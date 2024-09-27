Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.0 комментариев
Как чеченский поэт Константин Айбулат прославил русский штык
Представители высшей русской аристократии начала XIX века лично приняли участие в судьбе маленького чеченского мальчика. В итоге он стал государственным служащим и поэтом, написав настоящий гимн русскому оружию.
В ряду персонажей и характеров имперской России эпохи первой половины – середины XIX века интересна судьба Константина Михайловича Айбулата-Розена.
Урожденный Озебай Айбулат буквально двух лет от роду оказался в пекле одного из самых кровопролитных эпизодов Кавказской войны – штурма чеченского аула Дади-юрт войсками генерала Сысоева в 1819 году. Айбулат оказался в числе немногих выживших, причем будущему поэту сильно повезло – его взял к себе на воспитание один из участников штурма барон Михаил Розен.
У барона Розена с его супругой Марией Куликовской собственных детей не было, и они очень привязались к мальчику. Фактически приемный отец хотел для Айбулата военной карьеры.
Розен был дружен с графом Павлом Александровым, считавшимся внебрачным сыном брата Николая I великого князя Константина Павловича. Используя связи при дворе, о судьбе Айбулата было подано Высочайшее прошение о принятии его вольноопределяющимся либо в инженерные части, либо в артиллерию. Докладывал императору о судьбе чеченского мальчика лично руководитель III Отделения граф Бенкендорф.
Однако из-за увечий и ранений, полученных в раннем детстве в ходе штурма аула Дади-юрт, Айбулат в армию в итоге не попал и далее делал карьеру по гражданской части. Сначала он служил в Комиссариатском департаменте Военного министерства, а затем на различных должностях по провиантской и хозяйственной части в дворцовых ведомствах и Синоде. В итоге он смог дослужиться до чина коллежского асессора, что соответствовало званию общевойскового майора и давало право его носителю на личное дворянство.
К сожалению, прижизненных портретов Айбулата не сохранилось, как и его словесного портрета. Поэтому визуализировать его образ не представляется возможным.
Несмотря на работу чиновником, известен Айбулат был прежде всего как русский поэт эпохи романтизма. Он часто бывал в гостях у другого русского поэта-романтика Ивана Козлова, где имел возможность общаться с цветом литературного бомонда Петербурга той поры – на приемах у Козлова часто бывали такие выдающиеся поэты, как Жуковский, Дельвиг, Вяземский.
Мало того, Айбулат был современником Лермонтова, они были знакомы и общались. После смерти Лермонтова Айбулат написал пронзительное стихотворение «Памяти М.Ю.Л.», полное едких и жестких намеков на причастных к убийству поэта. Стихотворение тогда в печать не попало и было опубликовано спустя почти 100 лет, в 1939 году.
Однако в контексте обсуждения роли Кавказской войны и ее восприятия русскими, а также жителями Кавказа хотелось бы обратить внимание на стихотворение «Русский штык», написанное Айбулатом в 1841 году и опубликованное в «Современнике».
Стоит властительно трехгранный часовой
На рубеже двух граней мира;
Он Божий ангел в годы мира,
Он Божий меч в године боевой.
Всегда, везде он царь! И на снегах Балканов,
У Сенских берегов и у Евфратских вод,
В игре за Тереком и в битве великанов
Ему достойнейший почет.
Он любит нас, он наш! Не твердостью булата –
Славянским духом он могуч:
В нем русская душа; он русского солдата,
Бессмертья луч!
Всем сторонникам идеи «извечной борьбы» горцев с русскими стоит прочитать это стихотворение целиком. Это гимн России и ее вооруженным силам.
Айбулат недаром обращает внимание в нем на феномен тогдашних «диванных воинов», называя их «ораторы в боях, герои в кабинете». Русский штык у него – это символ великой цивилизаторской роли России, залог стабильности и защиты мира.