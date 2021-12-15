России предложили новую глобальную миссию

В условиях пандемии и цифровизации России нужно объединить вокруг себя цивилизации и предложить им новый миропорядок, который не могут дать ни слабеющий Запад, ни морально устаревающий Восток. Такое мнение высказали члены Сретенского клуба, собравшиеся для обсуждения вариаций будущего России и ее национальной идеи.

Во вторник Москве представители нескольких экспертных сообществ, философы и политологи провели на площадке Сретенского клуба дискуссию о тенденциях в изменении мировоззрения и устройства РФ. Она получила название «Коренной перелом 2021-2023 годов и концептуальный суверенитет России. Дорожная карта».

Заседание стало продолжением круглого стола, который в ноябре провели представители Изборского клуба. Тогда, как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты заявили о необходимости определить национальную идею России, отличную от американской и китайской. За основу предлагалось взять «консерватизм оптимистов», о котором, в частности, говорил президент Путин.

На площадке Сретенского клуба прозвучали новые соображения по этой теме. В частности, директор Института социально-экономического прогнозирования им. Менделеева Андрей Щербаков предложил на национальном уровне придерживаться принципа «единства разнообразий» и «транслировать» его на другие страны.

«Рано или поздно мы все равно должны стать единой цивилизацией. Для этого нужно научиться не разделять, а собирать. Принципы, которых придерживаются Запад и Китай, не подходят: для них чужаки не существуют. У России же есть возможность создать союз равных людей – народностей, идентичностей, цивилизаций», – рассказал собеседник газеты ВЗГЛЯД.

Первый шаг на пути к таким изменениям – самоопределение через реализацию «русского проекта». Как пояснил Щербаков, в первую очередь нужно собрать как можно больше сторонников русской цивилизации внутри самой России, а уже потом выходить за ее пределы. «Речь в данном случае идет не о национальности, а о людях, которые являются русскими по ментальности», – уточнил эксперт.

Однако объединению общества может помешать «послевкусие» 90-х годов,

считает другой участник Сретенского клуба, профессор МГУ Сергей Малков. По его мнению, «нынешние экономические элиты, которые должны проводить в жизнь желания граждан, сформировались на развале СССР и им тяжело признавать собственные ошибки еще того времени». «Их нужно заменить на новое, незамаранное поколение», – полагает он.

«Такой процесс «выдавливания» уже происходит за счет усилий президента Владимира Путина. В частности, благодаря появлению кадрового резерва и конкурсам управленцев платформы «Россия – страна возможностей», – отметил Малков.

Тем не менее, очевидно и то, что экономические и политические элиты, «стоящие на позиции возвращения в 90-е», так просто не уйдут, добавил в кулуарах клуба заместитель председателя Изборского клуба, директор Института динамического консерватизма Виталий Аверьянов.

«Такие силы в стране велики, их идеология понятна – это квазилиберализм компрадорского типа. Иначе говоря, они мечтают о том, чтобы вновь вернуться в эти «золотые времена», концентрируя вокруг Ельцин-центра свои аппетиты. Но возврата туда быть не может, если только в виде очень короткого фарса, который закончится за несколько месяцев», – подчеркнул он.

«Проблема в том, что сейчас в России нет единой консолидирующей идеологии. Есть только вышеупомянутая плюс, скажем, мутация еще одного течения, скрытого в головах отдельных представителей власти», – обратил внимание собеседник.

«Если идеология – это зрение, то мы сегодня – слепая нация, которую ведут такие же слепые поводыри. Мы живем в парадигме 13-й статьи Конституции, где говорится о признании идеологического многообразия. То есть наша элита стоит на постулате, что официальной и национальной идеологии быть не должно. Однако тем, что Сретенский клуб и его коллеги предлагают посмотреть на это иначе, мы ставим себя в позицию контрэлиты», – добавил он.

По его словам, строить новую идеологию и национальную идею России предлагается на основе «русских цивилизационных кодов». Это несколько десятков положений, которые должны определить мировоззрение России и ее дальнейший путь. «У нас уже есть представления о достаточно серьезных угрозах и рисках ближайших десятилетий. Также мы впервые настолько четко сформулировали образ «врага» именно идеологически», – рассказал Аверьянов.

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«Сегодня для России, ее цивилизационного кода, «враг» – это транснациональное жречество или клир, то есть сектоподобная система мафиозного типа, которая постепенно захватывает власть международных институтов. Кстати, один из передовых отрядов этого клира – Всемирная организация здравоохранения, – указал собеседник. – В целом клир постепенно пророс через университеты, Голливуд, через СМИ, через системы, связанные с управлением сознания, ментальностью, которые сегодня приобрели очень серьезный размах».

Паттерн развития – или путь, по которому должна двигаться Россия – «меритократия, то есть отбор наиболее талантливых людей, которые будут залогом развития государства и общества», считает Аверьянов. «А вовсе не алгоритмическое общество или общество социального кредита, как это называется в Китае», – добавил он.

«Только Россия может сегодня выработать ответ, который будет услышан другими цивилизациями и воспринят ими,

как возможный сценарий для них самих, – считает эксперт. – В нашей идеологии, предлагаемой Сретенским клубом и другими экспертами, сформулирована миссия России. Если очень коротко, это поддержание мировой гармонии и обуздание претендентов на монополию в мировом масштабе».

«Безусловно, она имеет и внутреннее измерение, массу следствий. В частности, нужна своя повестка в области экологии, демографии. Она не может быть у нас такой, как на Западе, потому что у нас совершенно иначе стоят эти проблемы в стране. Своя повестка предусмотрена и в области цифровой экономики, цифрового общества. Кто бы что не говорил, мы не отказываемся от цифры вообще, мы считаем, что информационное общество – это будущее», – резюмировал Аверьянов.