    Китай освоил Северный морской путь
    Самарский губернатор обругал и уволил главу района из-за «просто камня»
    Трамп заявил о развале БРИКС и силе доллара
    Россия передала Конгрессу США секретные документы об убийстве Кеннеди
    Пентагон призвал страны НАТО покупать больше оружия у США для Украины
    Трамп сказал о «Томагавках» и понадеялся на хорошие отношения с Путиным
    МИД: «Азов» строит на Украине «гитлерюгенд»
    На границе Афганистана и Пакистана возобновились тяжелые бои
    Китай поддержал протест авиакомпаний против запрета США полетов над Россией
    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Нобелевский комитет готовит мир к нападению на Венесуэлу

    В Венесуэле с иронией публикуют архивную фотографию новой лауреатки Нобелевской премии мира, которую принимал в Белом доме Джордж Буш – после того, как американские войска разрушили Ирак и Афганистан. Потому что Мачадо получила Нобелевку в рамках предстоящего нападения на Венесуэлу, которое готовится сейчас у всех на глазах.

    7 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Колдовство Тэтчер продолжает управлять Британией

    Правые и либертарианцы с помпой отпраздновали 100-летие своей любимой Мэгги. Никогда не понимал любви к ней людей, не имеющих хотя бы десять миллионов фунтов в бумагах и недвиге в Лондоне. Поздравлю-ка и я ее.

    9 комментариев
    15 октября 2025, 11:30 • Спорт

    Одежда помогает побеждать российским спортсменам

    Одежда помогает побеждать российским спортсменам
    @ Сергей Эдишерашвили/ТАСС

    Tекст: Матвей Мальгин

    «Если мне нравится костюм иностранной гимнастки – девяносто процентов, что его создал российский дизайнер». Такими словами российские мастера описывают то, как отечественная индустрия спортивной одежды стала влиять на мировую спортивную моду. А истоки этого влияния были заложены еще в советские времена.

    В Советском Союзе, как известно, спорт был не просто частью общественной жизни, но и элементом государственной идеологии, своего рода витриной страны и для внешнего, и для внутреннего зрителя. Поэтому к экипировке спортсмена в СССР подходили с такой же тщательностью, как и к военной форме. На швейных фабриках во всех союзных республиках существовали специальные цеха, где создавались купальники для гимнасток, костюмы для фигуристов и, конечно, наряды для массовых физкультурных выступлений.

    Советское спортивное руководство было убеждено, что костюм должен был одновременно подчеркивать технику спортсмена, демонстрировать «лицо страны» и соответствовать текущим идеологическим установкам. Отсюда и пошли отличительные черты советской спортивной моды – строгие линии, минимализм, но при этом безупречная работа с силуэтом и тканью.

    В СССР гимнастические и фигурные костюмы были частью образа, формирующего успех спортсмена. Победа спортсмена или команды на Олимпиаде воспринималась в массовом сознании как победа всего государства, а костюм становился ее визуальным символом.

    Например, красные «олимпийки» с белыми лампасами Олимпиады-80, прошедшей в Москве, стали не просто спортивной формой, а элементом массовой культуры. Их не только выпускали массовыми партиями и показывали в кино, но и копировали даже в западной моде – спустя десятилетия Adidas и Puma выпускали коллекции, вдохновленные «советским спортивным стилем» образца 1980 года.

    «В советское время у нас не было такого изобилия тканей, как сейчас, но зато была невероятная выразительность линии и силуэта. Мы добивались впечатления не богатством материалов, а ритмом, графикой, точностью», – рассказывает дизайнер одежды для гимнасток, глава нижегородской компании ArtSport NN Марина Гогуа.

    Распад Советского Союза стал потрясением не только с политической, но и со спортивной точки зрения. Однако именно тогда российская школа спортивной моды получила шанс для выхода на мировую арену. В 1990-е годы в гимнастических и фигурных костюмах появились сетка «в тон коже», прозрачные вставки, ручная вышивка. Отечественные дизайнеры отталкивались не только от советских традиций, но и от увиденного на подиумах Парижа и Милана.

    Однако это влияние оказалось взаимным. Западные бренды вдохновлялись разработками российских дизайнеров, а российские мастерские начали получать заказы из разных уголков Земли – из Италии, Японии, Испании и Кореи. Более того, на рубеже веков Россия фактически стала законодателем мировой спортивной моды – по крайней мере, в некоторых спортивных дисциплинах. Например, в гимнастике.

    «Если мне нравится костюм иностранной гимнастки – девяносто процентов, что его создал российский дизайнер. Нашу школу уважают во всем мире – за вкус, за эмоциональность, за способность соединять эстетику и функциональность.

    В этом смысле Россия действительно уникальна: у нас костюм всегда был не просто одеждой, а частью культуры. Мы выросли в стране, где театр, балет, музыка, спорт – все переплетено. И потому чувствуем ткань как музыку», – так характеризует современную российскую спортивную моду Марина Гогуа, создавшая костюмы для пяти Олимпиад и более чем двух десятков чемпионатов мира.

    Конечно, современный спортивный костюм в России уже не просто выставочные образцы или малые партии – это рынок, который объединяет спорт, искусство и экономику. Динамично развивающаяся отрасль, которая имеет свое оригинальное лицо и репутацию, складывавшуюся десятилетиями.

    По оценкам отраслевых экспертов, только в сегменте художественной гимнастики годовой оборот костюмов и аксессуаров превышает 600 млн рублей. А если к этому добавить фигурное катание, синхронное плавание и бальные танцы, речь идет о рынке объемом до 3 млрд рублей в год.

    Для демонстрации достижений российской индустрии спортивной одежды 17–18 октября в Музее Москвы пройдет Неделя высокой моды в спорте, где на одной площадке соберутся пятьдесят дизайнеров из разных регионов страны. Состоятся не только подиумные шоу, но и выставки, мастер-классы, лекции, встречи с олимпийскими чемпионами и спортивными дизайнерами. Победитель получит грант в 1 млн рублей на развитие собственного бренда.

    В современной России работает около двух десятков мастерских, специализирующихся на спортивной моде. Например, в ArtSport NN каждый гимнастический купальник – результат работы команды из 10–15 мастеров. На один костюм уходит до месяца, а количество отдельных элементов украшения (например, кристаллов) может превышать 30 тысяч. Средняя стоимость – от 200 тысяч до 2 млн рублей, и это не так дорого, если учесть, что перед нами штучная, ручная работа. В год там создается до 500 уникальных моделей. Значительная их часть продается на экспорт.

    «Когда я начинаю рисовать, я не продумываю заранее композицию. Я просто смотрю на спортсменку: как она двигается, как говорит, как держит себя. В этих движениях уже есть весь будущий костюм. Первый эскиз почти всегда становится финальным – потому что он живой и спонтанный. В этом смысле художник всегда немного психолог. Нужно почувствовать человека, его энергию, не просто «одеть», а раскрыть личность. В спорте это особенно важно. Я всегда стараюсь подчеркнуть индивидуальность спортсменки, не заглушая ее форму нарядом», – так Марина Гогуа описывает свою работу.

    На российском рынке спортивной моды также выделяются Творческая мастерская Марии Багмет, S.P.S.M, Atelier Kubyshkina и Artistic Motion. Каждая студия формирует собственную школу: кто-то делает ставку на минимализм и чистый силуэт, кто-то – на высокотехнологичные ткани с 3D-вышивкой и терморегуляцией.

    Сегодня костюмы проектируют в цифровых трехмерных средах, рассчитывая, как ткань поведет себя под прожекторами, а нейросети помогают моделировать цветовые сочетания и декоративные композиции. И все же, по словам Марины Гогуа, «все это помогает, но не заменяет человеческое участие. Я видела, как искусственный интеллект создает эскиз за двадцать минут, но за это время я успеваю нарисовать пятнадцать живых, настоящих. Машина может рассчитать пропорции, но она не умеет чувствовать».

    Российские дизайнеры видят современный спортивный костюм как зеркало текущей эпохи – и в то же время отражение традиций. Причем не только советских, а гораздо более древних, античных, когда спорт воплощал собой гармонию тела, движения и духа. Как решается эта задача – и будет показано на предстоящей в Москве Неделе высокой моды в спорте.

    Китай освоил Северный морской путь

    Впервые в истории контейнеровоз доставил грузы из Китая в Европу транзитом по Северному морскому пути. Более того, Москва и Пекин утвердили план дальнейшего развития перевозок по этому маршруту. Севморпуть все больше приближается к формату полноценного торгового коридора, аналогичного Суэцкому и Малаккскому. Подробности

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Ходорковский получил статью за преступления за границей

    ФСБ России возбудила уголовное дело в отношении экс-олигарха Михаила Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и 22 членов так называемого антивоенного комитета России. Их обвиняют в публичных призывах к терроризму и попытке насильственного захвата власти. Эксперты полагают, что для привлечения фигурантов к ответственности потребуются нестандартные ходы, но после завершения СВО многие страны, где сейчас укрываются Ходорковский и его соратники, сами выдадут их России. Подробности

    Зеленский выбрал удобный момент для сведения счетов с мэром Одессы

    Один из самых влиятельных и опытных политиков Украины, мэр Одессы Геннадий Труханов лишен украинского гражданства – а значит, и своего поста. Под каким предлогом и почему именно сейчас глава киевского режима сделал это – и как происходящее связано с мэром Киева Виталием Кличко и президентом Франции Эммануэлем Макроном? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Где Франция, а где Россия? Обиды Наполеона. Почему французы очень хотели в Москву?

      Отечественная война 1812 года не была ни случайностью, ни проявлением слепой агрессии Франции. Она была эпизодом крупнейшего геополитического конфликта своего времени и результатом Великой французской революции. При этом поход Наполеона на Москву имел далекоидущие последствия как для позиций России на мировой арене, так и для русского самосознания.

    • Украина воюет с Россией из-за взятки

      Как утверждают британские СМИ, антироссийский настрой бывшего премьера Бориса Джонсона оплачен крупной взяткой от производителя БПЛА. Именно Джонсона считают виновным в том, что Москва и Киев не смогли договориться в апреле 2022 года.

    • Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

      Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

