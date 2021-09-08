Внук Королева: Илон Маск досконально разбирается в космической отрасли

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8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 21:22  |  vz.ru
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Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как западные посольства вербуют пятую колонну в России

Посольства западных стран, в том числе США – желанный объект трудоустройства для некоторых наших сограждан MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
Россия лишила Запад важнейшего канала создания пятой колонны – российских граждан, чья лояльность другим государствам была выше лояльности родной стране. Инструментом отбора и воспитания этой целевой группы были западные посольства в Москве. Как все происходило и какими словами оценивает это российский МИД? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Это чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Евгений Зиничев погиб как настоящий офицер

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    Внук Королева: Илон Маск досконально разбирается в космической отрасли

    Ради встречи с внуком и правнуком Королева Илон Маск внес изменения в свой сверхплотный график    8 сентября 2021, 21:20
    Фото: facebook.com/andrey.korolev.moscow
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов

    «Илон Маск уверен, что достижения корпорации SpaceX базируются на труде титанов, к числу которых он относит и Сергея Павловича Королева», – рассказал Андрей Королев, внук одного из основателей советской космонавтики. Он поделился с газетой ВЗГЛЯД впечатлениями от встречи с американским миллионером-изобретателем Маском и от посещения завода космической компании SpaceX.

    Американский бизнесмен-изобретатель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск в минувшую субботу провел экскурсию по заводу SpaceX в калифорнийском городе Хоторн – специально для внука и правнука легендарного советского конструктора ракетной техники Сергея Королева.

    «Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу», – написал в своем Facebook внук конструктора Андрей Королев, врач-травматолог и ортопед, президент Ассоциации спортивных травматологов, артроскопических и ортопедических хирургов, реабилитологов (АСТАОР). Помимо своей основной деятельности, внук Сергея Королева читает лекции о своем легендарном деде (в том числе, совместно с представительством Boeing в России).

    В своем посте в Facebook ученый выразил благодарность команде Илона Маска за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и Crew Dragon. «Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!», – подчеркнул Андрей Королев.

    Также он опубликовал фотографию перед офисом SpaceX и совместные фото с Маском и своим сыном Павлом.

    Ранее Маск в интервью Everyday Astronaut признался, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновляется в том числе разработками российских специалистов – чем объясняется его интерес к космической программе СССР и к одному из ее отцов-основателей, генеральному конструктору Сергею Королеву.

    Своими впечатлениями от общения с изобретателем доктор медицинских наук Андрей Королев поделился с газетой ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Андрей Вадимович, как состоялась ваша встреча с Илоном Маском?

    Андрей Королев: Наше общение планировалось достаточно давно. Илон приглашал нас с Павлом в гости – еще год назад состоялся телефонный разговор об этом. Долгое время мешали ограничения в связи с пандемией ковида. Позже ограничения были сняты, и появилась возможность реализовать планы. Мы согласовали удобное для нас и для Илона время, а место встречи обсуждалось до последнего. Это мог быть Техас, где у Маска находится Starbase – место, откуда производятся все запуски SpaceX, или же это могла быть Калифорния, где находится завод компании Маска.

    По совпадению, я был приглашен на мировой конгресс по ортопедии и травматологии, который проводился как раз в Калифорнии. Было решено, что я приеду вместе с сыном Павлом – он работает в крупной финансовой организации в Лондоне. Илон сделал шаг в нашу сторону – прилетел из Техаса ради встречи. Мы встретились в пятницу в семь часов вечера. Интересно, что и первый наш телефонный разговор состоялся тоже в пятницу, в семь часов вечера.

    ВЗГЛЯД: Маск известен своим интересом к России и русскому языку. Вы привезли ему какой-нибудь подарок из первой космической державы?

    А.К.: Мы знали, что у него один из залов в SpaceX назван именем Королева. Илон тоже нам когда-то прислал подарок, табличку из зала Королева. Сейчас она находится у нас в домашнем музее. Мы, в свою очередь, привезли портрет дедушки с Юрием Гагариным и книгу для научной библиотеки Маска, в том числе работу на английском языке, посвященную Сергею Павловичу.

    Маск неоднократно говорил, что с глубочайшим уважением относится к имени Сергея Королева, и подчеркивал – надо понимать, что достижение корпорации SpaceX базируется на труде титанов, к числу которых он относит и советского генерального конструктора.

    ВЗГЛЯД: Каким было ваше впечатление от общения с бизнесменом-изобретателем?

    А.К.:  Маск действительно очень точен. Он тепло нас встретил. Прекрасный собеседник, очень спокойный, очень взвешенный, доброжелательный, никакого высокомерия, никакого чванства. У некоторых людей, которые занимают некую социальную позицию появляется разговор через губу. Он спокойно разговаривает, хотя понятно, что объем задач, которые стоят перед этим человеком просто космический.

    Глубочайшее уважение вызывает то, что он не только управленец, но и человек, которые досконально разбирается в  космической отрасли, вникает в технические детали – чувствуется, что SpaceX – это его любимое детище. И он прекрасно разбирается в истории космонавтики.

    ВЗГЛЯД: Экскурсия по калифорнийскому центру SpaceX продолжалась, по вашим словам, час. Успели ли вы все осмотреть? И каковы ваши впечатления? Это действительно «завод будущего»?

    А.К.: Мы взяли в аренду машину, по договоренности, это могла быть только Tesla – электромобиль компании Маска. Час продолжалась экскурсия, и еще около часа мы разговаривали с Илоном в его кабинете.

    Нам показали инженерные офисы и сборочные линии – те, где выпускают двигатели, цеха для сборки спускаемых аппаратов и ракет. В том числе, запомнилась конструкция «лап», на которые опускаются ракеты-носители, которые возвращаются вертикально на Землю – такие три больших раскрывающихся лапы.

    Работа на заводе идет круглосуточно, высококвалифицированные рабочие-сборщики трудятся сменами по 8 часов. С другой стороны, у сотрудников хороший социальный пакет, хорошая медицинская страховка. Круглосуточно работает и столовая, где они могут поесть, они получают обед, стоимость пять долларов, фактически 350 рублей. Человек получает полноценный обед из пяти блюд и плюс к этому можно в любое время подойти, выпить чаю или кофе.

    ВЗГЛЯД: При этом эта хорошо отлаженная технологическая машина – прямой конкурент нашей космической отрасли, основу которой заложил Сергей Павлович Королев.

    А.К.:  Должна быть конкуренция – в этом я глубоко убежден. Любое отсутствие конкуренции порождает безответственность и отсутствие стремления к прогрессу. Это касается любой сферы человеческой деятельности. Я – хирург, руковожу частной клиникой, и с большой радостью узнаю об успехах других частных клиник. Это держит нас в тонусе. Заставляет держаться на высоте, работать на высоком уровне.

    Если мы оказываемся в чем-то лучше, чем конкуренты, то у меня есть удовольствие от этой победы. Иначе неминуемо начинает падать качество.

    Такая же история в космосе. Должна быть конкуренция.

    Даже во времена Сергея Павловича Королева была внутренняя конкуренция между различными предприятиями и КБ – кто сможет сделать лучше что-то.

    И Сергей Павлович вырос в этой конкурентной среде.

    Когда у нас насильственно одно предприятие выпускает правое колесо, второе левое, третье подвеску – не ожидайте, что это будет лучшая в мире подвеска. Лучшая в мире подвеска будет, если три завода бьются за право поставить подвеску на какую-то машину.

    Маск – грандиозный инженер, гениальный менеджер, это человек, который видит на два шага больше.  Не надо этого стесняться, есть люди, которые умнее тебя, надо просто это признать – это придает стимул для собственной работы.

    Добавлю, что у нашей семьи хорошие связи и с руководством города Королева, нас зовут на разные встречи, посвященные отечественной космонавтике.

    ВЗГЛЯД: После распада Советского Союза нередки попытки разделить, «приватизировать» часть истории советской космонавтики. Как вы относитесь к утверждениям властей Украины и лично Владимира Зеленского о том, что Сергей Королев был, в первую очередь, украинцем?

    А.К.: Я русский, россиянин, европеец, так себя позиционирую. При этом я считаю, что национальность большого значения не имеет, есть в каждой национальность позитивные и негативные люди, свои герои и свои уроды. Национальность – вещь относительная. Глобально я безусловно русский, обожаю Москву – моя родина. При этом не надо путать родину и государство, не надо путать отчизну и правительство – это разные вещи.

    Королев родился в стране, которая называлась Российская Империя, потом она распалась. Город, где он родился – Житомир, был российским, сейчас находится на территории Украины, его включили в число ста выдающихся украинцев. Он в принципе в существенной степени украинец, он учился в Киеве. Но как можно его разделить? Это также, как разделить, например, Людвига ван Бетховена. Можно его считать чисто немецким композитором, можно считать человеком с голландскими корнями, а можно его считать музыкантом, который существенно выше, чем просто человек определенной национальности. 

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