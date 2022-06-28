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28 июня, вторник  |  Последнее обновление — 09:01  |  vz.ru
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Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
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ПВО Украины разрушает Киев «дружественным огнем»

На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300 Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency.Global Look Press
Украинские военные разрушили жилой дом в центре Киева собственными ракетами. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки России по военному заводу одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась. Все российские ракеты попали в цель. Почему тактика защиты военных объектов приводит к таким ошибкам подразделений ПВО ВСУ? Подробности...
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Как Россия создала уникальную систему разведки

Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США Владимир Гердо/ТАСС
Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня? Подробности...
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Почему Африка больше верит России, чем США

Взаимодействие России и стран Африки выдерживает проверку событиями на Украине Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Кто виноват в том, что целой группе африканских стран грозит самый настоящий голод? Запад и главным образом Вашингтон обвиняют в этом Россию и проходящую на Украине спецоперацию. Однако сами африканские страны отнюдь не торопятся присоединяться к таким обвинениям. Что думают африканцы о происходящем и как относятся в связи с этим к России? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику, разводились только ради манипуляции электоратом и служили не более чем инструментом захвата власти в Германии. Подробности...
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Ненависть к России лишает уехавших разума

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
Мы объединились вокруг своего образа будущего России. Будущего, в котором уже ни у кого в мире не возникнет желания проверять Россию на прочность. Подробности...
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Запрет на золото обойдется дорого

Кто станет следующим президентом США

Докуда дойдет русская армия

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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

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    Как Россия создала уникальную систему разведки

    Памятник разведчику-нелегалу Исхаку Ахмерову и его супруге и соратнице Елене (Хелен Лауре Ахмеровой) в Подмосковье. В годы Великой Отечественной войны Исхак Ахмеров возглавлял советскую нелегальную резидентуру в США
    		   28 июня 2022, 08:30
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Ровно 100 лет назад, 28 июня 1922 года в структуре ИНО (Иностранного отдела, то есть внешней разведки) ГПУ НКВД РСФСР было создано «закордонное отделение» – прообраз нелегальной разведки. Почему эта уникальная технология оказалась создана именно в России – и какое значение нелегалы имеют для нашей страны сегодня?

    Строго говоря, закордонная, то есть иностранная разведывательная служба стала формироваться по нескольким распоряжениям Дзержинского сразу же после большевистского переворота. Правда, изначально ее деятельность была сведена к очень узкому кругу задач, связанных исключительно с борьбой против белогвардейских организаций на территории других стран (Германии, Польши, Прибалтийских государств, Румынии, Персии, Китая).

    Лишь через несколько лет, когда Советская Россия стала превращаться в полноценное государство и закончилась Гражданская война, внешняя разведка стала получать больше функций и задач. Хотя все равно довольно долго политическая и стратегическая разведка считались второстепенным направлением. Хотя известны документы за подписью Дзержинского, в которых он еще во время Гражданской войны требовал от Особых отделов фронтов больше заниматься политической разведкой.

    В конце концов в составе ВЧК, а затем ГПУ создается Иностранно-осведомительное отделение, которое возглавляет 22-летний латышский активист Людвиг Скуйскулме. Ранее он воевал в Туркестане, а главным его преимуществом было абсолютное знание немецкого языка, поскольку в родной Риге его отец работал кассиром в магазине, которым владели местные немцы.

    По сути, Скуйскулме – первый начальник внешней агентурной разведки – попал на эту должность не то чтобы случайно, а просто был одним из тех, кто попался Дзержинскому под руку. Тогда кадровые вопросы решались порой таким вот образом, а молоденький латыш к тому же хорошо проявил себя в Туркестане и выказывал искренний большевистский энтузиазм. Правда, продержался он на этой должности буквально несколько месяцев.

    Его сменил Соломон Могилевский, старый большевик, приятель Ленина и Троцкого и друг Дзержинского, вместе с которым ликвидировал мятеж эсеров. А Скуйскулме затем стал первым начальником Осведомительного отдела, то есть заграничной агентурной разведки, съездил в несколько загранкомандировок, но постепенно отошел от активной деятельности. Работал в экономическом отделе ОГПУ и в 1938 году в возрасте 40 лет вышел на пенсию по состоянию здоровья. Дальше его следы теряются.

    А Соломон Могилевский погиб возле Тбилиси в очень странной авиакатастрофе в 1925 году вместе с Мясниковым (Мясникяном) и Атарбековым. На его похоронах пафосную речь произнес лично Троцкий, который проклинал закон земного тяготения как основную причину авиакатастрофы. На этом «романтический» период формирования внешней разведки закончился, и началась работа.

    Достоверно неизвестно, кто именно придумал саму систему нелегальной разведки. Скорее всего, вряд ли это был один человек. Скорее, обстоятельства подтолкнули. Сама система внешнеполитических отношений Советской России того времени объективно подводила к такому решению. Длительное время советскую власть никто не признавал и, следовательно, не было никаких посольств в крупных странах. То есть привычная на тот момент форма разведки – через посольства – исключалась. С другой стороны, многие большевики имели большой опыт подпольной работы, то есть имели начальные навыки конспирации, а кое-кто прекрасно знал иностранные языки и местные обычаи и нравы.

    В царское время разведчики-нелегалы были исключительным явлением, а такого массового опыта не было вовсе. С другой стороны, в тот период разведывательные функции во всех странах выполняли люди, которым по профессии это свойственно не было: ученые, особенно географы и натуралисты, религиозные миссионеры, коммерсанты. Пржевальский, например, большинство экспедиций которого в Китай, в Среднюю Азию и в Тибет финансировались Генеральным штабом с целью изучения территорий и местных племен, создания карт и тому подобное, а открытие дикой породы лошадей проходило факультативно. Но эти люди редко работали с агентурой, а уж тем более не создавали собственные агентурные сети.

    Да и назвать их именно нелегалами в классическом понимании этого термина язык не поворачивается. Нелегал – это кадровый сотрудник разведки, выполняющий свою работу на территории другого государства под видом гражданина этой страны или третьего государства, действующий автономно и никак не связанный с легальной, то есть посольской резидентурой или любыми другими официальными организациями своей страны. Этот термин, как и громоздкое его определение – исключительно советское понятие, а само явление уникально и нигде более не встречается.

    Сходный американский термин non official cover operative (NOC) обозначает сотрудника ЦРУ (или любой другой спецслужбы), работающего под непривязанным напрямую к разведке прикрытием. Это может быть, например, условный приглашенный преподаватель английского языка или сотрудник какого-нибудь общественного фонда или НКО. У него нет дипломатического паспорта и иммунитета. А функции те же.

    Но нигде в мире нет практики специальной подготовки – порой многолетней – людей для глубокого внедрения в чужое общество. Иногда в качестве контрпримеров приводят Китай и Израиль, но здесь разница в том, что разведывательные структуры этих стран опираются на соответствующие диаспоры. Прямого же внедрения с изобретением легенды, изготовлением или приобретением всего комплекса документов, нет ни у кого – кроме России (СССР).

    Кстати, многие первые опыты в 1920-х годах были даже не то чтобы печальны, а порой анекдотичны. Многие молодые сотрудники ИНО были выходцами из рабоче-крестьянских семей, языковая подготовка была на первых порах очень слабой.

    Но особенно плохо дело было с хорошими манерами и умением вести себя в западном обществе. Одна знаменитая семейная пара разведчиков-нелегалов впоследствии в воспоминаниях признавалась, что они едва не спалились уже в поезде Москва – Берлин из-за незнания того, как там все устроено и как ведут себя люди в вагонах первого класса. Набирались опыта практически на ходу, что свидетельствует о недюжинных талантах этих людей.

    Серьезную помощь оказала «конкурирующая фирма» – Коминтерн. В этот период разведывательные возможности Коминтерна были в разы больше, чем у ИНО, в котором трудилось тогда чуть больше 150 человек, считая секретарш и машинисток. Кроме того, в разведке Коминтерна трудились, что говорится, местные, которым не требовалось учить языки или вникать в тонкости обычаев и привычек другой страны. И сперва именно на базе Коминтерна были организованы языковые курсы и знаменитая «лесная», она же 101-я школа, находившаяся тогда в районе современного ВДНХ – заброшенной лесной окраины Москвы.

    Со временем ситуация стала выравниваться, хотя еще долгое время именно Коминтерн считался основной разведывательной структурой, а ИНО – бедным родственником, который часто менял названия, административное подчинение, структуру и штат. Можно вспомнить того же Зорге, который на допросах в японской контрразведке до последнего называл себя «агентом Коминтерна», хотя давно уже административно подчинялся ГРУ.

    Также надо провести линию между теми сотрудниками разведки, кто ситуативно выезжает в загранкомандировки под чужими документами для выполнения некоего задания, и теми, кто годами, а то и десятилетиями живет в чужом обществе. С формальной точки зрения «командировочный» – тоже своего рода нелегал, но по факту это разные миссии и разный уровень подготовки.

    В позднесоветский период едва ли не каждый будущий молодой сотрудник ПГУ КГБ в качестве проверочной работы или «экзамена» выполнял такие разовые поручения на территории другой страны: забрать пакет, передать или получить сообщение или вообще что-то абстрактное («езжай туда не знаю куда, но чтоб был у этого перекрестка за шесть минут до полуночи и тебя должно быть видно под фонарем»). Но все-таки говоря о нелегальной разведке, мы имеем в виду не такого рода рутинную разовую работу, а глубокое проникновение в чужое общество, подразумевающее коренную перестройку всего сознания.

    Объяснить этот феномен невозможно. Есть, конечно, метафизические теории о том, что условному англичанину никогда не удастся стать советским или русским человеком настолько, чтобы на него не показывали пальцем в трамвае. Другое дело, что таких попыток просто не было. Все идеи о создании нелегальной разведки в западных (и некоторых восточных) странах разрушались на уровне еще предложения. Это дорого, долго, требует наличия специфического человеческого материала и может быть по совокупности факторов неоправданно. Да и гарантию никто не даст, что все это выстрелит.

    А в СССР и в России эта система работает. Да, механизм отлажен десятилетиями, начиная с подготовки и создания легенды вплоть до физического способа проникновения в другую страну.

    Но все равно в каждом отдельном случае приходится изобретать всю эту систему заново, поскольку каждая легенда индивидуальна, как и специфические знания, умения и даже психологический склада сотрудника.

    Нелегальная разведка – исключительно советско-российское изобретение, прошедшее столетний путь развития от молодых энтузиастов без специфического образования до целой системы, основанной на уникальном опыте и индивидуальной подготовке. Сейчас даже гипотетически невозможно представить, насколько глубоко работает эта система по всему миру.

    Для западных разведывательных сообществ российская нелегальная разведка – едва ли не главная головная боль. Особенно в последнее время, когда в результате тотальных высылок из дипломатических представительств и других загранучреждений оказались сокращены ресурсы разведки легальной. А государству требуется жизненно важная информация в режиме реального времени. Вообще роль разведки в нынешнее время вырастает многократно, и остается только аплодировать тем, кто в непростые исторические периоды сохранил и преумножил то наследие, которое закладывалось еще в 1920–1922 годах.


     
     
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