Как чеченский поэт Константин Айбулат прославил русский штык

Tекст: Илья Ухов

В ряду персонажей и характеров имперской России эпохи первой половины – середины XIX века интересна судьба Константина Михайловича Айбулата-Розена.

Урожденный Озебай Айбулат буквально двух лет от роду оказался в пекле одного из самых кровопролитных эпизодов Кавказской войны – штурма чеченского аула Дади-юрт войсками генерала Сысоева в 1819 году. Айбулат оказался в числе немногих выживших, причем будущему поэту сильно повезло – его взял к себе на воспитание один из участников штурма барон Михаил Розен.



У барона Розена с его супругой Марией Куликовской собственных детей не было, и они очень привязались к мальчику. Фактически приемный отец хотел для Айбулата военной карьеры.

Розен был дружен с графом Павлом Александровым, считавшимся внебрачным сыном брата Николая I великого князя Константина Павловича. Используя связи при дворе, о судьбе Айбулата было подано Высочайшее прошение о принятии его вольноопределяющимся либо в инженерные части, либо в артиллерию. Докладывал императору о судьбе чеченского мальчика лично руководитель III Отделения граф Бенкендорф.

Однако из-за увечий и ранений, полученных в раннем детстве в ходе штурма аула Дади-юрт, Айбулат в армию в итоге не попал и далее делал карьеру по гражданской части. Сначала он служил в Комиссариатском департаменте Военного министерства, а затем на различных должностях по провиантской и хозяйственной части в дворцовых ведомствах и Синоде. В итоге он смог дослужиться до чина коллежского асессора, что соответствовало званию общевойскового майора и давало право его носителю на личное дворянство.

К сожалению, прижизненных портретов Айбулата не сохранилось, как и его словесного портрета. Поэтому визуализировать его образ не представляется возможным.

Несмотря на работу чиновником, известен Айбулат был прежде всего как русский поэт эпохи романтизма. Он часто бывал в гостях у другого русского поэта-романтика Ивана Козлова, где имел возможность общаться с цветом литературного бомонда Петербурга той поры – на приемах у Козлова часто бывали такие выдающиеся поэты, как Жуковский, Дельвиг, Вяземский.

Мало того, Айбулат был современником Лермонтова, они были знакомы и общались. После смерти Лермонтова Айбулат написал пронзительное стихотворение «Памяти М.Ю.Л.», полное едких и жестких намеков на причастных к убийству поэта. Стихотворение тогда в печать не попало и было опубликовано спустя почти 100 лет, в 1939 году.

Однако в контексте обсуждения роли Кавказской войны и ее восприятия русскими, а также жителями Кавказа хотелось бы обратить внимание на стихотворение «Русский штык», написанное Айбулатом в 1841 году и опубликованное в «Современнике».

Стоит властительно трехгранный часовой

На рубеже двух граней мира;

Он Божий ангел в годы мира,

Он Божий меч в године боевой.

Всегда, везде он царь! И на снегах Балканов,

У Сенских берегов и у Евфратских вод,

В игре за Тереком и в битве великанов

Ему достойнейший почет.

Он любит нас, он наш! Не твердостью булата –

Славянским духом он могуч:

В нем русская душа; он русского солдата,

Бессмертья луч!

Всем сторонникам идеи «извечной борьбы» горцев с русскими стоит прочитать это стихотворение целиком. Это гимн России и ее вооруженным силам.

Айбулат недаром обращает внимание в нем на феномен тогдашних «диванных воинов», называя их «ораторы в боях, герои в кабинете». Русский штык у него – это символ великой цивилизаторской роли России, залог стабильности и защиты мира.