Москвичи борются с экспортом бездомных

Питерский благотворительный фонд «Ночлежка» предпринял очередную попытку открыть в Москве центр помощи бездомным людям. Благотворители вновь обвиняют москвичей в жестокосердии и нежелании делать добро. Москвичи обращаются к депутатам с просьбой защитить их от сожительства с «асоциальными элементами».

Год назад жители Савеловского района со скандалом заблокировали открытие бесплатной прачечной для лиц без определенного места жительства, опасаясь ухудшения санитарной и криминогенной обстановки в районе. Спустя почти год «Ночлежка» присмотрела новое место. На этот раз в Беговом районе, на границе с Тверским. Это отдельно стоящее помещение в 400 квадратных метров, где планируется разместить уже не прачечную, а консультационную службу и реабилитационный центр. Но конфликта с местными жителями и на этот раз избежать не удалось.

«Забирайте своих бомжей и валите», – заявили руководству «Ночлежки» местные активисты на ознакомительной встрече. Ни слайды, ни подробные рассказы о беспроблемной работе такого же центра в Санкт-Петербурге не были услышаны. Большинство собравшихся сходится во мнении: благотворители делают хорошее дело, но пусть делают его в любом другом месте, только не у нас. Жители боятся «экспорта бездомных» со всей Москвы, опасности заражения туберкулезом и другими инфекционными заболеваниями и беспокоятся за собственную безопасность.

24 сентября муниципальный совет округа Беговой принял протокольное решение против размещения «Ночлежки» на территории округа. Муниципальный депутат Зоя Андрианова заявила газете ВЗГЛЯД, что фонд не называет точного адреса, где планируется разместить центр, поэтому решение пока не имеет прямого действия и будет разослано для сведения в органы исполнительной власти и другие инстанции. Но как только станет известен адрес «Ночлежки» в Беговом, депутаты будут блокировать его открытие. По словам Андриановой, у нее уже есть порядка 1500 подписей жителей, выступающих против приюта.

Однако директор «Ночлежки» Григорий Свердлин не считает, что местные жители могут помешать благотворителям.

«Запретить они нам ничего не могут – так же, как не могут запретить открыться ни хоспису, ни парикмахерской, ни булочной.

Мы выполняем все требования законодательства. Это необходимое и достаточное условие, чтобы работать», – заявил Свердлин.

Сторонники «Ночлежки» считают, что центр реабилитации нужно было открывать молча, без широких общественных обсуждений, тогда и не было бы проблем с местными жителями. «Я совершенно уверен, что многие из этих людей, если бы мы не затеяли обсуждение, и не заметили бы еще много лет, что где-то там, в медвежьем углу района Беговой, он (центр) появился. Но с жителями мы беседуем не потому, что нам нужно их согласование, а потому, что нам кажется важным рассказывать о том, какой проект планируется в их районе, а не делать что-то за их спиной, тайком», – говорит Свердлин.

Спор у активистов района и руководства «Ночлежки» вызывает и термин «медвежий угол». Благотворители рассказывают, что специально, учитывая негативный опыт в Савеловском районе, искали помещение подальше от жилых зон и детских садов. И на сегодняшний момент это действительно так. Но в течение ближайших года-двух в том районе планируется построить ряд жилых комплексов бизнес-класса. «Ночлежка» утверждает, что общалась с главой компании-застройщика, которая возводит клубный комплекс «Soho+Noxo»: «Они ничего не имели против и даже может быть смогут немного нам помочь с ремонтом здания». Более того, благотворительная организация уверена, что «соседство с проектами социальной помощи в долгосрочной перспективе только поднимает цену жилья по соседству».

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Однако компания-застройщик опровергает эти слова. Бабюр Дикер, генеральный директор компании Wainbridge, заявил, что «только жителям района Беговой решать, будут здесь такие организации или нет. Их спокойствие и комфорт для нас является приоритетным в данном вопросе, поэтому мы поддержим позицию москвичей, которые много лет живут здесь и воспитывают детей».

Свердлин считает, что «Ночлежка» учла ошибки, допущенные в Савеловском районе, и в Беговом они получили достаточную поддержку. Есть несогласные, но «мы понимаем, что всегда будут люди, которые против тех проектов, которые олицетворяют собой грустную сторону жизни».

Депутат Андрианова поясняет, что ее район граничит с Савеловским, поэтому жители еще год назад следили за скандалом с «Ночлежкой» и «уже тогда в районных группах было обсуждение, что не дай бог они придут к нам». Активисты и депутаты считают, что «Ночлежка» вводит жителей в заблуждение относительно своих планов. Благотворители наняли социологическую службу, которая опросила несколько сотен жителей района и выдала вполне позитивные результаты: большинство опрошенных поддерживают социальные проекты помощи бездомным.

Но Андрианова считает, что вопросы были специально составлены так, чтобы манипулировать общественным мнением. Жителям не сообщалось, что центр собираются открывать по соседству с ними. «В конце опроса молодой человек говорит: а вы не могли бы еще вот тут расписаться, мне за это 100 рублей заплатят. И жители Бегового по доброте душевной подписывали – и мальчику 100 рублей, и бомжей нам всех жалко. А потом они («Ночлежка») повернули это так, что 300 жителей Бегового в опросе изъявили жгучее непреодолимое желание, чтобы они у нас открылись». Теперь респонденты пишут депутатам заявления, утверждая, что чувствуют себя обманутыми.

Андрианова подозревает, что на самом деле «Ночлежка» преследует другие цели. «Смотрите, какое складывается впечатление. Они приходят в район, затевают скандал, ловят хайп. А когда получают опор от жителей, то идут в СМИ, плачут, какие они добрые и хорошие, а жители злые и не хотят делать добро.

И люди, кто лишь поверхностно знаком с ситуацией, начинают делать пожертвования. Дальше ничего не открывают, идут дальше. И сама собой напрашивается мысль – а не схема ли это?» – задается вопросом муниципальный депутат.

Но глава фонда Свердлин заверяет, что на этот раз «Ночлежка» никуда уходить не собирается. «У нас есть договор коммерческой аренды с собственником помещения. Это все, что нам нужно. Он еще не зарегистрирован в Росреестре, но это технический момент», – уверяет он.

По информации газеты ВЗГЛЯД, здание в Бумажном проезде, которое якобы планирует арендовать «Ночлежка», выставлено на продажу, что ставит под сомнение серьезность намерений фонда организовать там приют.

Обе конфликтующие стороны обвиняют друг друга в агрессивном ведении диалога. Директор «Ночлежки» говорит, что его противники «настроены агрессивно и не брезгуют самыми разными методами, например, намеренно искажая информацию о фонде». Андрианова рассказывает, что в сети «ВКонтакте» ей приходят оскорбительные сообщения от сторонников благотворителей.

Тамара Эйдельман, известный преподаватель истории и заслуженный учитель России, заявила на своей странице в Facebook, что испытывает «ярость и презрение» от того, что в ее городе «живут такие тупые и злобные мрази» – так она оценила жителей Бегового, выступающих против «Ночлежки». Сын Эйдельман, Митя Алешковский, возглавляющий благотворительный фонд «Нужна помощь», еще во время прошлогоднего скандала в Савеловском называл противников «Ночлежки» фашистами и животными.

«Благотворительность так не делается. Благотворительность должна идти от души, от сердца», – спорит с ними Андрианова.

«Мне кажется, что про такие вещи важно разговаривать. И очень хочется верить, что благодаря этим разговорам через некоторое количество лет и обсуждений отношение к людям, которые оказались в беде, поменяется. И мы будем не отворачиваться от человека, если он оказался на улице, в беде и одиночестве, а будем приходить в этот момент человеку на помощь», – считает Свердлин.