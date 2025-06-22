  • Новость часаСША приготовились к возможному ответу Ирана в течение 48 часов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп объявил об ударах США по ядерным объектам Ирана
    Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет
    ФАС начала проверять цены на воду в региональных аэропортах России
    Россия выступила с заявлением в связи с пролетом БПЛА ВСУ над Казахстаном
    Рогов сообщил о пророссийских настроениях жителей Сум
    СМИ сообщили о размещении США пяти эсминцев с ПРО в Средиземном море
    Зеленский не подтвердил побег с Украины вице-премьера Чернышова
    Минобороны сообщило подробности освобождения села Запорожье в ДНР
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Алименты можно заменить более справедливой системой

    В России в подавляющем большинстве случаев при разводе ребенок остается с матерью, а отец платит алименты. А ведь бывают случаи, когда мужчина зарабатывает действительно немного, и получает в ответ: нет алиментов – нет свиданий.

    24 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Длинная воля Москвы снова должна победить

    Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.

    11 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин Кто и почему победит в войне Израиля и Ирана

    Через несколько дней после нападения Израиля на Иран становится ясно, за счет чего первые израильские удары стали столь эффективными. С другой стороны, военная мощь Ирана не сломлена, а Израиль сам ежедневно подвергается ракетным атакам. Что и почему способно стать решающим фактором в военном противостоянии этих держав?

    21 комментарий
    22 июня 2025, 10:16 • Общество

    Как советские войска взяли первого пленного Великой Отечественной

    Как советские войска взяли первого пленного Великой Отечественной
    @ Эммануил Евзерихин/ТАСС

    Tекст: Владимир Нагирняк

    Российским историкам удалось пересмотреть представление об одном из знаковых эпизодов начала Великой Отечественной – захвате Красной Армией первого немецкого военнопленного. Почему традиционный взгляд на этот вопрос не может считаться полностью обоснованным, кем на самом деле был первый немец, попавший в руки советских войск – и каким образом все это произошло?

    После нападения Германии в Москву из штабов военных округов на западной границе начали поступать донесения о сложившейся обстановке. Основываясь на них, Генштаб Красной Армии уже к десяти утра 22 июня составил оперативную сводку за номером один, содержащую общую картину происходившего на фронте.

    Обстановка была тяжелой. Как писал в сводке начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков, противнику удалось упредить советские войска в развертывании и вынудить их «принять бой в процессе занятия исходного положения по плану прикрытия». Немцам удалось достичь успеха на отдельных направлениях. Но помимо прочего, этот документ еще интересен тем, что содержит сведения о первом вражеском пленном – немецком солдате, захваченном в Заполярье, в районе Куолаяври.

    В советской литературе упоминался немецкий ефрейтор Альфред Лисков, перебежавший на советскую сторону 21 июня 1941 года. На допросах он показал, что на рассвете Германия нападет на Советский Союз.  Благодаря этому факту впоследствии Лисков получил большую известность.

    Однако, по мнению историков Владимира Нагирняка и Евгения Мироничева, проведших недавно соответствующее исследование и изучивших и советские, и немецкие документы, данный ефрейтор не может претендовать на роль первого пленного. Лисков – перебежчик, а не взятый в плен в бою солдат. У историков есть совсем другая версия по этому поводу.

    Пропал и заблудился

    Хотя 22 июня бои уже шли по всей западной границе СССР – от Балтики до Черного моря, на границе с Финляндией пока было тихо. Германское командование планировало вместе с финской армией нанести удар и здесь силами четырех дивизий, однако их наступление задерживалось.

    Во-первых, оно было привязано к дате завершения мобилизации вооруженных Сил Финляндии, которая не успевала начать войну с СССР ранее 27-28 июня. А во-вторых, германское командование не видело трудностей в таком запоздании, так как считало, что через неделю войны Красная Армия уже будет деморализована и не способна на серьезное сопротивление.

    На Кандалакшу вместе с финнами должен был наступать 36-й армейский корпус генерала Ганса Файге, состоявший из 169-й пехотной дивизии и дивизии СС «Норд». Немцы появились у советской границы (напротив Куолаярви) лишь 21 июня. Эсэсовцам было приказано вести наблюдение за советской стороной, не выдавая свое присутствие.  Однако после полуночи 22 июня  штаб «Норда» был огорошен донесением о пропаже мотоциклиста-связного, ехавшего в штаб одного из батальонов и не прибывшего по месту назначения.

    Пропавший мотоциклист так и не был найден. Тогда в штабе «Норда» предположили, что он заблудился, заехал на советскую территорию, где попал в руки русских. Немецкие штабисты отнеслись к такому развитию событий весьма легкомысленно. По их мнению, исчезнувший связной не имел при себе никаких бумаг и даже, если он был схвачен русскими, то это не страшно, так как это был надежный солдат, который не выдал бы противнику никаких сведений.

    И действительно – мотоциклист заблудился, пересек границу и оказался на советской территории на участке 12-й заставы 101-го погранотряда. Эсэсовец недолго блуждал по советской земле. Приблизительно в полвторого ночи 22 июня он был обнаружен пограничниками лейтенантом Василием Поливановым и красноармейцем Михаилом Санниковым.

    Заметив нарушителя, лейтенант крикнул «Стой! Руки вверх!». Однако немец не собирался сдаваться, поднял винтовку и выстрелил в Поливанова. Лишь быстрый бросок в сторону спас пограничнику жизнь. Затем раздался еще один выстрел и раненый эсэсовец рухнул на землю, сраженный пулей Михаила Санникова.

    Пограничники доставили раненного в Куолаярви, где ему была оказана медпомощь и произведен первый допрос. Нужно отметить, что расчет командования дивизии «Норд» на надежность своего подчиненного не оправдался. Эсэсовец не стал молчать, рассказав массу ценной информации. Уже в три часа утра начальник Мурманского погранокруга генерал Кузьма Синилов получил донесение от начальника 101-го погранотряда полковника Георгия Жукова. В нем говорилось, что в столкновении на границе «ранен и захвачен в плен солдат Иоганн Касек», который показал, что напротив участка 101-го отряда стоит «9-я мотомеханизированная дивизия немцев», прибывшая из Норвегии в Финляндию на автомашинах.

    Синилов немедленно передал эту информацию в Москву, в Главное Управление Погранвойск СССР и в Генеральный штаб Красной Армии. Затем Касек был доставлен в Мурманск, где его продолжили допрашивать. Из его показаний следовало, что на севере Финляндии сосредоточено до двадцати тысяч немецких и пять тысяч финских солдат, которые готовятся к нападению на Советский Союз.

    Загадочная 9-я дивизия

    Однако сегодня можно уверенно сказать, что в той самой первой сводке Генштаба по поводу данного пленного была допущена ошибка. «9-я дивизия», указанная в документе, на самом деле в тот момент в составе группы армий Юг сражалось с частями Юго-Западного фронта у Львова, а вовсе не в Заполярье.

    Почему же советская сторона считала, что пленный эсэсовец служил в 9-й дивизии?  Может быть, его показания были неправдивы? Но эту версию опроверг сам пленный.  На допросах Касек утверждал, что его дивизия состоит из 6-го и 7-го полков, но при этом она сама не имеет номера. Советская сторона ему не верила.

    «Преобразование» же дивизии СС «Норд» в 9-ю дивизию могло произойти из-за ошибки переводчика. В начале войны советским переводчикам не хватало опыта в допросах пленных. Иногда переводчик мог неверно перевести показания пленного, а просто потому что не имел навыков перевода устной речи.

    Кроме того, в начале войны советская войсковая разведка недостаточно разбиралась в структуре Вооруженных сил Германии, в которых, кроме вермахта то есть официальной армии, существовали еще войска СС. Хотя последние подчинялись и армейскому командованию на фронте, в тоже время, имели свою систему званий, снабжения и т.п. И похоже этот факт ускользнул от советской стороны. Об этом, в частности, свидетельствуют документы штаба Северного фронта, которому на примере Полицейской дивизии только в августе 1941-го ей стало ясно, что эсесовские соединения не имеют нумерации и им присваиваются персональные названия.

    Пленные первого дня войны

    Однако, разумеется, солдат Иоганн Касек был не единственным пленным, захваченным в первый же день войны. В частности, на Юго-Западном фронте у львовской станции Пархач были захвачены пленные как раз из той самой настоящей 9-й дивизии. Там же документально подтверждается пленение нескольких вражеских солдат, взятых в бою у местечка Херц частями 17-го стрелкового корпуса.

    Точно так же подтверждаются пленные, захваченные пограничниками и Красной Армией во время начавшихся боев в Молдавии. Согласно документам штаба советской 9-й армии и Главного Управления Погранвойск СССР, 22 июня 1941 года там было взято в плен не менее десяти вражеских военнослужащих, половина из которых были летчиками сбитых самолетов.

    Немногочисленные сохранившиеся документы Западного фронта не позволяют выяснить, были ли случаи пленения врагов в первый день войны. Однако из воспоминаний выживших защитников Брестской крепости ясно, что во время ее штурма 22 июня им удалось захватить несколько пленных из 45-й пехотной дивизии вермахта. Немецкие документы эти утверждения не опровергают.

    И тем не менее, все вышеуказанные случаи, подтвержденные документами, произошли уже после начала боевых действий, не ранее шести часов утра 22 июня 1941 года. Такое положение вещей дает Иоганну Касеку возможность претендовать на роль первого немецкого пленного.

    Его захват пограничниками за два часа до начала войны изначально ставил его в статус нарушителя границы. По заведенным правилам в мирное время по факту ее нарушения против виновного заводилось уголовное дело и начиналось следствие органами НКВД. Однако нападение Германии на СССР изменило его статус на военнопленного, так как он являлся военнослужащим вражеской армии, оказавшим вооруженное сопротивление и захваченным в бою.

    Дальнейшая судьба Касека  в советском плену неизвестна. Куда больше информации сохранилось о пограничниках, отличившихся при его захвате. Оба героя были представлены к правительственным наградам, и в январе 1942-го лейтенант Поливанов был награжден орденом Красного знамени, а красноармеец Санников – медалью «За Отвагу».  В дальнейшем судьба разбросала их по разным фронтам, так как Поливанов сражался под Сталинградом, а Санников оборонял Заполярье. Они пережили войну, но затем были забыты. Сегодня необходимо отдать им долг памяти как советским воинам, первыми взявшим в плен врага в первый же день Великой Отечественной.

    Главное
    Иран сменил тактику в конфликте с Израилем
    США перебросили стратегические бомбардировщики на базу в Индийском океане
    Союз армян спрогнозировал «печальный» для Пашиняна исход конфликта с церковью
    СМИ сообщили об освобождении Тихановского и еще 13 заключенных в Белоруссии
    Экс-замминистра Иванова обвинили в новой взятке на 152 млн рублей
    Пушков оценил возможность отделения Калифорнии от США
    Водитель доставки сбил восьмилетнего ребенка насмерть в Дзержинске

    Желание Европы навредить России уперлось в интересы США

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин объяснил отказ Евросоюза снижать ценовой потолок на российскую нефть до 45 долларов. По его мнению, против планов ЕС выступили США, которые защищают рентабельность своего нефтяного экспорта. Эксперты считают, что свою роль мог сыграть и конфликт Израиля с Ираном, толкающий вверх нефтяные котировки и делающий снижение потолка бессмысленным. Впрочем, отмечают они, введение потолка изначально было ошибочной идеей. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия вычеркивает Германию из партнеров по оружию

    Москва намерена выйти из соглашения с Берлином о военно-техническом сотрудничестве. Документ был подписан еще в 90-е годы, когда ФРГ требовалось обслуживать доставшиеся ей от ГДР советские самолеты. Теперь же отношения между странами испортились. Владимир Путин на ПМЭФ заявил, что Москва и вовсе рассматривает ФРГ как соучастницу боевых действий на Украине. Почему договор продолжал действовать до этого времени и к каким последствиям приведет отказ от него? Подробности

    Перейти в раздел

    Как советские войска взяли первого пленного Великой Отечественной

    Российским историкам удалось пересмотреть представление об одном из знаковых эпизодов начала Великой Отечественной – захвате Красной Армией первого немецкого военнопленного. Почему традиционный взгляд на этот вопрос не может считаться полностью обоснованным, кем на самом деле был первый немец, попавший в руки советских войск – и каким образом все это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Трамп предал «миротворцев» ради «ястребов»

    Президент Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы «добить» Иран и достать силами Пентагона до тех целей, которые недоступны для Израиля. Еще недавно этот же человек обещал останавливать войны и не применять силу без крайней необходимости. Что же с ним случилось? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Почему мусульмане предали Иран

      Срок принятия окончательного решения по Ирану сдвинут в Вашингтоне на две недели, но президент Дональд Трамп склоняется к участию в бомбардировках. Почему Иран по сути остался в одиночестве, и исламские страны не оказали ему поддержки в борьбе с Израилем как общим врагом?

    • Эстония хочет войны с Россией. Побереглась бы

      Глава МИД Эстонии Маргус Цакхна заявил о новой концепции НАТО, согласно которой «война будет перенесена на территорию России». Что это значит? И о чем нужно срочно напомнить прибалтам?

    • Трамп хочет добить Иран

      Президент США Дональд Трамп намекнул, что в ближайшие часы Пентагон может присоединиться к атакам Израиля на Иран, если Тегеран не капитулирует. Что случилось с «президентом-миротворцем»?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации