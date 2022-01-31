Для борьбы с минами ВМФ России требуются особые подводные аппараты

В ряде СМИ проскользнула удивительная новость. Новейшие противоминные корабли ВМФ России проекта «Александрит» получат малогабаритные необитаемые подводные аппараты (НПА) «Марлин-350». Решение это давно назревало, минная угроза – одна из самых серьезных, стоящих сегодня перед российским Военно-морским флотом. Однако «Александритам», возможно, нужны другие помощники.

«Марлин» объективно очень неплох. Разрабатывался он для импортозамещения одного из самых распространенных в мире ТНПА «Фалькон», и копия получилась заметно лучше оригинала.

Проблема лишь одна – это гражданский аппарат, а не аппарат специальной военной конструкции. Чтобы понять, почему это важно и какие проблемы может доставить отечественным ВМФ, стоит напомнить историю противоминной борьбы на море.

Этапы противоминной борьбы

Когда-то давно, до Второй мировой войны, мины просто вытраливали. Мелкое низкосидящее судно шло по минному заграждению, буксируя за собой трал и проходя над минами. Мины или взрывались за кормой тральщика, или им подрубали минреп и они всплывали, после чего их можно было расстрелять.

Но уже во время Второй мировой появились мины, которые, например, реагировали на магнитное поле корабля или на шум винтов. А после войны появились мины с разными типами электронных взрывателей, мины с торпедой в качестве боевой части, реагирующие только на подлодки, и многое другое. Корпуса мин стали малозаметными, их форма была оптимизирована для быстрого заиливания на дне.

Тральщики тоже развивались. У них появились гидроакустические станции, позволяющие обнаружить и опознать мину перед собой. Появились корабельные системы с низкими магнитными полями, вплоть до размагниченных дизелей.

С появлением современных «умных» мин о проходе над заграждением с тралом речь больше идти не могла – ведь это означало гарантированную гибель корабля. Тральщики превратились в носители необитаемых аппаратов (НПА), имеющих собственные средства поиска (гидроакустика, телекамеры), манипуляторы, взрывные заряды для уничтожения мин.

Все эти средства в ВМФ СССР тоже начали появляться. Но распад страны отбросил отечественные противоминные силы на несколько десятков лет назад. В мире тем временем мины делали новый рывок. Появились одноразовые уничтожители, а многоразовые НПА стали простыми, дешевыми и массовыми, чтобы можно было не бояться потерь.

Теперь в состав современных противоминных сил входят, как правило, следующие инструменты. Противоминные корабли с НПА разных типов (бывшие тральщики), а также катера и скоростные лодки с гидролокаторами. Все они оснащены одноразовыми НПА – уничтожителями мин.

На эту тему

Можно встретить также самоходные тралы – по факту прорыватели, способные идти по минному заграждению и оставаться в исправном состоянии при подрывах. Распространены вертолеты – буксировщики минных тралов, а также вертолеты – охотники на мины. С этих вертолетов сразу же в воду сбрасываются те же одноразовые НПА – уничтожители мин.

В последнее десятилетие широкое распространение получают безэкипажные катера (БЭК) – этакие морские беспилотники. Они в том числе способны самостоятельно выполнить спуск на воду буксируемого гидролокатора или НПА-уничтожителя по команде оператора с другого корабля или с берега.

В ВМФ России, к сожалению, почти ничего из этого нет. А ведь минная угроза – едва ли не самая серьезная сегодня для ВМФ России. Во время Великой Отечественной немецкие мины просто заперли советский Балтийский флот в Финском заливе. Нечто подобное вполне может быть реализовано и в наши дни.

Тяжелое прошлое

Первая попытка исправить положение была предпринята в 2000-х. В России был создан противоминный комплекс, в состав которого входил НПА (самоходный телеуправляемый искатель и уничтожитель мин – СТИУМ) «Маёвка». Комплекс оказался удачным. С самого начала он создавался в двух вариантах. Один – для установки на новые корабли, второй, с тем же оборудованием – в контейнерном исполнении, чтобы можно было быстро и с минимальными затратами установить его на любой серийный тральщик.

Комплекс прошел испытания и получил серийную литеру – то есть подтвердил, что его можно производить серийно. Поступление такого комплекса на флот позволило бы создать противоминные силы, способные бороться с современными минами. Кроме того, этот комплекс мог бы стать базовым решением для модернизации ранее поставленных за рубеж тральщиков.

Увы, в итоге по неизвестным причинам из этого мало что получилось. Единственный работающий комплект оборудования был установлен на тральщик Черноморского флота «Вице-адмирал Захарьин». Некоторое время назад на сайте «Госзакупки» появился конкурс на ремонт комплекса «Маёвка». Чем он закончился и работает ли комплекс на «Захарьине» – на данный момент неизвестно.

Не появился массовый и недорогой отечественный НПА и на новых противоминных кораблях проекта 12700 «Александрит». На этом стоит остановиться отдельно.

«Александрит»

Противоминные корабли проекта «Александрит» замышлялись как решение проблем с устарелостью тральных сил ВМФ России. Но, во-первых, эти корабли заказали просто огромными для массового противоминного корабля – 800 тонн водоизмещения. Во-вторых, они дорогие. В-третьих, дизельные двигатели Д-503 (специальные маломагнитные дизеля) завод «Звезда» в нужном количестве строить не может.

С противоминным комплексом всё тоже очень непросто. Изначально планировавшийся на него противоминный комплекс ИСПУМ был задан по концепциям 1980-х годов, то есть до массового появления «умных» мин, способных уничтожать и подводные аппараты. В результате главным пороком «Александрита» и ИСПУМ является высокая вероятность подрыва его единственного и дорогого НПА на «умной» мине с режимом «минного защитника». Его куда разумнее было бы использовать как средство дополнительного поиска, а уничтожать мины чем-то иным.

С начала 2010-х годов возникла идея установить на российские тральщики французское противоминное оборудование, однако этому в итоге помешали западные санкции. Вместо ни на что не годного французского безэкипажного катера «Инспектор» корабли получат отечественный БЭК «Сканда». Но вместо французских НПА корабли не получили ничего.

И тем не менее варианты оснащения для этих кораблей есть. Имеются хорошие отечественные наработки. В частности, предлагалось совместное применение СПА ИСПУМ (как эффективного средства поиска) и «Маёвок» (как средства уничтожения мин).

Пока же, из-за отсутствия вменяемого противоминного аппарата, новые корабли продолжают буксировать тралы. Однако с учетом чувствительности взрывателей современных мин подобное траление сегодня («пузом по минам») – прямая предпосылка к подрыву российских тральщиков. К их уничтожению и гибели экипажей.

Странное решение

Поэтому новость о том, что «Александриты» получат необитаемые подводные аппараты, была радостной и долгожданной. То, что ВМФ России озаботилось оснащением этих кораблей подводными беспилотниками – отличная новость.

Однако оказалось, что российские тральщики получат гражданский подводный аппарат – «Марлин-350». И это не тот НПА, который действительно уместен для данной задачи.

Например, кабель, по которому данный НПА управляется и получает питание, имеет большой диаметр. При сколько-нибудь значительном течении он начинает «парусить», ограничивая радиус рабочей зоны аппарата величиной порядка 100-200 метров. Это крайне мало для решения противоминных задач, ибо носитель такого аппарата имеет большую вероятность подрыва на уничтожаемой им мине, так как будет слишком близко к ней.

Как могло получиться, что «Марлин» рассматривается в качестве противоминного? Возможный ответ (если информация из СМИ в принципе достоверна) только один – просто больше ничего другого нет. У ВМФ РФ нет специализированных противоминных НПА в принципе. И перспектив их получить в ближайшее время, видимо, тоже нет.

В этих условиях могла возникнуть идея взять хоть что-то. «Марлин» вот уже несколько лет применяется в ВМФ как обследовательский, это серийное изделие. Он хорошо освоен, его можно просто закупить – и всё. А то, что он малопригоден для противоминной борьбы – так пустое место на палубе для нее пригодно еще меньше.

Доработанный для противоминного использования «Марлин-350» мог бы быть реально полезен только в том случае, если будет применяться с «промежуточного» носителя, например, с безэкипажного катера. Именно так демонстрировалось противоминное применение его прототипа «Фалькон» для ВМС Франции.

«Александриты» могли бы быть эффективными противоминными кораблями. У них хорошая гидроакустическая станция, композитный корпус, способный служить многие годы. На борту – информационный центр, позволяющий организовать поиск и уничтожение мин. Есть ИСПУМ, который хорош как средство поиска мин. К этому всему нужен только последний инструмент – массовые противоминные аппараты настоящей военной конструкции.