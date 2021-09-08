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8 сентября, среда  |  Последнее обновление — 12:08  |  vz.ru
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Уже два месяца в России падают продажи новых автомобилей, хотя спрос на машины остается стабильным. В автосалонах не хватает машин на всех желающих. Дилеры начали устанавливать свои «правила игры». О скидках можно забыть чуть ли не до конца следующего года, уверяют участники рынка. Кто виноват в дефиците и как купить машину со скидкой?  Подробности...
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Главный урок распада СССР до сих пор не выучен

Столь легким достижением независимости Прибалтика обязана лично Борису Ельцину Паже Улдис/Фотохроника ТАСС
Ровно 30 лет назад в Москве официально зафиксировали первую стадию распада СССР, признав государственную независимость Литвы, Латвии и Эстонии. Это было сделано худшим путем из возможных, если исходить из интересов России и русских. Но даже сейчас, три десятилетия спустя, уроки государственного распада выучены в РФ далеко не всеми.  Подробности...
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Как западные посольства вербуют «пятую колонну» в России

Посольства западных стран, в том числе США - желанный объект трудоустройства для некоторых наших сограждан MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
Россия лишила Запад важнейшего канала создания «пятой колонны» – российских граждан, чья лояльность другим государствам была выше лояльности родной стране. Инструментом отбора и воспитания этой целевой группы были западные посольства в Москве. Как все происходило и какими словами оценивает это российский МИД? Подробности...
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Донбасс объединяется ради русского будущего

Новая политика снимет ограничения на перемещение граждан, продукции и финансов между ДНР и ЛНР Валерий Мельников/РИА «Новости»
Главы ДНР и ЛНР выпустили заявление, которое для обеих донбасских республик является историческим. В ближайшее время там планируют ликвидировать «феодальную раздробленность» и создать единое экономическое пространство по российским лекалам. Этот чрезвычайно важный шаг. Вопрос в том, почему он делается только сейчас. Подробности...
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Каким должно быть наказание для убийц детей

Подозреваемый ранее был осужден за сексуальное насилие над детьми кадр из видео
Россию всколыхнула трагедия в Кузбассе – две десятилетние школьницы, пропавшие накануне, обнаружены мертвыми. Подозреваемый признался в их изнасиловании и убийстве на месте преступления. Подозреваемый ранее уже был судим за сексуальное насилие. Какие меры должно предпринять государство, чтобы не допустить новых убийств и изнасилований детей? Подробности...
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Мужской вопрос сводится к тому, первый вы муж или второй

Дмитрий Ольшанский
Дмитрий Ольшанский, публицист
Если бы у Евы в райском саду вместо Адама сразу был второй муж, то змей уполз бы, разочарованный, поскольку все яблоки были бы аккуратно уложены в деревянные ящики, а зрелые и усталые супруги вместо познания добра и зла сели бы смотреть сериал. Подробности...
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Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Твое тело не является твоим делом. А значит, и отвлеченные абстрактные конструкции вроде религии, подталкивающие человека к представлению о суверенитете над телом, не имеют права на существование применительно к вопросу о вакцинации. Подробности...
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Тимофей Бордачёв
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    Как западные посольства вербуют «пятую колонну» в России

    Посольства западных стран, в том числе США - желанный объект трудоустройства для некоторых наших сограждан    8 сентября 2021, 10:52
    Фото: MAXIM SHIPENKOV/ЕРА/ТАСС
    Текст: Евгений Крутиков

    Россия лишила Запад важнейшего канала создания «пятой колонны» – российских граждан, чья лояльность другим государствам была выше лояльности родной стране. Инструментом отбора и воспитания этой целевой группы были западные посольства в Москве. Как все происходило и какими словами оценивает это российский МИД?

    В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что «при приёме на работу, например, в американское посольство», сам «факт найма» часто «увязывается» с «получением гражданства и вида на жительство», есть «целая программа». По мнению Захаровой, «было бы правильно об этом рассказать, как во многих посольствах при приёме на работу по большому счёту осуществляется конвертация российского гражданина в нероссийского», в гражданина государства, которое «нанимает его на работу». «Можно сказать, об этом лучше будут говорить специалисты, так или иначе, в том числе такая мягкая, плавная вербовка тоже происходила», – приводит её слова РИА «Новости».

    «Вопли стояли бы на всю планету»

    Россияне, которые «работали на правительства США, ФРГ, Испании, Франции и дальше по списку», не просто посещали «какие-то торжественные приёмы» или занимались «незначительными поручениями», а выполняли «серьёзную работу, за которую платили немаленькие деньги». Работа при этом «по целому ряду направлений в целом ряде посольств» увязывалась с получением сотрудниками «либо вида на жительство, либо гражданства», сообщила Захарова.

    Захарова указала, что у России и стран Запада по-разному формируется персонал дипломатических ведомств. Россия отправляет своих граждан работать за рубеж. Западные же государства нанимают на работу в посольства граждан страны пребывания, в результате происходит такая «конвертация российского гражданина в гражданина их страны». «Затем они получали зарплату, затем они поддерживали соответствующие силы, которые не стеснялись публиковать персональные данные. Вот и все. Такая весёлая карусель», – приводит её слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия–1».

    Напомним, Захарова на прошлой неделе рассказала, что зарубежные посольства в России нанимали на работу российских граждан, платили им деньги, а те затем переводили средства соответствующим структурам Навального. Официальный представитель МИДа заявила, что её в этой информации интересует другое: «Представляете, в какой истерике зашёлся бы западный информационный мейнстрим, если бы сотрудники российских загранучреждений перечисляли деньги, например, республиканцам в США или каталонцам в Испании? Вопли стояли бы на всю планету».

    Приманка на гражданство

    В целом Мария Владимировна никакой особенной Америки не открыла. Но произнести это вслух всё-таки надо было, ибо в массе своей россияне, особенно молодёжь, в принципе не представляют себе, как функционируют подобного рода дипломатические, пропагандистские и разведывательные механизмы. И легко на это ведутся.

    Всё это началось ещё в 1990-е, когда работа в каком-нибудь западном посольстве или в программах «при посольстве» автоматически открывала дорогу в США или на худой конец в какую-нибудь Европу. Стоит подчеркнуть, что речь идёт не о техническом персонале (электрики, водопроводчики, уборщицы и шофёры), а о мелких бюрократических позициях. Аппарат пресс-службы - весь. Девушки/мальчики, принимающие документы в консульском отделе. Экономические аналитики на контракте, составляющие обзоры рынков для торговых представителей. Переводчики/переводчицы (второе предпочтительнее). Сотрудники протокола. Девушки в колл-центре. Даже админы и прочие работники мышки и клавиатуры. До самого недавнего времени - конкретно до апреля этого года - все эти вакансии в посольстве США и в крупнейших посольствах европейских стран в Москве замещались лицами с российским паспортом.

    Отдельная категория это, конечно, не в чистом виде сотрудники посольства, с которыми заключается договор от имени Государственного департамента (или Форин-офис, далее по списку), а российские сотрудники разного рода неправительственных программ. От образовательных или псевдо-образовательных до развлекательных, если таковые случаются.

    На практике это довольно просто. Есть, к примеру, какая-нибудь «обучающая» программа. Неважно какая, главное, что в составе её «попечителей» указано посольство. Или иное государственное учреждение типа USAID. Формально и юридически на территории РФ это НКО. Но на деле работники такой программы уже попали в великий и ужасный компьютер Госдепа. А один раз туда попал - это на всю жизнь. И трудолюбивая деятельность в рамках этой иностранной программы может гарантировать если уж не американский паспорт прямо сразу (это всё-таки проблематично), то длительную стажировку в США в каком-нибудь Колумбийском университете или Институте Кеннана. А там, глядишь, и случится эмигрантский рай.

    Ещё с 1990-х годов подмечено, что стремятся попасть на работу в посольство и в разнообразные программы люди весьма специфические. В 99 случаях из 100 выезд за границу с целью эмиграции был их стратегической целью. С точки зрения заработка или каких-то особенных печенек рассматривать посольскую работу нельзя. Зарплаты россиян, работавших в западных посольствах, в разы ниже зарплат «настоящих» дипломатов и примерно сопоставимы со среднемосковскими, а то и ниже. То же касается и заработка технического персонала.

    Есть нюанс. После апреля этого года некоторым западным посольствам запрещено нанимать россиян даже на должности уборщицы и водопроводчика. Первое время случались локальные катастрофы типа тотального засора канализации в американском посольстве на Новинском бульваре, отключения воды в Спасо-хаусе, серии коротких замыканий и всё тому подобное.

    Попытка привести из США целый самолёт вольнонаёмных разнорабочих не удалась. Российский МИД разумно усомнился в том, что посольство США в Москве нуждается именно в таком количестве водопроводчиков и электриков. И это при том, что две трети из них выглядели как на 3d-принтере напечатанные: крупные, бритые и с татуировками морской пехоты. В ходе затяжной «консульской войны» этой братве просто перестали выдавать аккредитацию. А это не просто пластиковая карточка, но ещё и аналог рабочей визы.

    Нашли лазейку

    При этом ранее - то есть ещё со времён Советского Союза - наём технического персонала в иностранные посольства в Москве проходил только через УПДК - Управление по делам дипломатического корпуса. Сейчас ГлавУПДК - не структурное подразделение МИДа, а самостоятельное агентство при внешнеполитическом ведомстве. Но оно и только оно ведает служебным жильём, специализированными медицинскими клиниками, автопарком и досугом типа «Кантри клаба» и Гольф клуба. Мимо УПДК мышь не проскочит.

    Немного подумав, британское посольство первым нашло выход, как выбраться из тисков УПДК. Это рекрутинговые агентства и популярные сайты-агрегаторы типа «работа для всех». Да, нанять на штатную должность уборщицу, переводчицу или девушку на телефоне колл-центре официально с апреля посольства не могут. Но три минуты поиска в интернете дадут вам перечень вакансий.

    Например, прямо сейчас в резиденцию посла Её Величества (на Софийской набережной, где приёмы проходят) требуется горничная. 50 с небольшим тысяч рублей зарплата. То есть заключается разовый контракт, платятся налоги, но горничная эта (самозанятая) будет трудиться не в штате посольства, а по договору найма. Опыт и рекомендации не нужны, единственное требование - базовый английский.

    В американское посольство ещё недавно требовался IT-ишник, хотя учитывая истерическую боязнь российских хакеров, выглядит это странно. Просто, видимо, реально не могут из Штатов привести. 120 тысяч, если кому интересно. То есть в разы меньше, чем в любой российской IT-компании. В некое посольство на Мосфильмовской улице (читай - Германия) требуются сразу все. От уборщицы до специалистов по коммуникациям в сфере бизнесе.

    Но, повторимся, это только технический персонал. Захарова же имела в виду людей совсем другой категории. Тех, кто замещает посольские административные должности. А это уже не вопрос рекрутинга. Это целая философия, далеко выходящая за рамки искусства управления персоналом.

    Два мира - два подхода

    Ни в СССР, ни в современной России никогда и нигде не практикуется наём работников из местных для замещения посольских должностей. Исключения крайне редки, практикуются в странах третьего мира и то только в относительно дружественных типа Кубы. И это только на первый взгляд выглядит причудой или проявлением шпиономании напополам излишним администрированием. Это целый склад ума.

    Историческая традиция заключается в том, что все загранкадры выращиваются на месте. В России. То есть, не только кадровые дипломаты или сотрудники специальных служб, замещающие старшие посольские должности. Девушка на телефоне в колл-центре российского посольства в Будапеште или Куала-Лумпуре должна по определению говорить на языке страны пребывания, а это само собой подразумевает высшее образование. МГИМО или восточные языки. Протокол, этикет, делопроизводство, страноведение.

    Следовательно, это тянет за собой образовательный процесс в России.

    Система подбора кадров МИДа - это, конечно, отдельная песня, но она хотя бы есть. В англосаксонском мире такой позиции, как и массового изучения языков и обычаев других стран, просто нет. Там это не принято, считается излишним знанием, которым наделены только избранные. Отсюда, кстати, и потомственный аристократизм британской дипломатии и разведки, и преувеличенное уважение в США к «яйцеголовым» из профессорской среды.

    Главный политический аспект тут самый неожиданный, о чём не упомянула Мария Захарова. В анлосаксонском мире просто исторически не принято самостоятельно изучать другие страны. Лоуренс Аравийский и Сент-Джон Филби - трагические исключения. В оценке ситуации в других странах в Вашингтоне и Лондоне принято опираться на показания и данные, полученные от таких вот неофитов: эмигрантов, беженцев, лиц, получивших гражданство через работу в посольствах. Гранты, обучение или иные формы сотрудничества. Зачем напрягаться, языки учить, сложную русскую душу разгадывать, когда прямо под боком, в Лондоне и Вашингтоне, целая армия услужливых информаторов.

    Да, это приводит к искажению взгляда: англосаксы смотрят, например, на нас не своими же собственными глазами, а через линзу эмигрантов и натурализовавшихся лиц. Иногда это приводит к печальным последствиям практического свойства. В посольстве США, например, в Грузии исторически нет ни одного человека, говорящего по-грузински. Оно переполнено холёными грузинскими мальчиками и девушками из «хороших семей», выполняющими роль переводчиков, консулов, сотрудников пресс-службы. В результате посольство США в Тбилиси - рекордсмен по выдаче фальшивых виз. Последний масштабный скандал на эту тему был в 2018 году. А теперь ситуация усугубилась, поскольку в Тбилиси рванулись россияне за американской визой. Посредники неплохо наживаются на этих страждущих увидеть Ниагару и Гудзон. Это не говоря уже о том, что реальная политическая работа посольства превращается в профанацию. Дипломаты видят мир глазами местных. Зачем тогда посольство открывать?

    Но главное даже не в этом. Настойчивые попытки некоторых россиян найти работу именно на другое государство, да ещё с целью получить его гражданство, выглядят как минимум сомнительно с этической и гражданственной точек зрения. Но это явление в нашей стране вечно, как и девичьи мечты о заморском принце. Россия же никогда в своей истории нигде таким образом пятую колонну в стране пребывания не выращивала. Другими методами - возможно, случаи бывали. Но не путём прямой, как выразилась Захарова, «конвертации» граждан одной страны в своих подданных.


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