортивной одежды 17–18 октября в Музее Москвы пройдет Неделя высокой моды в спорте, где на одной площадке соберутся пятьдесят дизайнеров из разных регионов страны. Состоятся не только подиумные шоу, но и выставки, мастер-классы, лекции, встречи с олимпийскими чемпионами и спортивными дизайнерами. Победитель получит грант в 1 млн рублей на развитие собственного бренда.

В современной России работает около двух десятков мастерских, специализирующихся на спортивной моде. Например, в ArtSport NN каждый гимнастический купальник – результат работы команды из 10–15 мастеров. На один костюм уходит до месяца, а количество отдельных элементов украшения (например, кристаллов) может превышать 30 тысяч. Средняя стоимость – от 200 тысяч до 2 млн рублей, и это не так дорого, если учесть, что перед нами штучная, ручная работа. В год там создается до 500 уникальных моделей. Значительная их часть продается на экспорт.

«Когда я начинаю рисовать, я не продумываю заранее композицию. Я просто смотрю на спортсменку: как она двигается, как говорит, как держит себя. В этих движениях уже есть весь будущий костюм. Первый эскиз почти всегда становится финальным – потому что он живой и спонтанный. В этом смысле художник всегда немного психолог. Нужно почувствовать человека, его энергию, не просто «одеть», а раскрыть личность. В спорте это особенно важно. Я всегда стараюсь подчеркнуть индивидуальность спортсменки, не заглушая ее форму нарядом», – так Марина Гогуа описывает свою работу.

На российском рынке спортивной моды также выделяются Творческая мастерская Марии Багмет, S.P.S.M, Atelier Kubyshkina и Artistic Motion. Каждая студия формирует собственную школу: кто-то делает ставку на минимализм и чистый силуэт, кто-то – на высокотехнологичные ткани с 3D-вышивкой и терморегуляцией.

Сегодня костюмы проектируют в цифровых трехмерных средах, рассчитывая, как ткань поведет себя под прожекторами, а нейросети помогают моделировать цветовые сочетания и декоративные композиции. И все же, по словам Марины Гогуа, «все это помогает, но не заменяет человеческое участие. Я видела, как искусственный интеллект создает эскиз за двадцать минут, но за это время я успеваю нарисовать пятнадцать живых, настоящих. Машина может рассчитать пропорции, но она не умеет чувствовать».

Российские дизайнеры видят современный спортивный костюм как зеркало текущей эпохи – и в то же время отражение традиций. Причем не только советских, а гораздо более древних, античных, когда спорт воплощал собой гармонию тела, движения и духа. Как решается эта задача – и будет показано на предстоящей в Москве Неделе высокой моды в спорте.