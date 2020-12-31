Нам есть, что занести себе в актив по итогам 2020 года

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31 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
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Коронавирус вызвал расцвет путешествий внутри России

Оказалось, что путешествовать по России ничуть не менее интересно, чем за границу Юрий Смитюк/ТАСС
Вместо Антальи и Куршевеля многие россияне были вынуждены открыть для себя новые туристические направления – это не только Крым, но и Петропавловск-Камчатский и даже Магадан. Таким оказался результат коронавирусного 2020 года для туристической индустрии. Как изменился мировой и российский туризм – и куда отправятся отдыхать жители России в 2021-м?  Подробности...
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Как чиновников заставят лучше работать на интересы России

Чиновникам придется отчитаться о содержимом чемоданов, в том числе виртуальных Сысоев Григорий/ТАСС
Наступающий 2021-й станет годом, направленным на резкое улучшение качества работы государственных служащих. В частности, нечистых на руку будет проще уволить или привлечь к суду, обладатели двойного гражданства и вовсе будут изгнаны с работы, а тем, кто оскорбляет граждан, грозит крупный штраф. Планируется и ряд других нововведений, повышающих спрос с чиновников и депутатов. Подробности...
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Гражданская авиация заждалась новый «кукурузник»

В отличие от привычного «кукурузника» Ан-2, «Байкал» – не биплан, а моноплан uwca.ru
Меньше чем через пять лет в массовое производство запустят замену «кукурузника» Ан-2 – рабочей лошадки, на которой держалась вся советская малая авиация. У нового самолета «Байкал» весьма запутанная история. За право довести проект до воплощения бились разработчики с Урала и из Сибири. Чей проект в итоге победил и почему? Подробности...
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Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом

Зеленский решил показать зубы, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс Sergey Dolzhenko/Pool/REUTERS
Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Юрий Мель показывает пример мужества всей России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Уходящий год потребовал от всех нас мужества, терпения и выдержки. Умения бороться и противостоять. Держаться до конца, несмотря ни на что. Но есть среди наших сограждан человек, которому эти качества пригодились, возможно, едва ли не больше, чем всем остальным. Подробности...
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Постсоветские страны ничему не учатся

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Массовые акции протеста армян против премьер-министра Никола Пашиняна – еще одно доказательство элементарной аксиомы для стран постсоветского пространства. Никакие простые акции – ни Майданы, ни выборы спасителя – не помогут решить фундаментальную задачу по созданию государства. Подробности...
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость

Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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  • В гостях у друзей

  • В кафе, ресторане или клубе

  • Во время прогулки на улице

  • В иных условиях (указать в комментариях)

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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    Нам есть, что занести себе в актив по итогам 2020 года

    Пандемия коронавируса перепахала привычный мир    31 декабря 2020, 21:45
    Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва»
    Текст: Ирина Алкснис

    Важная традиция Нового года – подведение итогов года уходящего, споры и обсуждения, насколько хорошим или плохим, благоприятным или тяжелым он был. Этот год в очередной раз доказал, что Россия не склоняется ни перед какой бедой и готова достойно противостоять любым трудностям.

    С Новым годом связано множество традиций, ставших неотъемлемой частью нашей жизни. Вот уже 45 лет, как 31 декабря Женя Лукашин ходит с друзьями в баню. Да-да, ровно сорок пять лет: главный новогодний фильм страны впервые был показан 1 января 1976 года. А еще популярно встречать Новый год с учетом его символов по азиатскому календарю – добавлять «правильный» цвет в наряды дам и избегать соответствующего животного на праздничном столе. В нынешнем, например, настоятельно рекомендуется исключить из меню говядину – а то ну как Белый Металлический Бык обидится. И не имеет никакого значения, что до китайского лунного нового года еще почти полтора месяца.

    Ну и, конечно, важнейшая традиция Нового года – подведение итогов года уходящего, споры и обсуждения, насколько хорошим или плохим, благоприятным или тяжелым он был.

    Все-таки жизнь очень разнообразна. Даже в периоды тяжелых экономических кризисов есть люди (и их не так уж и мало), которые не испытывают особых проблем и уверенно смотрят в завтрашний день. А уж личные и семейные неурядицы – и вовсе дело очень индивидуальное. Так что, в то время как для одних людей прошедший год бывает очень сложным, для значительного количества других он же оказывается благополучным и счастливым.

    Кстати, социология показывает, что в последние десять лет стабильное большинство россиян (порядка 55-60%) оценивали каждый из прожитых годов позитивно для себя.

    Уходящий 2020-й нарушил привычный ход вещей. Количество граждан страны, оценивших его для собственной жизни позитивно, не дотянуло даже до 35%. Зато в два с половиной раза возросло число тех, что назвал прошедший год плохим и очень тяжелым для себя и своей семьи.

    Причина очевидна: пандемия коронавируса перепахала привычный мир, унесла жизни миллионов людей, надолго – а кое в чем навсегда – изменила сложившийся уклад. Если весной COVID-19 был «неведомой зверушкой», пугающей своей неизвестностью, то теперь с заболеванием, его последствиями и косвенными эффектами столкнулся почти каждый – лично, в самом близком кругу, среди знакомых и коллег. Ленты социальных сетей к зиме превратились в, кажется, нескончаемую череду некрологов.

    Помимо тревоги за здоровье – близких и свое собственное – миллионы людей оказались в ситуации острой социально-экономической неопределенности и неуверенности в своем будущем. Целые отрасли – туризм, общепит, массовые развлечения, шоу-бизнес – зависли над пропастью с перспективой рухнуть.

    Так что, да, 2020 год стал непростым испытанием для нашей страны, как и для мира в целом. Однако, пожалуй, самое интересное – и важное – заключается в том, что, несмотря на все выпавшие испытания и тяготы, российское общество настроено весьма жизнеутверждающе. Абсолютное большинство – более 70%! – россиян верят, что новый год станет для них и их семей благополучным. Оценки перспектив для страны тоже укладываются в привычные цифры, характерные для последнего десятилетия.

    Видится, что для понимания этого парадокса стоит вспомнить, что в любой проблеме главное – не она сама по себе, а то, как мы справляемся с брошенным нам вызовом.

    2020-й в очередной раз доказал, что Россия не склоняется ни перед какой бедой и готова достойно противостоять любым трудностям.

    Показательно, что те же более 70% уверены, что отечественная система здравоохранения достойно справляется с пандемией, причем, более пятой части общества полагает, что были приложены сверх усилия и сделано даже больше, чем казалось возможным.

    Без сомнения, свою роль в положительном настрое играют и сравнения, которые наши граждане делают, оценивая ситуацию в России и в других странах. Причем, эта диванно-бытовая компаративистика становится все более трезвой, освобождаясь от розовых очков и прекраснодушных мифов о том, как обстоят дела «там» – в Европе, Китае, Скандинавии или Штатах (в зависимости от того, что выбирается в качестве идеала и точки отсчета).

    На ваш взгляд

     
    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?



    Обсуждение:  4 комментария
    Так что, России и ее гражданам вновь есть чем гордиться и что занести себе в актив по итогам года. 2020-й подтвердил наши самые сильные стороны и главные ценности – общественную сплоченность, умение мобилизовываться и готовность совместными усилиями справиться с любыми выпадающими трудностями.

    А раз так, то как же нам не смотреть с уверенностью и оптимизмом в будущее – ведь мы точно знаем, что все у нас получится.

    С Новым годом!


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