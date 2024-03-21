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    Отдельно был опубликован документ, в котором указаны принципы участия в Играх. Примечательно, что эта бумага подготовлена исключительно для русских и белорусов, но при этом не содержит официального перевода на русский язык. Такие нынче хартии.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Кто в Европе России друг, кто враг, а кто так

    Правые евроскептики делятся на отпетых русофобов, нейтральных и действительно удобных России. В каждом случае надо отдельно смотреть программу партии и слушать заявления ее лидеров. И только после этого делать вывод, выгоден ли России ее успех на выборах или же пусть получает как можно меньше голосов. Потому «болеть» за них стоит выборочно.

    2 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Запад подкрепляет русофобию ложью

    Современная антироссийская пропаганда работает на полную катушку. Запад продолжает свою вековую войну против русских. И даже очень робкое сочувствие русскому народу там могут расценить как уголовное преступление.

    17 комментариев
    21 марта 2024, 17:05 • Общество

    Крымский мост получает поддержку с севера

    Правда и победа
    Крымский мост получает поддержку с севера

    Tекст: Алексей Анпилогов

    Ключевые города новых территорий – Мариуполь и Бердянск – получили прямое железнодорожное сообщение с «большой» Россией. Но этот маршрут вскоре пройдет и дальше, вплоть до Севастополя, став таким образом сухопутной альтернативной Крымскому мосту. «Сухопутный мост» имеет стратегическое значение – не только экономическую, но и военную ценность.

    Заявление президента Владимира Путина о строительстве новой железной дороги от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска с последующим выходом на Крым показывает стратегический подход к освоению новых регионов. Они не просто восстанавливаются и интегрируются в российскую действительность – они становятся полноценными звеньями единой транспортной системы страны. О начале проектирования такой дороги говорилось еще в сентябре 2023 года, а в ноябре глава Запорожской области Евгений Балицкий заявлял, что фактически строительство такой дороги уже началось.

    Сухопутный железнодорожный путь имеет огромное значение для стабильного снабжения Крыма в условиях, когда Украина при поддержке западных кураторов предпринимает попытки атаковать Крымский мост. Два года спецоперации показали узкие места логистики Крымского полуострова и Приазовья. Из-за блокировки Украиной главного меридионального железнодорожного хода «Север – Юг», который исторически пролегал через Харьковский железнодорожный узел, снабжение всего Крыма, а также Запорожской и Херсонской областей повисло на одной железнодорожной магистрали, проходящей через Крымский мост.

    Более того, даже возможное освобождение Харькова в перспективе не решит вопрос разблокировки этого альтернативного железнодорожного хода. Дело в том, что южнее он идет еще далее на запад, до узловой станции Синельниково в Днепропетровской области и заходит в Запорожье, находясь в непосредственной близости от реки Днепр. Поэтому даже выход нашей армии на стратегический рубеж Днепра будет оставлять для Киева возможность воздействия на этот железнодорожный ход путем обстрелов или диверсий.

    Конечно, сегодня на освобожденных территориях ДНР и Запорожской области есть альтернативный железнодорожный ход, идущий от Донецка через Волноваху, Камыш-Зарю, Токмак и Федоровку на Мелитополь. Однако у этого маршрута есть ряд ограничений.

    Прежде всего, во многих местах он также проходит в непосредственной близости от текущей линии фронта. Во-вторых, он не электрифицирован и лишь частично был переведен на двухпутный вариант. Большая же часть этой железнодорожной ветки остается в первоначальном виде, унаследованном еще от Российской империи.

    При советской власти и во время независимой Украины ветка была периферийной и активно не использовалась, на ней даже не обновляли многие старые перегоны и разъезды. С началом СВО, после того как Россия восстановила движение по этой ветке, ВСУ начали бить по старым мостам. От обстрелов некоторые из них разрушились. ВСУ устраивали диверсии, выбивая локомотивы и повреждая инфраструктуру. Несколько раз пытались подорвать самый крупный мост на этой ветке – через реку Молочную.

    Таким образом, строительство железной дороги по направлению Ростов-на-Дону – Таганрог – Мариуполь – Бердянск – Мелитополь позволяет обеспечить надежную транспортную связность ДНР, Запорожской и Херсонской областей с «большой» Россией. И что не менее важно, обеспечить стабильное железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом, создав настоящий «сухопутный мост».

    Вновь строящаяся железнодорожная магистраль будет принята на баланс федерального унитарного предприятия «Железные дороги Новороссии». Эта компания была создана на основании распоряжения правительства от 29 мая 2023 года № 1404-р, по которому ей было передано имущество предприятий «Донецкая железная дорога», «Луганская железная дорога», «Херсонская железная дорога», «Мелитопольская железная дорога» и концерна «Железные дороги Донбасса».

    Такое объединение железнодорожных предприятий в четырех новых российских регионах позволило выстроить единую логистику, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать общую систему управления процессом перевозок, которая при Украине была разделена между Приднепровской и Донецкой железными дорогами. В 2023 году в адрес ФГУП «Железные дороги Новороссии» дополнительно были переданы в собственность 23 локомотива и 11 составов электропоездов для пригородного сообщения. В текущем году оснащение предприятия тяговым подвижным составом и вагонами будет продолжено.

    Рельеф местности, по которой будет строиться новая железнодорожная магистраль, в основном равнинный – поэтому где только возможно, дорога будет идти по прямой.

    В итоге новая ветка обеспечит железнодорожный путь в 525 км от Ростова-на-Дону до Джанкоя, что на 200 км короче, нежели сообщение через Крымский мост. По сравнению с прифронтовой веткой через Волноваху и Токмак путь также сократится на 100 км.

    Новая дорога как минимум первое время будет однопутной без электрической тяги, поскольку электрификация уязвима для обстрелов. Поэтому пока что движение от Ростова-на Дону до Таганрога будет идти на существующей электровозной тяге с напряжением 25 кВ переменного тока, от Таганрога до Мелитополя – на тепловозной тяге, а от Мелитополя до Джанкоя – опять-таки, на существующей электровозной тяге с напряжением 3 кВ постоянного тока.

    Информация о стыковочных станциях в районе Таганрога и Мелитополя пока не появлялась в открытых источниках, однако известно, что новая дорога должна миновать с севера обходами крупные города на своем пути – Таганрог, Мариуполь и Бердянск, к центральным вокзалам которых будут построены отдельные соединительные ответвления. Строительные работы на новой дороге уже ведутся. Как сказал Путин на недавнем митинге-концерте на Красной площади по случаю десятилетия воссоединения Крыма с Россией, уже «восстановлена железная дорога от Ростова до Донецка, Мариуполя и Бердянска», а скоро «железнодорожные составы проедут прямо в Севастополь».

    В «Железных дорогах Новороссии» заявляют, все работы по созданию нового маршрута должны быть закончены в текущем году. Там подтвердили, что уже проложен участок протяженностью 63 км и восстановлено 140 км путей, так выглядит первый этап проекта. Грузовые поезда уже курсируют по проложенным участкам. До конца года будут завершены и еще два этапа.

    Новая дорога позволит в значительной степени разгрузить Крымский мост, который сегодня физически не может пропустить больше 28-30 пар поездов за сутки – как пассажирских, так и товарных.

    Кроме того, новая магистраль позволит запустить на полную мощность ряд крупных предприятий новых регионов, например, уцелевший ММК им. Ильича и другие заводы Мариуполя. Для их работы необходимо поставлять большие объемы железорудного и коксового сырья, равно как и обеспечивать вывоз готовой продукции.

    Для Запорожской и Херсонской областей новая железнодорожная логистика значительно упростит транспортировку сельскохозяйственной продукции, удобрений, строительных материалов и товаров народного потребления. «Решается вопрос вывоза зерна... руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей», – говорил по этому поводу глава Запорожья Евгений Балицкий.

    С военной точки зрения логистические возможности новой железной дороги также трудно переоценить. Новый маршрут позволяет не только разгрузить от военных поставок Крымский мост, но и обеспечить альтернативный маршрут для доставки любых таких грузов в оперативный тыл нашей группировки войск в зоне СВО, включая удаленные сегодня от железных дорог позиции в Запорожской и Херсонской областях. При этом такая логистика уже не будет находиться в ближайшем тылу и может быть гораздо надежнее защищена как от ракетных обстрелов, так и диверсий.

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