Российских биатлонистов отбивают у итальянской полиции

В день мужской эстафеты в Антхольц-Антерсельве в номере российских биатлонистов прошли обыски. Итальянская полиция пришла к Евгению Гараничеву, Александру Логинову и тренеру Александру Касперовичу. Логинова заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Спортсмен ранее отбывал дисквалификацию, но после возвращения стал лидером команды. За спортсменов вступились дипломаты.

В субботу в итальянской Антхольц-Антерсельве прошли обыски в гостиничном номере российских биатлонистов, которые участвуют в проходящем здесь чемпионате мира. Ситуацией немедленно занялись российские дипломаты. В эфире канала «Россия 24» официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что «в ближайшее время все удастся решить». Первоочередной задачей она назвала «вернуть спорт спорту, оградить спортсменов от психологического давления». «Безусловно, вопросы юридические решаются, но самое главное – сделать так, чтобы спортсмены продолжали участвовать в соревнованиях», – заявила Захарова.

В свою очередь посольство России направило в МИД Италии ноту и потребовало обеспечить условия для подготовки и участия российской сборной в международных соревнованиях.

Обыски прошли у Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича. Полицейские нагрянули в шесть утра. У спортсменов на время забрали ноутбуки, телефоны и другие личные вещи, в том числе и оружие для участия эстафете. По информации спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, полицейские обыскали машину Логинова.

В полицейском ордере говорилось о подозрении Логинова якобы в повторном нарушении антидопинговых правил. Кроме того, по информации Союза биатлонистов России (СБР), Касперовича заподозрили в провозе допинга под чужой аккредитацией.

В субботу днем пройдет мужская эстафетная гонка. Логинов и Гараничев заявлены на нее (Гараничев должен бежать второй этап, Логинов как лидер сборной – четвертый). Как сообщил в эфире «Матч ТВ» глава СБР Владимир Драчев, спортсменов не задерживали и они смогут участвовать в соревнованиях. «Логинова на сегодня отбили», – заявил Драчев.

В свою очередь Гараничев рассказал, что полицейские никого не впускали в номер, но разрешили вызвать только менеджера. «Обыск был связан с аккредитацией и допинговым прошлым Логинова.

Сказали, что дополнительные доказательства им не нужны, так как они полицейские. 19 февраля пришел запрос из IBU. И вот они три дня шли лесом к нам, чтобы дойти именно перед эстафетой»,

– сыронизировал спортсмен.

Биатлонист добавил, что его вещи не трогали. «Логинов больше злился, чем нервничал. Ему дали записать контакты с телефона, чтобы позвонить жене и друзьям, но спрашивали, кто это такие. Про витамины расспрашивали. Даже документы забрали, с которыми мы проходим контроль. И сразу, как вошли, взяли винтовки и сложили к двери. Не знаю, чего они боялись», – сказал Гараничев.

Старший тренер мужской сборной Сергей Белозеров не исключал ранее, что из-за обысков Логинов может пропустить эстафету. Сам Логинов, как передает Telegram-канал LIFE SHOT, уточнил, что полиция не предъявляла ему никаких обвинений. По словам спортсмена, он и Гараничев проснулись из-за того, что итальянские силовики вломились в их номер. Представители правоохранительных органов попросили россиян оставаться на своих местах. Логинов подчеркнул, что полицию интересовали только его вещи.

В эфире канала «Матч ТВ» Логинов выразил надежду на то, что ситуация с обыском не останется незамеченной. «Меня все это очень сильно расстраивает. Я надеюсь, что это не останется замятым. Надеюсь, что какой-то положительный итог выйдет. Я не говорю про принесенные извинения, но это сильно расстраивает», – сказал Логинов.

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С ноября 2014 года Логинов был дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Его результаты, начиная с момента взятия пробы в ноябре 2013 года, были признаны недействительными. В его образцах нашли рекомбинантный эритропоэтин, который вводится в организм только с помощью инъекций. Спортсмен не объяснял, каким образом препарат оказался у него в организме и кто мог склонить к приему этого средства. После возвращения в большой спорт Логинов стал лидером биатлонной сборной после ухода в политику Антона Шипулина. Нынешний чемпионат мира успешно складывается для Логинова. На прошлой неделе он занял первое место в спринте, а затем завоевал бронзовую медаль в гонке преследования.

Последние достижения Логинова подвергаются критике со стороны иностранных спортсменов. На прошлой неделе биатлонист заявил, что его проверяют по 12-16 раз и он абсолютно чист. «Я любого спортсмена с удовольствием позову к себе в гости, тем более что мы с женой переехали в более просторную квартиру. Готов 365 дней жить с ними на соседней кровати – на одной не готов, потому что жена не поймет меня», – говорил Логинов на пресс-конференции.

Также в субботу Олимпийский комитет России (ОКР) направил официальные письма в СБР, Международный союз биатлонистов (IBU) и Национальный олимпийский комитет (НОК) Италии с запросом о разъяснениях по инциденту. «ОКР продолжает следить за развитием ситуации, оставаясь в постоянном контакте со всеми спортивными и государственными структурами, вовлеченными в данную ситуацию», – сообщили в комитете.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев не исключил, что обыски не пройдут бесследно и могут повлиять на моральный настрой биатлонистов. «Все это звенья одной цепи. Мы не должны постоянно кивать на Запад, что нас обижают, травят. Давайте мы наведем порядок в своем государстве по некоторым вопросам, в том числе связанными с теми допинговыми скандалами, которыми нас в последнее время бьют по голове. И тогда все эти процедуры и мероприятия отпадут сами по себе», – сказал политик газете ВЗГЛЯД.

Вице-спикер добавил, что пока Россия только «вяло отбивается» и у нее отбирают золотые медали Олимпиад, чемпионатов. «Наших спортсменов банят на несколько лет, дисквалифицируют, а мы ни шатко, ни валко реагируем на все это и киваем в сторону сбежавшего Родченкова (бывший директор «Антидопингового центра» Григорий Родченков). Не мог один лаборант клиники навести столько шороха в мире против такой сильной страны как Россия. Все-таки мы не Иран, не Ирак и не Ливия. Пора нам перестать валить все на западные спецслужбы, а найти в себе силы разобраться в этом по-настоящему внутри своей страны. Тогда все эти обыски, скандалы, дисквалификации – все это пройдет», – подытожил Игорь Лебедев.

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