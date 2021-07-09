Кого можно назвать главной феминисткой России

Вскоре после революции в Советской России были созданы женсоветы, задачей которых была трансформация общества для достижения гендерного равенства. Лидерами этой феминистской по сути сети стали Инесса Арманд и Александра Коллонтай – женщины без оговорок выдающиеся. Есть ли такие среди современных российских феминисток?

История русского феминизма восходит к поклонницам Чернышевского и их «кружкам», в более фундаментальном смысле – к организации «Русское женское взаимно-благотворительное общество», занимавшееся, помимо прочего, организацией детских садов и борьбой с мужским алкоголизмом. Председателем РЖВБО и, соответственно, «лицом» русского феминизма была потомственная дворянка Анна Шабанова – первая женщина-педиатр в России.

У современного российского феминистического движения нет своей столь же влиятельной организации и, наверное, быть не может (не все его «фракции» в состоянии уживаться друг с другом), но собственные «лица» все-таки есть. Газета ВЗГЛЯД выбрала семь из них – наиболее известных и влиятельных деятелей (деятельниц?) феминизма в Российской Федерации.

Мария Арбатова

Мария Арбатова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Именно от Марии Арбатовой, которую уже давно привыкли называть с феминитивом – «писательницей», большинство россиян старше 30 лет впервые услышали слово «феминизм». В ток-шоу «Я сама», хите телевидения 1990-х, она комментировала женские истории с точки зрения борьбы за равенство прав и возможностей – и в этом качестве до сих пор известна лучше всего, хотя написала не один десяток книг и активно участвовала в политике от праволиберальных сил.

В те «лихие» времена феминизм казался чем-то экзотическим, наряду с психоанализом и альтернативными духовными практиками, которыми тоже занималась Арбатова, что в общем-то странно для страны, где гендерная уравниловка сверху шла с 1917 года и дала многих первых женщин в прежде мужских профессиях – от министра и дипломата до космонавта и капитана дальнего плавания. Меж тем Мария Ивановна в своем шоу повторяла те же тезисы про права гендеров и ЛГБТ, которые миллениалы и зумеры сначала сделали «общим местом», а теперь довели до абсурда. Другими словами, к «умеренным феминисткам» ее относят лишь в силу опыта и возраста, а также некоторого забвения – обычно журналисты интересуются мнением Арбатовой только ради трафика, когда требуется прокомментировать какую-нибудь «сексистскую» инициативу, вроде предложения ВОЗ бороться с употреблением алкоголя среди женщин.

Ника Водвуд

Ника Водвуд. Фото: nixelpixel/YouTube

Для поколения 20–25-летних Вераника Никсель-Пиксель Водвуд то же, что Арбатова для постсоветской России – самая известная феминистка страны, титруемая в таком качестве западными изданиями. Как и положено среди ее поколения, источник известности Водвуд – YouTube, а профиль – пересказывание для русскоязычной аудитории тех установок, которые Ника почерпнула в англоязычных либеральных СМИ и некритично перенесла на отечественную почву.

Многие считают Никсель-Пиксель радфемкой, то есть радикальной феминисткой, но это не совсем так. Недобрую славу ей принесли крайняя обидчивость и нетерпимость к альтернативному мнению. Это, в свою очередь, вылилось в довольно агрессивную травлю по самым разным поводам, связанным с ее карьерой и личной жизнью. «В сердцах» Водвуд уже неоднократно «выходила на пенсию», сиречь выписывалась из фемактивисток, но возвращалась вновь и вновь, разбавляя свои рассуждения о гендерах резкими отповедями в адрес капитализма. Недавно она вышла замуж и разместила в социальных сетях фотографию побритой ноги.

Залина Маршенкулова

Залина Маршенкулова. Фото: Осторожно:Собчак/YouTube

Как журналистка и медиаменеджер уроженка Кабардино-Балкарии Маршенкулова стала известна раньше, чем как феминистка. Ее сильной стороной был юмор – едкий, озорной и парадоксальный («самое то» для Twitter), а сатирический проект Breaking Mad даже считался культовым, хотя не содержал в себе ничего, помимо заголовков реальных новостей из других изданий: «Жительница Кузбасса пыталась прикрыть запой карантином»; «В уральском морге ввели самообслуживание»; «Пьяные мужчины похитили индюка, напоили его водкой и поехали с ним в Юрмалу».

После взлета популярности канала «Женская власть», содержащего уже вполне серьезные статьи на тему феминизма, Маршенкулова переквалифицировалась и стала одним из ЛОМов фемдвижения, отчего, по свидетельству многих, пострадали и ее самоирония, и юмор как таковой – теперь она избегает шутить на острые для феминисток темы.

В интервью Маршенкулова неоднократно рассказывала о поступавших в ее адрес угрозах, особенно после участия в скандальном рекламном проекте Reebok, в рамках которого предложила женщинам «пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо». С другой стороны, Маршенкулову часто травят более радикальные соратницы – за высказывания в защиту мужчин и за «неприемлемое» для радфемок семейное положение. Залина растит сына и живет в полиаморном браке, то есть с мужем и с любовниками, которых одобрил муж.

Белла Рапопорт

Белла Рапопорт. Фото: Первый канал/YouTube





Те, кто «борется с феминизмом в интернете» (есть такое развлечение у праздных блогеров), начинал, скорее всего, с Беллы Рапопорт. Шестилетней давности статья о том, какую лексику нельзя использовать в отношениях с женщиной, наделала много шума, и массовые дискуссии на тему, является ли хамством предложение заплатить по счету в ресторане или порыв подать руку при выходе из автобуса, для многих тоже начались с Беллы – она вывела их из «нишевого» уровня.

Со временем фамилия этой журналистки и ЛГБТ-активистки стала нарицательным обозначением феминистки в интернете, но первопричины этого уже успели позабыться.

Рапопорт в некотором смысле самая недооцененная феминистка страны. Сама она, по крайней мере, глубоко в этом убеждена. Как следствие, наиболее известные и популярные ее посты посвящены тому, как ее куда-то не пригласили, где-то недоплатили или откуда-то вырезали (например, из видео для номера певицы Манижи на «Евровидении»). Хронически уязвленное самолюбие в сочетании с агрессивно-презрительными требованиями и эмоциональной переменчивостью делают предметное общение с Беллой безнадежным делом. Особенно если приходится спорить с утверждениями типа «сегодня вы называете девушку «телочкой», а послезавтра погоните ее в концлагерь».

Алена Попова

Алена Попова. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Сама себя Алена Попова обычно описывает как общественного деятеля и интернет-инвестора, но ее вполне правомочно называть и политиком. Она была кандидатом в депутаты Госдумы как минимум дважды – в 2011 году (безуспешно) и теперь (от партии, к которой неприменимо слово «успех»). Вместе с депутатом Госдумы Оксаной Пушкиной активно продвигала идею законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия. Однако их предложения так и не были представлены широкой общественности.

В прочих аспектах своей деятельности Попова – человек достаточно заметный. В активе Поповой несколько успешных проектов, включая сообщество женщин-предпринимателей (которых, наверное, нужно называть предпринимательницами, лишь бы не «бизнес-вумен») и организацию волонтеров, ликвидирующих последствия стихийных бедствий (прежде Попова участвовала в подобной деятельности прямо «на земле», в том числе при пожарах в Подмосковье в 2010-м и наводнении на Кубани в 2012-м).

Анна Ривина

Анна Ривина. Фото: Илья Питалев/РИА Новости



Кандидат юридических наук, чьим научруком был председатель Совета по правам человека при президенте РФ (теперь уже бывший) Михаил Федотов, менее известна, чем другие заявленные здесь персоны, но пользуется безоговорочным уважением во всех феминистских фракциях. И то, и другое связано с тем, что Ривина – человек не слова (она не пишет статей, не занимается теоретизацией феминизма и не любит вступать в конфликты в интернете), а дела.

Проработав в нескольких правозащитных организациях, она создала свою – фонд «Насилию.нет*», признанный в РФ иностранным агентом из-за участия в продвижении законопроекта о домашнем насилии (суд признал это формой политики для организации, которая получала в том числе иностранное финансирование). Основная деятельность фонда, существующего на частные пожертвования – юридическая и психологическая помощь жертвам абьюза (употребление этого специфического синонима домашнего насилия не означает отрицания серьезности данной проблемы).

Все, сказанное выше, по-своему красноречиво дополняет тот факт, что Ривина стала третьей российской женщиной, попавшей на обложку американского журнала Time.

Надежда Толоконникова

Надежда Толоконникова. Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

Если Ривина на обложке Time была третьей, то Толоконникова второй россиянкой (первая – Раиса Горбачева). Правда, в составе панк-группы Pussy Riot – после того, как Толоконниковой и ее коллеге Марии Алехиной назначили два года колонии за акцию в храме Христа Спасителя. Что примечательно, феминистскую составляющую этой акции обсуждали в наименьшей степени – тогда тема еще не стала модной.

Благодаря процессу над группой, Толоконникова получила фактически всемирную известность, что нашло отражение во многом – вплоть до личного заступничества Пола Маккартни, Питера Гэбриела, Мадонны, Бориса Джонсона (тогда – мэра Лондона), Терри Гиллиама, Дэнни Де Вито и других.

После тюремной отсидки (на свободу вышла по «олимпийской» амнистии за два месяца до окончания назначенного срока) она приняла участие в еще нескольких громких протестных акциях, но в значительной степени сосредоточилась на помощи женщинам-заключенным. Своим главным достижением бывшая панк-рокерша считает создание издания «Медиазона». Но злые языки (на то они и злые) называют в этом качестве то, что Толоконникова сыграла саму себя в культовом американском сериале о политике «Карточный домик».

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