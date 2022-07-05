Будущим лидерам России укрепят горизонтальные связи

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5 июля, вторник  |  Последнее обновление — 23:25  |  vz.ru
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Юрий Савелов: Легкая промышленность России получила большой шанс на развитие

Эксперт не исключает временного дефицита отдельных товаров легкой промышленности Владимир Астапкович/РИА Новости
«Если производить с поддержкой государства будет дешевле, чем импортировать, то легкая промышленность может легко вырасти в два раза. Сейчас импортировать одежду и обувь выгодней, чем производить внутри страны», – говорит предприниматель и член Совета Московского отделения «ОПОРА РОССИИ» Юрий Савелов. Он также рассказал, во что россияне будут одеваться и какую обувь носить после ухода западных брендов. Подробности...
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Узбеков напугали перспективой потерять половину страны

За первые два дня волнений погибли 18 человек KUN.UZ/REUTERS
Попытки Ташкента упразднить автономию каракалпаков обернулись вооруженным бунтом и массовыми протестами в Каракалпакии – малонаселенной, но огромной по площади республике, занимающей почти половину территории Узбекистана. Власть тут же согласилась на уступки, но это не означает, что проблема сепаратизма решена надолго. Меж тем у России в Каракалпакии есть собственный национальный интерес.  Подробности...
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Как лучший вратарь России стал рядовым Военно-морского флота

Случай Ивана Федотова вскрыл ряд особенностей прохождения службы в армии российскими спортсменами Александр Овчаров/РИА Новости
Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов, которого забрали в армию прямо с тренировки, объявился в Северодвинске. Хоккеист в полном соответствии с законом будет служить там в звании рядового ВМФ. А ведь еще недавно он собирался играть за крупный американский клуб. Как происходящее скажется на карьере вратаря – и что это означает для российского спорта в целом?  Подробности...
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Варшава и Киев объединились для разорения Евросоюза

Украина мечтает – по примеру Польши – превратить для себя Евросоюз в гигантский банкомат Artur Widak/Zuma/ТАСС
Украина едва успела получить статус кандидата в Евросоюз, но уже обещает переделать его под себя. В Киеве открыто говорят, что орудием для такой переделки станет «тандем Украины и Польши». Видимо, опасаясь такого альянса, Брюссель заранее принял меры: еще полгода назад Варшава и Брюссель отчаянно ссорились, но после 24 февраля в ЕС на время забыли все споры. Но теперь Брюссель нанес полякам болезненный удар. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Слова «Будьте осторожны!» в Донецке не имеют смысла

Марина Ахмедова
Марина Ахмедова, Журналист, писатель
– А если бы вам предложили стать палачом? – тихо спросила я, встав рядом с отцом офицера. – Вы бы расстреляли иностранных наемников? Членов националистических батальонов? – Аж бегом, – ответил он. Подробности...
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Почему русские испытывают испанский стыд за Запад

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
У айтишников есть понятие легаси-код: код, который был получен в наследство (legacy) от предыдущих команд разработчиков – он работает, но неизвестно как. Что-то подобное произошло с идеологическо-политтехнологической машиной Запада. Подробности...
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Чему нас не научил Чебурашка

Мария Бойко
Мария Бойко, эксперт ИМИ МГИМО
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    «Территория смыслов» объединила активную молодежь из всех регионов страны
    		   5 июля 2022, 23:23
    Фото: территориясмыслов.рф
    Текст: Дарья Волкова, Солнечногорск

    Гениальные российские ученые, композиторы и писатели не занимались импортозамещением, но создавали нечто абсолютно новое – и с них в нынешнее сложное время надо брать пример. С таким призывом к участникам молодежного форума «Территория смыслов» обратился первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Форум открылся во вторник в Подмосковье, продлится месяц, но по сути станет постоянно действующей кадровой мастерской.

    Во вторник открылся Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов» – один из проектов платформы «Росмолодежь. События». Это уже четвертый по счету форум. Изначально они проходили во Владимирской области, с 2019 года на базе мастерской управления «Сенеж» на берегу одноименного озера близ подмосковного Солнечногорска. Организаторы «Территории смыслов» – Росмолодежь и созданная по инициативе президента платформа «Россия – страна возможностей».

    Как убедился корреспондент газеты ВЗГЛЯД, внешне «Территория смыслов» напоминает туристический лагерь. Лекции, семинары и обсуждения в группах проходят не в основном корпусе «Сенежа», а в окружающем мастерскую хвойном лесу и березовой роще. Здесь появились большие шатры для лекций и двухэтажные модульные домики для участников: на втором этаже жилые комнаты, на первом – залы для командных занятий. К слову, синхронно с «Территорией смысла» в главном здании «Сенежа» сейчас проходит двухдневный всероссийский семинар, на который собрались руководители региональных департаментов образования. Таким образом, у молодых специалистов – участников «Территории смыслов» есть возможность пообщаться с более опытными коллегами.

    Если раньше форум проходил в несколько смен, которые последовательно сменяли друг друга, то с этого года структура изменилась. Смены трансформировались в тематические сообщества. Всего с 5 июля по 5 августа в рамках форума организуют семь таких сообществ, цитирует ТАСС сообщение устроителей форума.

    Первое сообщество – «Образование» – для тех, кто учится на педагога. Сообщество «Бизнес» – для молодых предпринимателей, а «Общество» – для представителей детских и молодежных организаций, общественных палат и НКО. Молодые правоохранители вместе с активистами военно-патриотических клубов смогут принять участие в направлении «Безопасность». Начинающие специалисты – госслужащие попробуют свои силы в сообществе «Управление», для молодых политологов будет работать сообщество «Политика». Наконец площадка «Город» – для тех, кто заинтересован в развитии городов и городских пространств, строительстве и архитектуре.

    «Раньше мы часто слышали о проблеме – ребята из разных сфер деятельности, из разных смен потом не общаются друг с другом, не обмениваются опытом», – рассказал газете ВЗГЛЯД один из организаторов форума, заместитель гендиректора платформы «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. – Скажем, «смена безопасности» была закрытой, изолированной от других. И тогда мы решили собрать вместе вообще молодых правоохранителей: представителей МЧС, Росгвардии и других служб. Они тогда смогли не только пообщаться друг с другом, но и увидели новые форматы, возможность послушать мотивирующих спикеров».

    «Я интересуюсь развитием гостиничного бизнеса и внутреннего туризма, – отмечает участница форума – москвичка Ольга Шмаркова, выпускница факультета туризма одного из столичных вузов. – В течение восьми дней мы будем предлагать и генерировать свои идеи, решать задачи на основе примеров из реальной практики».

    Елена Сусликова из Тамбова рассказывает, что также интересуется внутренним туризмом – как сделать Тамбовскую область интересной и привлекательной для гостей из других регионов и из-за рубежа. «Поэтому я здесь, чтобы узнать новшества, нетривиальные идеи, которые можно было бы попробовать внедрить у нас», – говорит Елена. Кроме того, собеседницу интересует развитие «городской среды, которая была бы удобна людям – как обустроить дворы, скверы».

    Во вторник у Елены была возможность послушать наставника сообщества «Город», московского мэра Сергея Собянина, который выступил днем на одной из открытых площадок. Градоначальник в том числе поделился планами развития столицы. «Сейчас одновременно в Москве накрыто проектами комплексного развития территорий четыре тысячи гектаров, на которых можно построить двухмиллионный город», – подчеркнул Собянин.

    На брошенной территории бывших промзон можно будет построить 60 млн квадратных метров недвижимости – «первоклассное жилье, первоклассные рабочие места, парки, скверы – все, что хотите, все для жизни вместо этих депрессивных территорий», рассказал мэр. Собянин призвал будущих специалистов по градостроительству и урбанистике не верить стереотипам о больших проблемах больших городов – в том числе о том, что мегаполисы порождают экологическое загрязнение. «Все ровно наоборот, – заметил Собянин. – Именно большие города потребляют меньше всего энергии, меньше всего влияют на экологию, меньше всего негативным образом влияют на окружающую среду, если брать в расчете на душу населения. И 

    ничего страшного от концентрации населения не происходит, ничего, если правильно городом управлять».

    Спикер-сессия мэра Собянина «Город и тренды развития городских пространств» открыла целую серию лекций и мастер-классов, которые планируется провести за месяц работы «Территории смыслов». Так, первый день форума завершило выступление федерального министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина – о развитии среды проживания как залоге повышения качества жизни в России.

    А около шести часов вечера сотни участников «Территории смыслов» собрались на одной из площадок кампуса «Сенеж» – с приветствием обратился первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он зачитал обращение к участникам форума от президента России Владимира Путина. «Территория смыслов» объединила активную, энергичную, увлеченную делом молодежь из всех регионов страны, передал Кириенко слова главы государства. Президент выразил уверенность в том, что каждый из участников выберет тему по душе и призванию и сможет в полной мере продемонстрировать свой потенциал.

    В начале собственного выступления Кириенко заметил, что мир сейчас меняется на глазах, и меняется необратимо – этот процесс нельзя пересидеть и переждать. «Дальше у каждого из нас и у страны в целом есть выбор – наблюдать за этим со стороны или принять участие в этих переменах, – подчеркнул первый замглавы администрации президента. – Любой вызов – это время возможностей и изменений, и от вас зависит, как вы ими воспользуетесь».

    «Сейчас часто говорят, когда уходят иностранные компании, надо заниматься импортозамещением, – заметил Кириенко. – Да, это правда. Но, с другой стороны, Юрий Гагарин никого не импортозамещал, и Ломоносов, и Менделеев, и Чайковский, и Чехов никого не импортозамещали. Они просто создавали новое. Они не боялись мечтать, идти к своей мечте. От того, насколько амбициозно вы будете мечтать, в реальности зависит будущее нашей великой страны». В завершение выступления первый замглавы АП привел образный пример:

    когда дует ветер перемен, одни строят стену, а другие поднимают паруса.

    Второй выбор – необходимое условие для тех, кто хочет достичь поставленных целей, подчеркнул Кириенко. Он отметил: от того, насколько смело сейчас будут мечтать молодые граждане России, будет зависеть и их собственный успех, и успехи всей страны. Участников «Территории смыслов» ждут несколько насыщенных недель, когда они получат новые знания и познакомятся с интересными людьми, сказал Кириенко. Не обязательно буквально следовать рекомендациям и выводам успешных людей, которые будут приезжать в «Территорию смыслов» – но их, безусловно, следует послушать и как минимум осознать: если эти люди добились успеха, то это возможно для каждого человека, заметил первый замруководителя администрации президента.

    «Традиционно участниками форума будут в том числе выпускники молодежных конкурсов нашей платформы, а с лекциями и мастер-классами выступят победители, наставники и партнеры наших проектов, в том числе флагманского конкурса «Лидеры России», – рассказал примерно за месяц до открытия форума гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

    Добавим, что второй организатор «Территории смысла» – Росмолодежь – проводит грантовый конкурс, в нем могут принять участие команды, которые подали заявки до начала форума.

    «Также важно, что «Территория смыслов» не ограничивается только мероприятиями, которые будут проходить в «Сенеже», – отметил во вторник в перерыве между лекциями «Территории смыслов» советник руководителя Росмолодежи на общественных началах Николай Бажитов. – Форум превращается в круглогодичную площадку. Сообщества, созданные в эти дни, будут продолжать работать после завершения программы. Ребята, которые сейчас собрались на площадке «Сенежа», будут помогать с проведением региональных этапов форумов». Бажитов рассказал, что в эти же дни на Мастрюковских озерах в Самарской области проходит региональный форум «iВолга», а на берегу Красноярского водохранилища на Енисее открывается территория инициативной молодежи «Бирюса». «Сегодня в «Сенеже» присутствуют ребята с крымского арт-форума «Таврида», – добавил Бажитов.

    Организаторы понимают, что на «Территории смысла» нужно дальше двигаться в сторону объединения разных смен, чтобы ребята пересекались и общались, в свою очередь отмечает Сериков.

    «Мы, государство, ежегодно пропускаем через подобные форумы огромное количество участников. Они разъезжаются обратно по своим регионам «прокачанными», так сказать, улучшенными версиями самих себя. Но при этом редко используют дальше приобретенные знания для регионального развития. Часто власти региона или администрация вуза даже не знают, что ее студент или молодой специалист съездил на наш форум», – посетовал собеседник.

    «Поэтому сейчас звучат разговоры про сообщества – как организовать сообщества выпускников наших конкурсов. Например, недавно закончился конкурс «Лидеры России». Как сделать так, чтобы выпускники продолжали общаться, укрепляли горизонтальные связи? – задается вопросом Сериков. – Мы хотим создать механизм, который позволит этим сообществам сохраняться надолго после завершения очередного форума. Благодаря ему можно будет сберечь атмосферу братства, возникающую во время форума. Ребята будут и впредь поддерживать друг друга, заодно помогая развитию своих регионов». 


     
     
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