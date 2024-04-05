За что генералам дают звание Героя на СВО

Tекст: Матвей Мальгин

Командующему группировкой войск «Центр» генерал-полковнику Андрею Мордвичеву присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая Звезда». Награду вручил 28 марта министр обороны Сергей Шойгу. «Это высшее звание в нашей стране – и, безусловно, вы его заслужили», сказал Шойгу.

За все время проведения СВО Мордвичев стал только третьим генералом (высшим офицером), удостоенным высшей награды страны. Да и вообще во всей истории новой России с 1991 года генералов-героев очень немного.

После учреждения в 1934 году звания Героя Советского Союза (Герой России – правопреемник этой награды и по форме и по статутам) главным критерием его присвоения было совершение героического поступка (подвига) во имя страны. Более четких критериев нет и быть не может, поскольку героический поступок – понятие многостороннее. Например, первыми Героями СССР были летчики-полярники, что свидетельствовало в том числе о том, что высшая награда страны не обязательно прямо связана с воинскими подвигами. А первым Героем России после 1991 года (в документах медаль Героя была нумерована № 2) был летчик-космонавт Сергей Крикалев.

В ходе военных действий присвоение звания Героя естественным образом ассоциируется с совершением подвига непосредственно на поле боя. Так, например, этого звания был удостоен экипаж танка «Алеша», который в одном из боев в одиночку уничтожил сразу несколько единиц вражеской бронетехники. Награду членам экипажа вручил лично президент Владимир Путин.

Однако генералы, как правило, лично в атаку не ходят. Это не их работа. Потому и шансов совершить «классический» подвиг у них меньше, чем у рядовых бойцов или офицеров младшего и старшего звена. Здесь и критерии другие.



До Мордвичева звание Героя России в ходе СВО получили только два генерала. Это генерал-полковник Александр Лапин и генерал-лейтенант (на момент награждения – генерал-майор) Эседулла Абачев, которые были награждены одновременно 20 апреля 2022 года. Лапин тогда командовал группировкой «Центр» (которой сейчас командует Мордвичев), а Абачев был командующим 2-м армейским корпусом ЛНР. Присвоение им звания Героя России было признанием управленческих заслуг в ходе наступательной операции на территории Луганской народной республики, которая закончилась освобождением Лисичанска (в широком смысле городской агломерации Северодонецк – Лисичанск – Рубежное). Эта операция завершила освобождение ЛНР в целом, сейчас лишь незначительная территория региона все еще контролируется ВСУ.

Указы президента о награждениях высших офицеров Вооруженных сил традиционно не публикуются (являются закрытыми). Но, как правило, по контексту понятно, за какие именно заслуги представители высшего командного состава заслужили такой оценки. В принципе этого никто обычно не скрывает, но традиция не публиковать президентские указы о награждении сохраняется из-за того, что в ряде случаев детали их заслуг действительно секретны. В случае с генералом Мордвичевым речь идет об освобождении Авдеевки, это открытая информация.

10 октября 2023 года находящаяся под командованием генерала Мордвичева группировка «Центр» начала сражение за Авдеевку. Авдеевский укрепрайон был одним из самых сложных участков на Донецком направлении. ВСУ закрепились здесь задолго до начала СВО, используя созданные на базе Авдеевского коксохимического завода укрепления для артиллерийско-минометных обстрелов Донецка. Эту систему укреплений было невозможно взять лобовым штурмом, из-за чего еще с весны 2022 года российские войска пытались охватить Авдеевку с флангов, перерезая пути снабжения группировки противника.

17 февраля 2024 года операция по освобождению Авдеевки была успешно завершена. Это позволило существенно отодвинуть линию фронта от Донецка, частично обезопасив его от терроризирующих обстрелов. ВСУ лишились мощного укрепрайона, который строился в течение восьми лет и был рассчитан на 70-тысячную группировку. Он же и планировался как отправная точка для захвата Донецка в наступательной операции ВСУ, которая задумывалась в 2022 году. Самое крупное поражение ВСУ со времен освобождения Артемовска (Бахмута) приобрело также и большое политическое значение.

В поздравительной телеграмме президента перечислены все воинские части, отличившиеся в боях за Авдеевку. Это семь отдельных мотострелковых бригад (30-я 2-й армии, 35-я, 55-я (горная), 74-я 41-й армии, 1-я, 9-я, 114-я), 1454-й мотострелковый полк, четыре танковых полка (10-й 1-го армейского корпуса, 6-й, 80-й, 239-й 90-й танковой дивизии) и добровольческая бригада «Ветераны».

Перечисление воинских частей, участвовавших в операции по освобождению Авдеевки, в данном случае не дань военной историографии. Основная заслуга штабов и высших офицеров при планировании, организации и проведении операций такого масштаба заключается именно и прежде всего в умении управлять крупными сводными соединениями (в прежние времена их назвали бы фронтами или группами армий) и большими массами людей и техники.

Это особый вид военного искусства, который шлифуется долгой карьерой от младшего до высшего офицера. И это не только умение рисовать стрелки на карте, но и опыт практического знания воинской работы с самого низа.

Одним из примеров присвоения звания Героя по результатам успешного командования крупной войсковой операцией стало в свое время награждение начальника Генерального штаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова в 2016 году за операцию в Сирии. Это классический случай, когда вся операция была задумана в рамках штабной работы под руководством крупного военачальника. Воинский подвиг Герасимова заключался в создании системы управления новой для ВС РФ формой боевых действий, что завершилось разгромом джихадистов и восстановлением мирной жизни на большей части территории Сирии. Новым было, в частности, совместное использование разнородных сил и средств, использование только что поступивших на вооружение видов оружия (ракеты «Калибр») и сама идея опоры прежде всего на авиационные ударные инструменты в плотном взаимодействии с иностранными наземными войсками (Сирийской правительственной армией).

Другим награжденным званием Героя «за Сирию» стал тогдашний замминистра обороны генерал-полковник Дмитрий Булгаков. Он отвечал за материально-техническое обеспечение операции, включая создание главного опорного пункта ВС РФ в Сирии на базе аэродрома Хмеймим. Посмертно звания Героя был удостоен и начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Сергун, скоропостижно скончавшийся в том же 2016 году в возрасте 59 лет.

А вот в ходе двух чеченских кампаний и во время войны августа 2008 года в Южной Осетии и Абхазии ни один генерал ВС РФ, как и штабные офицеры, к званию Героя России представлен не был. Этому есть как чисто военные, так и общественно-политические причины. К планированию и осуществлению первой чеченской кампании (в отличие от второй) до сих пор много вопросов. Но в целом десятилетние события в Чечне воспринимались и в обществе, и в армии как внутренний конфликт, а это не подразумевает громких наград для армейского руководства. В Южной Осетии же особого стратегического планирования не просматривалось и не могло быть. Операция по принуждению Грузии к миру носила импровизационный характер в очень стесненных географических условиях. К званию Героя в 2008-м были представлены солдаты и офицеры за классические воинские подвиги на земле и в воздухе, самыми старшими по воинскому знанию из которых были полковники.

Иначе говоря, главным критерием при представлении генералитета на высшую награду является умение осуществлять комплексное руководство операциями большого масштаба. В современных условиях это дополнительно требует умения организовать работу штаба для координации систем снабжения, разведки и в целом координации боевых действий различных родов войск, включая ВКС. Кроме того, важен не только чисто военный, но и политический результат той или иной войсковой операции.

Награждение Мордвичева означает признание высшим политическим руководством страны того, что российский генералитет успешно справляется с руководством таким сложнейшим с управленческой точки зрения и постоянно меняющимся театром военных действий, как спецоперация на Украине. И не просто успешно, а с примерами героизма. Высшие офицеры ВС РФ показывают свои полководческие таланты, и их заслуженная награда – звание Героя России.