России посоветовали быть строже с чужими болельщиками

Взгляд
23 июня, суббота  |  Последнее обновление — 19:22  |  vz.ru
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Что ждать России от нового соглашения по добыче нефти

Встреча ОПЕК+ решит судьбу нефтяных котировок Фото: Hasan Jamali/AP/ТАСС
Знаменитая сделка по ограничению добычи нефти ОПЕК+, позволившая России за счет роста цен на это сырье заработать триллионы рублей, в ближайшее время будет пересмотрена. Скорее всего, квоты на добычу будут увеличены – хотя есть и страны, которые резко против подобного развития событий. Каким окажется новое соглашение и что России ждать от него? Подробности...
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Молдавия развязала пиар-войну вокруг Приднестровья

Разжигание антироссийских настроений в Молдавии ставит под угрозу военную ситуацию в ПриднестровьеФото: mod_russia/ twitter.com
Принятая Генассамблеей ООН резолюция с требованием к России вывести миротворцев из Приднестровья ожесточила дискуссию в Молдавии. Президент Додон назвал произошедшее антироссийским демаршем в преддверии выборов. А в Москве заявили о заинтересованности США помочь румынским унионистам взять реванш в отношении ПМР. Как появление скандальной резолюции отразится на ситуации на Днестре и итогах предстоящих парламентских выборов? Подробности...
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Почему Россия отказывается от легендарной ракеты

Благодаря «Протону» Россия успешно развивала свою космическую программуФото: пресс-служба Роскосмоса/РИА «Новости»
Знаменитая ракета «Протон», выполнявшая ключевую роль в важнейших для СССР и России космических миссиях, будет отправлена на пенсию. По крайней мере, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Когда произойдет отставка заслуженного ветерана – и какие именно параметры «Протона» больше не устраивают космическое ведомство? Подробности...
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Дело израильского министра-шпиона напоминает об опасности нарциссов во власти

Министр энергетики Гонен Сегев и премьер-министр Ицхак Рабин. Фотография середины 1990-х годовФото: GPO/Handout/Reuters
Особый случай: за шпионаж в пользу Ирана арестован бывший израильский министр. Учитывая антагонизм между двумя странами, это кажется чем-то немыслимым. Но все вопросы отпадут, если посмотреть на личность Гонена Сегева. А посмотрев, подумать, насколько опасны такие люди в коридорах власти, в том числе российской. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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С такими кумирами, как Кикабидзе, СССР был обречён

Антон Крылов, журналист
Вся читающая Россия упоенно порицает (или поддерживает) бывшего соотечественника, уже 27 лет живущего в другом государстве. Хотя обсуждать надо не слова Кикабидзе и не то, был ли Советский Союз тюрьмой народов или раем на земле. Подробности...
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На карту поставлено существование Евросоюза

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Немецкое коалиционное правительство оказалось под угрозой. Министр внутренних дел и глава партии ХСС Хорст Зеехофер выдвинул Меркель ультиматум – в течение двух недель дать ответ на его решение по выходу из миграционного тупика. Подробности...
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Самая трудная, но при этом и благодарная работа для русского человека

Дмитрий Ольшанский, публицист
У нас с друзьями есть традиция: каждый год девятого мая мы читаем текст кого-нибудь из так называемых приличных людей о том, что этот день должен быть траурным. И каждый год мы отвечаем, что у нас уже есть траурный день. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

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          гражданская война


          Появились сведения о массовом уничтожении российских беспилотников на Украине

          герб СССР


          Басилашвили вступился за Кикабидзе

          «вообще не пою»


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          «разбомбить Кенигсберг и Мемель»


          Опубликован приказ Жукова спустя три часа после начала войны

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          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          России посоветовали быть строже с чужими болельщиками

          Затеявшие драку аргентинские болельщики навредили своей стране, а не России   23 июня 2018, 18:50
          Фото: кадр из опубликованного видео
          Текст: Андрей Резчиков

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          Власти Аргентины попросили Россию выслать из страны участников драки с хорватским болельщиком. Ранее бразильские власти предприняли меры в отношении своих подданных, которые заставляли говорить скабрезности ничего не подозревающих россиянок. И только Россия продолжает оставаться снисходительной к зарубежным гостям мундиаля, удивляя их приемом.

          В дни Чемпионата мира по футболу Россию наводнили сотни тысяч иностранных болельщиков. По предварительным данным, в страну въехали более 2 млн человек. Болельщики – народ эмоциональный, поэтому во время столь крупных международных соревнований эта категория людей всегда находится под особым наблюдением стражей правопорядка, особенно в местах массового скопления, где могут пересечься фанаты разных команд.

          Задолго до начала чемпионата некоторые зарубежные СМИ, особенно британские, предостерегали сограждан от поездок в Россию, мол, там им будет несладко. Но, как показывает чемпионат, который длится уже больше недели, страна-хозяйка мундиаля создала для иностранных любителей футбола очень комфортные условия. Однако за последние несколько дней Россия столкнулась с несколькими случаями, когда сами страны, откуда приехали фанаты, просят проявить строгость и наказать провинившихся.

          В субботу стало известно о просьбе аргентинских властей к российским правоохранительным органам задержать и депортировать аргентинских футбольных фанатов, которые устроили драку на стадионе в Нижнем Новгороде за несколько минут до конца разгромного поражения команды от сборной Хорватии со счетом 3:0.

          Как сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, видеозапись инцидента позволила установить личности четырех участников драки. По ее словам, Буэнос-Айрес «подписал соглашение для защиты аргентинцев и будет непоколебим с теми, кто нарушает закон». На записи видно, как разъяренная толпа аргентинцев набросилась на одинокого хорвата. Силы были явно неравны, напавшие избивали бедолагу кулаками и ногами. Хорвата спасли россияне, которые разогнали буйных аргентинцев.

          Другой инцидент обошелся без драки, но тоже показал не слишком достойное поведение любителей футбола. В нем оказались замешаны граждане Бразилии. На Никольской, которая в эти дни превратилась в главную футбольную улицу страны, окружили российскую девушку и предложили ей выкрикивать оскорбительную фразу на португальском языке. Сама «жертва» скандировала кричалку, не понимая ее значения.

          Между матчами футбольные болельщики знакомятся с достопримечательностями и весело проводят время
          Видео с инцидентом быстро разлетелось по Сети и попалось на глаза бразильским правоохранителям. Тут же были установлены участники инцидента. В частности, это лейтенант Эдуарду Нуньеса, в отношении которого прокуратура столичного округа Бразилии возбудила уголовное дело.

          Прокуроры назвали поведение бразильцев «оскорбляющим достоинство» и имеющим «очевидный женоненавистнический характер». Другим сквернословом оказался сотрудник авиакомпании Latam Фелипе Уилсон. Он тут же был уволен. Остальные работодатели тоже пообещали устроить проблемы «шутникам» по возвращении на родину. Третьим «фигурантом» скандала стал адвокат Диего Жатоба, который в прошлом возглавлял департамент туризма в одном из бразильских муниципалитетов.

          Поведение соотечественников сильно раздосадовало многих бразильцев, которые наблюдают за чемпионатом и не самой выразительной игрой своей сборной по телевизору. На сайте change.org появилась петиция с требованием наказать всех, кто унизил россиянку.

          Похожий «розыгрыш» с языковым барьером устроил аргентинский болельщик Фернандо Пенови. Он тоже опубликовал видео, на котором уговорил молодую девушку повторять за ним фразу оскорбительного содержания. Запись увидели в Аргентине и попросили организаторов мундиаля не пускать Пенови на стадионы.

          Как показала практика, Россия оказалась идеальной страной для фанатов. Люди раскрепощены настолько и столь вольготно себя чувствуют, что в отдельных случаях начинают хулиганить и чудить. А на родине такое поведение явно вызывает большое недовольство и чувство стыда за соотечественников.

          Российское радушие, кстати, в полной мере ощутили и британские фанаты, одни из самых грозных болельщиков мире. После посещения Волгограда, где их команда играла со сборной Туниса, они призвали не верить распространяемые в английских СМИ мифы о России.

          «Верим ли мы тому, что пишут о России в британских СМИ? Мы увидели все своими глазами и больше не верим», – сказал один из английских болельщиков.

          «Я хотел бы сказать каждому: не верьте тому, что вы читаете, приезжайте и убедитесь сами», – рассказал болельщик Билли Грант газете The Belfast Telegraph.

          Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев объяснил резонансы вокруг инцидентов с участием иностранных болельщиков быстрым распространением информации по интернету. «Эти единичные примеры поведения иностранных болельщиков в России идут вразрез с современными нормами. Сейчас на это обращается большое внимание.

          Россия очень мягко относится к поведению болельщиков, даже мягче, чем их собственные страны», –

          сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.

          Он подчеркнул, что даже единичные случаи серьезно вредят имиджу той же Аргентины и Бразилии, поэтому их просьбы к России наказать нарушителей объясняется желанием исправить подмоченную репутацию. «Я вижу, как обеспечена безопасность футбольных болельщиков в России. Наши правоохранительные органы работают просто блестяще. В частности, ГУВД Москвы. Очень хорошо работает столичный департамент по безопасности. Порядок обеспечивается на высоком уровне. А если происходят какие-то инциденты, они, скорее, связаны с поведением болельщиков друг с другом и опять же это единичные случаи. А в остальном отношение России к болельщикам очень мягкое и это как раз правильно», – уверен Григорьев.


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